GMOサイバーセキュリティ byイエラエと三菱総研ＤＣＳが生成AI活用支援で協業

GMOインターネットグループ

GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:牧田 誠、以下GMOサイバーセキュリティ byイエラエ)と三菱総研DCS株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:亀田 浩樹、以下DCS)は、生成AI活用におけるセキュリティ強化を図るため協業します。

その取り組みとしてDCSは「生成AI利用システムセキュリティ診断」の提供を2024年11月28日(木)より開始します。これは、GMOサイバーセキュリティ byイエラエが提供する、GPT等の大規模言語モデル(Large Language Model、以下LLM)対応の「LLMセキュリティ診断」を用いた、初のサービスです。

【背景と概要】

近年、OpenAI社のChatGPTなどの生成AIがAPIを通じて気軽に利用できるようになったことで、生成AIを活用したシステムやサービスが加速度的に普及しています。一方で、攻撃者がAIに対し不正な命令を入力することで不適切な出力の生成や、機密情報を窃取など、新たなセキュリティリスクが発生しています。このようなAIシステムに対する新たな脅威に対しセキュリティを確保するため、生成AIを組み込んだシステム特有のリスクを可視化し、対応策を提示するサービスが「生成AI利用システムセキュリティ診断」です。

金融業界をはじめとしたセキュリティ対策に知見を持つ三菱総研DCSと、攻撃者の手法を熟知したホワイトハッカーが多数在籍するGMOサイバーセキュリティ byイエラエがタッグを組むことで、最先端のセキュリティ対策をお客様に提供します。

【「生成AI利用システムセキュリティ診断」の特長】

「生成AI利用システムセキュリティ診断」は、GPT等のLLMを利用して構築したアプリケーションに対し、敵対的プロンプト(Adversarial Prompting)を用いた擬似攻撃を行い、アプリケーションに内在するセキュリティリスクを調査するサービスです。

■サービスページ

https://www.dcs.co.jp/solution/ai_diagnostic/

■対応言語可能モデル

GPT-3.5、GPT-4、Gemini、Claude3、Claude 3.5 Sonnet 等

※その他のLLM、ChatGPTプラグイン等をご利用の際にも気軽にご相談ください。

【今後の展開】

両社は今回の協業をきっかけに、AI技術の進展に伴い発生する新たなセキュリティリスクへの対策を図り、お客様の生成AI活用を支援します。他分野でも連携を広げ、増大するサイバーリスクに対し柔軟に対応できる環境を創出することで、皆様に安心という価値を提供してまいります。

【三菱総研DCS株式会社について】(https://www.dcs.co.jp/(https://www.dcs.co.jp/))

1970年の創業以来、銀行・クレジットカードなど金融関連業務で豊富な実績を有するIT企業です。2004年からは三菱総研グループの中核企業として、コンサルティングから運用まで、高品質なソリューション・サービスを幅広いラインナップでご提供し、お客様の課題解決に貢献しています。近年は、AI・データ分析技術を用いた分野など時代の先端をいく技術を積極的に取り入れ、新たな価値の創出に努めています。

【GMOサイバーセキュリティ byイエラエについて】(https://gmo-cybersecurity.com/(https://gmo-cybersecurity.com/))

GMOサイバーセキュリティ byイエラエは、国内最大規模のホワイトハッカーで組織されたサイバーセキュリティのプロフェッショナルカンパニーです。GMOサイバーセキュリティ byイエラエは、「世界一のホワイトハッカーの技術力を身近に」を目指して、各種脆弱性診断、ペネトレーションテスト、セキュリティコンサルタント、SOCサービス、フォレンジック調査まで包括的にサイバーセキュリティ対策サービスをご提供します。

※本プレスリリース内の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

以上

【 GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社】

(URL:https://gmo-cybersecurity.com/(https://gmo-cybersecurity.com/))

会社名 GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役CEO 牧田 誠

事業内容 ■Webアプリ及びスマホアプリ脆弱性診断 ■ペネトレーションテスト

■不正利用(チート)診断 ■IoT脆弱性診断 ■自動車脆弱性診断

■フォレンジック調査 ■CSIRT支援 ■クラウドセキュリティ診断

■クラウドセキュリティ・アドバイザリー

資本金 1億円

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

Copyright (C) 2024 GMO Cybersecurity by Ierae, Inc. All Rights Reserved.