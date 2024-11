Confluent、最新レポート「アジア太平洋地域における データストリーミングの活用状況」を発表

Confluent Japan合同会社

日本に関する調査ハイライト:

- ITリーダーの90%が、「データストリーミングプラットフォームは AI や ML開発においてより多くの製品やサービスの革新につながる」と回答- 同じく90%が、2024年における IT 投資の戦略的または重要な優先事項としてデータストリーミングを挙げる- 96%が、「データストリーミングプラットフォームはデータ関連の目標を達成するために不可欠、または重要である」と回答

日本、東京 - 2024年11月28日 - データストリーミングのパイオニアである Confluent, Inc.(https://www.confluent.io/ja-jp/) (本社:カリフォルニア州マウンテンビュー、NASDAQ:CFLT、以下 Confluent) は、最新レポート「2024年 アジア太平洋地域における データストリーミングの活用状況:リアルタイムデータが APAC のビジネスに明確な優位性をもたらす理由(https://www.confluent.io/ja-jp/resources/report/apac-2024-data-streaming-advantage/?utm_campaign=tm.ar-pr_cd.APAC-DSR-Japan-Media-Event&utm_medium=event)」を発表しました。本レポートでは、企業がデータストリーミングを活用することで、いかにイノベーションの創出や AI 導入の加速、ビジネスアジリティの向上、顧客体験の強化、さらにはデータへのアクセス性や管理上の課題を克服しているかについて深く掘り下げています。オーストラリア、インド、インドネシア、日本、シンガポールを含む アジアパシフィック地域の ITリーダーおよび上級職1,424名を対象として実施した本調査は、企業がデータの可能性を最大限に活用する上で、データストリーミングが果たす極めて重要な役割を明らかにしました。

本レポートでは、日本から251名が回答し、そのうちの90%が、今年の IT 投資においてデータストリーミングを戦略的または重要な優先事項として挙げています。一方、日本の組織でストリーミング技術やプラットフォームを標準化しているのは10社中4社であり、APAC 全体の平均の55%を下回っています。

Confluent Japan 合同会社カントリーマネージャーである石井 晃一は、次のように述べています。「多くの企業では、データがさまざまなシステムやアプリケーションに分散して保存されているため、最も重要なビジネス資産のひとつを見つけ、利益を生み出すことが難しい状況に陥っています。データストリーミングは、システムやアプリケーションを接続することで、ビジネスの中枢神経系として機能し、意思決定やビジネスプロセス、顧客体験の改善のためにリアルタイムデータに簡単にアクセスすることを可能にします。日本企業のデータストリーミングへのアプローチの特徴としては、慎重な検討と戦略的な実装が挙げられます。APAC の他国と比較すると、日本企業での導入率は低いものの、品質と戦略的な導入に重点を置いていることが明らかになりました。当社の目標は、日本企業がこの品質重視のアプローチを維持しながら、グローバルな競争において他社に遅れを取らないよう、導入の加速を支援することです」

本レポートの主な内容は以下の通りです。

データストリーミングプラットフォームが AI 導入を加速

多くの企業にとって生成 AI の活用は最重要課題となっていますが、AI モデルが正確で適切な結果を生成するためには、信頼性の高いデータを適切なフォーマットで、可能な限りリアルタイムで取得する必要があります。検索拡張生成(RAG)は、きめ細かなアクセス制御を可能にし、ハルシネーション(幻覚)を最小限に抑えながら、汎用型LLMモデルをドメイン固有のデータに接続することで、生成 AI に対応するアプリケーションを構築するための一般的なパターンとして登場しました。データストリーミングは、ビジネスを支えるシステムからのリアルタイムデータの継続的なストリームを利用することで、信頼性が高く、コンテキストに沿ったデータをRAG 対応のワークロードに提供し、その価値を高めます。データストリーミングは、AI アプリケーション用のベクトルデータベースで使用するために、データを効率的に適切な形式に変換することができます。

- 68%が、「生成 AI への投資は今後2年間で増加傾向になる」と回答- 88%が、「データストリーミングプラットフォームが、ガバナンスの目的でモデルに投入されたデータを追跡している」と回答- 88%が、「最新で検証済みのデータストリームで AI モデルを最新に保つことが、企業レベルの AI/ML 採用への道を容易にする」と回答

データストリーミングはデータプロダクトの開発を簡素化し、再利用性とコスト削減を促進

企業がデータアクセスと再利用を拡大し、簡素化を模索するなかで、データをデータプロダクトとして整理しようと考える企業が増加しています。データプロダクトは、ライブデータとして洗練され、完全に管理された、即時に利用可能なデータ資産であり、即座に発見可能で、コンテキスト化され、信頼性が高く、多くのユースケースで再利用が可能です。データプロダクトによって、組織は様々なユースケースでデータを再利用し、コストと業務時間を削減することができます。

- IT リーダーの88%が、「データプロダクト構築を含むデータ目標を推進するために、データストリーミングプラットフォームへの投資を実施している」と回答- 78%が、「データプロダクトのアプローチを採用することで大きなメリットがある」と回答- データプロダクトの特筆すべきメリット:- - 98%が、「事業部門間でより確実なデータ共有を可能にする上で、データプロダクトは説得力を持つ、または価値がある」と回答- - 93%が、利用指標に基づくより有意義なコスト配分や課金に注目- - 94%が、「リスク管理がより強固になる」と回答

データストリーミングプラットフォームはデータのサイロ化を防ぎ、データへのアクセシビリティの課題を解決

データアクセスと管理の課題に正面から取り組むことは、企業がデータ主導の世界で最大限の成功を収めるために極めて重要です。本レポートは、データストリーミングプラットフォームが、サイロ化されたデータの発見など、リアルタイムでのデータ駆動型業務を妨げる多くのデータアクセシビリティの課題を解決するのに役立つことを示しています。データストリーミングプラットフォームは、アプリケーションとシステムを接続し、データが必要な場所でリアルタイムに利用できるようにします。これにより、企業はポイントツーポイント接続の複雑性を排除し、イノベーションの加速に集中することができます。

- IT リーダーの75%が、「サイロ化したデータやガバナンス関連の問題など、組織に影響を与えるデータ関連の課題が5つ以上ある」と回答- データストリーミングが解決可能な最も一般的な課題:- - 96%が、「データストリーミングは多くの状況でデータサイロの解消に役立つ」と回答- - 91%が、「データストリーミングは既存データへのアクセスに役立つ」と回答- - 94%が、「データストリーミングは既存データの発見に役立つ」と回答- - 93%が、「データストリーミングはガバナンス関連の問題解決に役立つ」と回答

データストリーミングへの投資はビジネス投資に大きなメリットを提供

企業がより少ない資源でより多くの業務遂行が可能となるなか、技術投資の投資収益率(ROI)を証明することがより重要になってきています。本レポートは、データストリーミングがあらゆる業界で成果を上げ、資源の制約に関わらず規模の異なるすべての組織が価値創出を実現していることを示しています。

- IT リーダーの93%は、「データストリーミングへの投資から2倍から10倍の収益が得られる」と回答- 94%が、「データストリーミングによってサイバーセキュリティとデータ主導の業務が改善された、あるいは改善される見込みである」と回答- 90%が、「AI / ML を活用することで製品やサービスのイノベーションを実現する」と回答

本レポートについて

本レポートは、Freeform Dynamics 社と Radma Research 社の調査に基づき、従業員数500名以上の企業でデータストリーミングに精通する APAC 地域の IT リーダーや上級関係者1,424名から回答を得たものです。回答者の出身国は、オーストラリア、インド、インドネシア、日本、シンガポールを含む5カ国で、業種別ではテクノロジー、金融サービス、政府/公共部門、製造業、ヘルスケア、メディア/エンターテイメント、非営利、専門サービス、研究/教育、小売、運輸/物流、旅行/ホスピタリティ、公益事業/通信などが含まれます。

その他のリソース

- 「2024年 アジア太平洋地域における データストリーミングの活用状況:リアルタイムデータが APAC のビジネスに明確な優位性をもたらす理由」のダウンロードページ(https://www.confluent.io/ja-jp/resources/report/apac-2024-data-streaming-advantage/?utm_campaign=tm.ar-pr_cd.APAC-DSR-Japan-Media-Event&utm_medium=event)(日本語)- 「APAC Data Streaming Deep Dive: Unlocking Business Agility and Innovation Across the Region」に関する Confluent ブログ(https://www.confluent.io/ja-jp/resources/report/apac-2024-data-streaming-advantage/?utm_campaign=tm.ar-pr_cd.APAC-DSR-Japan-Media-Event&utm_medium=event) (英語)- 「Forrester Wave(TM): Streaming Data Platforms, Q4 2023 report」のダウンロードページ(https://www.confluent.io/ja-jp/resources/report/forrester-wave-streaming-data-platforms/)(英語)

Confluent について

Confluent のデータストリーミングプラットフォームは、あらゆる場所から絶え間なく生成され、常に進化する躍動的なデータ(Data in Motion)に対する連続的なストリーム処理を行う新たなデータインフラストラクチャの分野を開拓しています。Confluent のクラウドネイティブなプラットフォーム製品はストリーム処理基盤として、復数のソースからのリアルタイムデータを有機的かつインテリジェントな接続を実現することで、組織全体としての瞬時な対応を可能にします。Confluent のプラットフォームは、組織がリッチでデジタルなフロントエンドのカスタマーエクスペリエンスを提供するだけではなく、洗練されたリアルタイムのソフトウェア主導のバックエンドオペレーションへの移行も支援しています。



