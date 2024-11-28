現行１７＆６４エブリイの最新カスタム完全ガイド！『ＫＣＡＲスペシャル　ドレスアップガイド Vol.３９スズキ エブリイ No.１５』発売！！

株式会社 三栄

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、２０２４年１１月２８日より『ＫＣＡＲスペシャル ドレスアップガイド Vol.３９スズキ エブリイ No.１５』を発売いたします。

仕事に遊びにアクティブに使える「スズキ・エブリイ」のカスタム専門誌。ボディパーツはもちろん室内パーツやアウトドア用品まで、エブリイに使えるカスタムパーツを完全収録。エブリイの広い荷室を有効に使う「室内有効カスタム術」や「お得な新車コンプリートガイド」などユーザー目線の企画が満載です。（三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505141/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505141/)）

サンエイムック KCARスペシャル ドレスアップガイド Vol.39スズキ エブリイ No.15

発売日：2024年11月28日

定価：1,650円（本体価格：1,445円）

JANコード：9784779651410

三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505141/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505141/)

- 最先端のエブリイスタイル- SPECIAL EVERY STYLE

サンエイムック KCARスペシャル ドレスアップガイド Vol.39スズキ エブリイ No.15

発売日：2024年11月28日

定価：1,650円（本体価格：1,445円）

JANコード：9784779651410

三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505141/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505141/)





■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/





2024年11月28日

株式会社三栄