現行１７＆６４エブリイの最新カスタム完全ガイド！『ＫＣＡＲスペシャル ドレスアップガイド Vol.３９スズキ エブリイ No.１５』発売！！
株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、２０２４年１１月２８日より『ＫＣＡＲスペシャル ドレスアップガイド Vol.３９スズキ エブリイ No.１５』を発売いたします。
仕事に遊びにアクティブに使える「スズキ・エブリイ」のカスタム専門誌。ボディパーツはもちろん室内パーツやアウトドア用品まで、エブリイに使えるカスタムパーツを完全収録。エブリイの広い荷室を有効に使う「室内有効カスタム術」や「お得な新車コンプリートガイド」などユーザー目線の企画が満載です。（三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505141/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505141/)）
サンエイムック KCARスペシャル ドレスアップガイド Vol.39スズキ エブリイ No.15
発売日：2024年11月28日
定価：1,650円（本体価格：1,445円）
JANコード：9784779651410
三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505141/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505141/)
- 最先端のエブリイスタイル
- SPECIAL EVERY STYLE
サンエイムック KCARスペシャル ドレスアップガイド Vol.39スズキ エブリイ No.15
発売日：2024年11月28日
定価：1,650円（本体価格：1,445円）
JANコード：9784779651410
三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505141/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505141/)
■株式会社三栄について
三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。
代表取締役：鈴木賢志
創業：昭和22年10月
設立：昭和27年9月17日
資本金：9,800万円
従業員：141名
〒163-1126
東京都新宿区西新宿6-22-1
新宿スクエアタワー26Ｆ
三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/
2024年11月28日
株式会社三栄