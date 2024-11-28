東京チョコミン党フェスVol.2開催！チョコミントファンが熱狂するフェスティバル
集まれチョコミン党！チョコミントを食べ尽くそう
全国のチョコミン党が大集結！
2024年2月に初開催した東京チョコミン党フェス
2025年も開催が決定。チョコミント食品やハンドメイド作品を扱うショップが15-20店舗原宿に集まる。他にもチョコミント仮面。、チョコミント万歳一座によるチョコミントークも見どころのひとつ。会場に入れなかった方向けにライブ配信による通販も現地より行う
運営主催はチョコミントを通年販売しているベイクショップFactory
【Youtube】公式トレーラー動画はこちら(https://youtu.be/poO4JQAm8cI?si=PXWBSl4dM9_RV2-7)
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=poO4JQAm8cI ]
チョコミントはアイスだけじゃない！
焼き菓子やパン、ドリンクまで幅広いチョコミントフレーバースイーツが近年人気です
＼東京チョコミン党フェス vol.2／
日程：2025年2月15日(土)、16日(日)
会場： ハンドメイド/デザインフェスタギャラリーEAST101a(東京都渋谷区神宮前3-20-2)
食品/スペース＆カフェBANKSIA(東京都渋谷区神宮前3-20-3)
＼あなたもチョコミン党の仲間入り／
入場料: 前売り1日券880円 VIP入場券12,000円
中学生以上は入場券が必要です
当日券は前売り完売の場合は販売致しません
販売開始：11月29日（金）20:00～
▶ 今すぐ詳細をチェック！◀
https://www.lifetokyo.jp/onlineshop
< 食品出店予定 >
PatisserieQuroNoir(https://www.instagram.com/patisserie_quronoir/)
OLD donut&DOKKI(https://www.instagram.com/oldsport0613/)
にゃんこてぃーるーむ(https://www.instagram.com/nyanco.tearoom/)
お菓子工房ハコニワ(https://www.instagram.com/okashi_kobo_hakoniwa/)
SUBHOUSE(2/16 日）(https://www.instagram.com/subhouse.tokyo/)
菓子工房Sucreries(https://www.instagram.com/sucreries_info/)
ベイクショップ Factory(https://www.instagram.com/factory_muffin/)
< ハンドメイド出店予定 >
なも3D(https://www.instagram.com/namo3d_print/)
Fuji-mint-y 藤見暁良(https://www.instagram.com/fujimiakira/)
jasmine54＊Nail & Handmade Accessory(2/16 日）(https://www.instagram.com/jasmine54salon/)
Kunshoyasan / 勲章屋さん(https://www.instagram.com/kunshoyasan/)
mao (2/16 日）(https://www.instagram.com/loty_mnm)
Cherry on Top(2/15土）(https://www.instagram.com/cherryontop_soapery/)
KAIEDA フレーバーズ(https://twitter.com/dune7)
狂GURUI byFactory(アパレル）(https://www.instagram.com/gurui_factory/)
追加出店予定あり
< イベント注目企画 >
インフルエンサーによるトークショー(チョコミント万歳一座(https://twitter.com/chocomintbanzai)＆チョコミント仮面。(https://www.instagram.com/choco_mintk/)etc）
全国チョコミントマップをみんなで作ろう！
チョコミント写真展（参加者募集中！あなたのチョコミント写真をフェスで展示しませんか？）
https://docs.google.com/forms/d/1l46_jf5SkwPAcrgNjuoArHU45tO4lq630BZ9vQ4BS60/edit(https://docs.google.com/forms/d/1l46_jf5SkwPAcrgNjuoArHU45tO4lq630BZ9vQ4BS60/edit)
＼みなさまのご参加をお待ちしております／
ベイクショップFactoryより
オリジナルチョコミントアイスが発売
左リッチチョコミントアイス 右アールグレイミントアイス
詳細を見る :
https://www.lifetokyo.jp/product-page/%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B9
BAKE SHOP FACTORY
チョコミント、ベーグル、マフィンを中心にかわっ！うまっ！の焼き菓子を販売
東京都葛飾区高砂3-27-14/080-4327-2929
代表 彼ノ矢美香
URL lifetokyo.jp(https://www.lifetokyo.jp/)
お問合せ先 dorafr7090@gmail.com カノヤ宛