ロックバンドcali≠gariが過去作品のセルフカヴァーアルバム「30」をリリース。
株式会社ハピネット[画像1: https://prtimes.jp/i/31422/1955/resize/d31422-1955-12e241df1c3a0075a22d-0.jpg ]発売日：2025/1/29 (水)アーティスト名：cali≠gari (かりがり)タイトル：30(良心盤) よみ：さんじゅう (りょうしんばん)仕様：CD価格：\3,200(税抜) \3,520(税込)品番：MSNB-154JAN ：4907953096189発売元：密室ノイローゼ 販売元：Happinet Media Marketing収録タイトル （全12曲収録）-曲順未定-(全曲リアレンジ・リレコーディング) / 収録アルバム01. 組曲 -187- / 第6実験室02. フラフラスキップ / 第6実験室03. 愛の渇き / 第6実験室04. マス現象 ヴァリエーション2 / 第6実験室05. ハイカラ・殺伐・ハイソ・絶賛 / 第7実験室06. まほらば憂愁 / 第7実験室07. 黒い球体 / 第7実験室08. 昏睡波動 / 809. 白い黒 / 810. -踏- / 911. スクールゾーン / 9【Bonus Track】 12. マグロ -車内清掃篇- (Re-mix) *良心盤のみ収録[画像2: https://prtimes.jp/i/31422/1955/resize/d31422-1955-394d3c4ffdec7f16d861-1.jpg ]cali≠gari 〈プロフィール〉1989年に桜井青が結成したバンドを母体に、93 年よりcali≠gari として活動を開始。数々のリリース、ライブを行うも2003年6月の日比谷野外大音楽堂でのワンマンライヴをもって活動休止。2009年に消費期限付きで復活すると、2010年2月に日本武道館でワンマンライヴを成功裡に収めた。そして2012年、アルバム『11』をリリースし、“活動休止”の休止を宣言。しかし、その後も活動が止まることはなく、コンスタンスにシングル発売や公演を繰り返し、24年6月にはニューアルバム「17」、9月には「17.5」をリリース。リリースライブを全国で行う。2024/9/7(土)には、ツアーファイナル「渋谷公会堂」を行い大成功を収めている。オフィシャルサイト：https://missitsu.com/ X：https://x.com/SHUMI_MISSITSUYouTube:www.youtube.com/@user-pt4ud6ul4l