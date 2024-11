10月のLemino韓流・アジア人気ランキング発表！！第1位は人気急上昇「グッド・パートナー～離婚のお悩み解決します～」

株式会社NTTドコモ

NTTドコモの映像配信サービス「Lemino(R)」は、2024年10月の韓流・アジアコンテンツの月間視聴数を集計し、「Lemino人気作品月間ランキング」を発表いたします。今月は、離婚弁護士が手掛けた法廷ドラマで、韓国で高い評価を得た『グッド・パートナー~離婚のお悩み解決します~』が第1位に輝きました。新着コンテンツでは、『FACE ME』『本物(チンチャ)が現れた!~まさか結婚するなんて~』が配信開始となります。

集計対象期間:2024年10月1日(火) ~ 10月31日(木)

対象コンテンツ:集計対象期間にLeminoで配信された韓流・アジアコンテンツ

ランキング基準:集計対象期間の視聴数

※複数エピソードで構成される作品については、視聴数が一番多いエピソードを集計。

韓流・アジアコンテンツにおける人気作品2024年10月ランキングの1位は、チャン・ナラ & ナム・ジヒョンが離婚を扱うスター弁護士と新人弁護士を演じるリーガルヒューマンドラマ「グッド・パートナー~離婚のお悩み解決します~」。今年の夏に韓国で放送され、人気を博した本作が10月に早くもLeminoに登場、ランキング第1位を獲得しました。新人弁護士ハン・ユリ(ナム・ジヒョン)が大手のテジョン法律事務所に入所すると、そこには離婚訴訟を専門とするスター弁護士チャ・ウンギョン(チャン・ナラ)がいた。興味のない離婚チームに配属されたユリは、いっときの我慢だと思って仕事を学びはじめるが、依頼人の利益を優先するウンギョンのやり方についていけない。ユリがとうとう限界を感じて退職を考えていたところ、ウンギョンの夫の不倫を目撃。世間が注目するスター弁護士の離婚訴訟にユリが代理人として選ばれる。日本で本作品を見られるのはLeminoだけ!ついに配信開始された最終回を是非お見逃しなく。

人気作品ランキング2位は、人気韓国サスペンスドラマ「ペントハウス」の制作陣が集結した「7人の脱出」の続編「7人の脱出 season2―リベンジ―」。作中では、とある少女の失踪に関与したと思われる7人が集められ、数多くの嘘と欲望が絡み合う熾烈なサバイバルゲームが繰り広げられます。シーズン1では、そんな7人の悪人たちに裁きをくだすかのように現れた人物が、実はフェイクに固められていたことが明らかになりました。原題「7人の復活」の通り、シーズン2では彼らの復讐劇が始まります。究極のマクチャンドラマの結末は…?シーズン2から新キャストとして出演するCNBLUEのイ・ジョンシンにも注目です。

3位には、「若葉の詩~青青子衿~」シエ・ビンビン×「天舞紀~トキメキ☆恋空書院~」ウー・ジアイー共演の「雲中月~二人だけの約束~」がランクイン。本作は、秘密を抱えた4人が、それぞれ深く関わる過去の事件をきっかけに、協力して真実を明らかにしていく恋愛×ミステリードラマ。冤罪によって親を亡くし身分を偽って結婚したヒロイン沈魚、失踪した母親の行方を追う王族の斉璋、生きるため男装し沈魚と契約結婚する周悦、そして周悦の幼馴染で刑部侍郎の高墨。事件を追いかける中でそれぞれのロマンスも動き出す……。本作品は、現在Leminoで全話無料開放中です。愛と運命が交錯する感動の物語をお見逃しなく!

(C) SBS(C) SBS(C)Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

【Leminoで2024年10月に視聴されている人気の韓流・アジアコンテンツTOP10】[表: https://prtimes.jp/data/corp/113690/table/488_1_e7acae6689fa956d551e6ef5843c51c9.jpg ]

また、Leminoでは様々な韓流・アジアコンテンツの人気作品をご覧いただけます。2024年10月1日~12月31日の3か月間にわたって、韓流アジア作品計49作品を全話無料開放中ですので、この期間にぜひお楽しみください。

【全話無料配信中作品】

・K-POPバラエティ:

https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1162/genre/2-1-115(https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1162/genre/2-1-115?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202411_nr-freekpop-1128)

・K-POPアイドルスタースポーツ選手権:

https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1161/genre/2-1-115(https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1161/genre/2-1-115?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202411_nr-freeidol-1128)

・韓国ドラマ:

https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1218/genre/2-1-104(https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1218/genre/2-1-104?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202411_nr-freekorea-1128)

・タイドラマ:

https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1157/genre/2-1-104(https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1157/genre/2-1-104?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202411_nr-freethai-1128)

・中国ドラマ:

https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1158/genre/2-1-104(https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1158/genre/2-1-104?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202411_nr-freechina-1128)

・中国古装劇:

https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1159/genre/2-1-104(https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1159/genre/2-1-104?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202411_nr-freechinaold-1128)

【新着コンテンツラインアップ】

■「FACE ME」

<日本初独占配信中>全12話 毎週水・木曜日0:00最新話更新予定

(C) 2024 Westworld Story. All rights reserved.

優れた解剖学的な知識と迅速かつ正確な手つきで、どんな手術でも成功させる“お医者様”として勢いに乗る美容外科医チャ・ジョンウ。自他ともに認める最高峰の医師だが、患者に向けるサービスのマインドはゼロだ。他人には全く興味のなかった彼だが、正義の医師として注目を集めることに。しかしある日、ジョンウに診療を拒否された患者の家族が彼を非難する遺書を残して自殺、急上昇したイメージは一瞬にして失墜してしまう。

疑問だらけの事件がきっかけで始まったジョンウの犯罪被害者診療。事件となれば水火も辞さないミニョンまで加わり、その日の衝撃的な真相が徐々に明かされていく。その死は果たして、誰に向けられたものなのか。

特設ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000092/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202411_nr-facemelp-1128

■「本物(チンチャ)が現れた!~まさか結婚するなんて~」

<2024年12月3日(火)より、見放題独占配信>全72話 一挙配信

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2023 KBS. All rights reserved

自分は恋愛も仕事も順調な日々を送っていると思っていた塾の国語講師のヨンドゥ(ペク・ジニ)。しかし、恋人のジュナ(チョン・ウィジェ)の浮気に気づいて別れを告げるも、妊娠していることが分かりひどく動揺する。一方、恋愛はするが独身主義を貫き通す産婦人科医のテギョン(アン・ジェヒョン)は、母イノク(チャ・ファヨン)の再婚後、血のつながりがない家族からいつも冷遇されてきた。さらには、秘書室長のセジン(チャ・ジュヨン)と政略結婚をさせられそうになり、何とかして結婚から逃げられないかと悩んでいた。そんな2人は、ある出来事がきっかけで最悪の出会いを果たすも、徐々に相手のつらい事情を知っていく。ある日、テギョンはお互いの利益のために手を組もうと偽装結婚を提案するが…。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDI5MmM=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202411_nr-therealhascome-1128

【「Lemino」概要】

ドコモの新しい映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/

※1 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」の月額使用料は1,100円(税込)です。

※2 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。