湘南美容クリニック所属の西川礼華医師、2024年11月の国際美容医療学会登壇ハイライト

2024年11月、SBCメディカルグループホールディングス(本社:米国カリフォルニア州、CEO:相川佳之)が経営を支援する湘南美容クリニックに所属する西川礼華医師が、美容医療分野で高い権威を誇る「KOREADERMA 2024」「 DASIL World Congress」「AMWC JAPAN 2024」などの国際美容医療学会に登壇。絶え間ない探求心と患者への深い想いを原動力に、美容医療の未来を切り拓くための先端技術に関する研究成果を発表し、国内外の美容医療業界に新たなインパクトを与えました。

本学会において西川医師は、豊富な臨床経験と研究活動を基盤に、革新的な治療法を取り入れたアプローチを提案。美容医療が単なる外見の変化だけでなく、患者一人ひとりの人生を輝かせるツールとして進化していることを力強く示しました。各発表では最新の科学的エビデンスに基づく実践的な内容が含まれ、美容医療の現場を支える多くの専門家に対し、強いインスピレーションを与えました。これらの活動は、湘南美容クリニックが誇る高度な技術と、常に患者中心のケアを追求する姿勢を世界に向けて発信する貴重な機会となり、同クリニックの国際的な存在感を一層高めるものとなりました。

西川医師は、「一人ひとりに最適な治療を提供するため、これからも研究と実践を重ね、最前線の美容医療を追求していきたい」とコメントしています。湘南美容クリニックは、グローバルな医療交流を促進し、美容医療のさらなる発展に向けて挑戦を続けてまいります。

●KOREADERMA 2024

概 要:韓国皮膚科医協会が主催する国際的な美容皮膚科学会

開 催 地 :The K Hotel Seoul(ソウル)

開催日程:2024年11月1日(金)~ 2024年11月3日(日)

公式サイト:https://www.koreaderma.org/2024/

演 題

・Optimizing Skin Rejuvenation Treatment in Asian Patients with RF Microneedling

アジア人におけるマイクロニードルRFを利用した肌の若返り治療についての発表を行いました。

・Advanced Treatment Strategies for Periocular Wrinkles Using Polynucleotides

眼周囲のシワに対するポリヌクレオチドを用いた注入治療の紹介を行いました。これらの発表では、アジア人特有の肌質に適した治療法や、目元のシワに対する革新的な治療技術が注目されました。

●12th DASIL World Congress

概 要:皮膚科・美容外科・医療皮膚科の分野における最新の研究成果や技術を共有する場として、世界中の有識者が集うイベント

開 催 地 :インターコンチネンタル・ハノイ・ランドマーク72(ベトナム)

開催日程:2024年11月7日(木)~2024年11月9日(土)

公式サイト:https://www.dasil.org/

演 題

・Advancements in Periorbital Wrinkle Treatment: A Combination of BotulinumToxin and Polynucleotides

眼周囲のシワに対するボツリヌス菌とポリヌクレオチドを使用したコンビネーション治療の紹介を行いました

●AMWC JAPAN 2024 概要

美容医療とアンチエイジング医学の最新情報を共有する国際的なプラットフォームとして、国内外の専門家が一堂に会する国際医療学会

開 催 地 :The Prince Park Tower東京

開催日程:2024年11月10日(日)~ 2024 年11月11日(月)

公式サイト:https://www.amwc-japan.com/

演 題

・日本における美容注入治療 遅発性有害反応の現状

・Strategies to Increase Patient Satisfaction Using Rejuran i For the Periorbital Area and Rejuran HB for Full-face and Neck.

ポリヌクレオチド製剤を利用した患者満足度を高める治療方法について発表を行いました

・Advancements in Skin Rejuvenation with PN: Optimal Method Selection

ポリヌクレオチドを利用した肌の若返り治療の最適な選択について発表を行いました

西川礼華(にしかわあやか)医師

経歴

2013年 横浜市立大学医学部医学科 卒業

2015年 国立病院機構東京医療センター

臨床研修 修了

湘南美容クリニック 入職

2017年 湘南美容クリニック

皮膚科業績責任者 就任

2018年 湘南美容クリニック

皮膚科全体統括 就任

2023年 SBC東京医療大学 客員教授 就任

●学会活動例(一部抜粋)

2024年6月 IMCAS Asia 2024(タイ)

・Advanced Combination Strategies for Non-Surgical Body Contouring in Asian patients

2024年6月 16th 5CC World Congress(ポルトガル)

・Update on Cryolipolysis 2024: Analyzing Complication and Patient Satisfaction

2024年5月 AMWC ASIA 2024(台湾)

・Trends and strategies in skin rejuvenation through polynucleotide

2024年4月 ASLS Seoul Congress 2024(韓国)

・Challenging Wrinkle Treatments: Focus on Periocular and Perioral Regions

2024年2月 IMCAS World Congress 2024(パリ)

・Clinical effects of RF microneedling device for patients with Melasma

・Quantitative assessment of cryolipolysis treatment satisfaction and impact to Asian body shaping market

2023年11月 AMWC Japan(日本)

・Trends in Rejuvenation Injectable Therapies: Exploring Skin Quality-Centric Approaches and

Combination Treatments

2023年10月 11th DASIL World Congress(タイ)

・Updates in Rejuvenation Injectable Therapies: Combination Treatments for Skin Quality

2023年6月 ISCOD 2023(バリ)

・Clinical effects of RF microneedling device for patients with Melasma

2023年6月 IMCAS ASIA 2023(タイ)

・Complication management of devices for non-surgical fat reduction treatment

・New trends and findings on polynucleotide therapy for skin rejuvenation

2023年5月 AMWC Asia 2023(台湾)

・Complication management device for body contouring

2023年1月 IMCAS World Congress 2023(フランス)

・Clinical effects of RF microneedling device for patients with Melasma

SBC メディカルグループホールディングス

所 在 地:200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

C E O:相川 佳之

事 業:医療機関(総合美容医療・歯科・AGA治療・婦人科・不妊治療・眼科・整形外科・再生医療治療、他)への経営支援事業

