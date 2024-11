キャラクター×お酒「からもるのお酒」結月ゆかり＆紲星あかりコラボ日本酒＆ぐい呑み販売決定

株式会社エーアイ

高品質AI音声合成エンジン「AITalk(R)」を開発・提供する株式会社エーアイ(所在地:東京都文京区、代表取締役社長:廣飯 伸一、証券コード:4388)は、展開する「からもるのお酒」において、昨シーズン大変好評の上完売となった、VOCALOMAKETS(運営会社:株式会社バンピーファクトリー)のオリジナルキャラクター「結月ゆかり」と「紲星あかり」のコラボ日本酒とぐい呑みを、リニューアルして再販することをお知らせいたします。

「からもるのお酒」とは?

「からもるのお酒」は、キャラクターと日本各地のお酒や、酒器などのコラボ商品販売を通じて、日本各地の美味しい・素敵な商品や、土地を発見してもらえることを目指したサービスです。

■「からもるのお酒」ECサイトURL:https://karamorusake.shopselect.net

結月ゆかり 希月(まれつき) 製品情報

販売時期:2024年12月13日(金)20:00より、「からもるのお酒」ECサイトで販売開始予定

1.結月ゆかり 希月 純米酒 2024年版

販売価格:5,280円(税込)

容量:720ml

製造:曲イ 田中酒造株式会社(かねイたなかしゅぞう)

アルコール度数:15%

精米歩合:70%

純米酒ならではの酸味と甘味、バランスの良いしっかりとした味わいです。燗酒もおすすめです。

販売URL: https://karamorusake.shopselect.net/items/80026071

2.結月ゆかり 希月 純米酒 ぐい呑みグラスセット 2024年版

販売価格:16,940円(税込)

ぐい呑み製造:KIM GLASS DESIGN

結月ゆかりと雪をイメージし、今回新規デザインしたぐい呑みグラスと日本酒のセットです。

セット特典で、結月ゆかりボトルネームタグが付属します。

販売URL: https://karamorusake.shopselect.net/items/93566842

20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

紲星あかり 希星(まれぼし) 販売情報

販売時期:2024年12月13日(金)20:00より、「からもるのお酒」ECサイトで販売開始予定

1.紲星あかり希星 純米大吟醸酒 2024年版

販売価格:6,710円(税込)

容量:720ml

製造:曲イ 田中酒造株式会社

アルコール度数:15%

精米歩合:50%

純米大吟醸酒ならではのフルーティな吟醸香とふくよかなお米の旨味が調和した芳醇酒です。

販売URL: https://karamorusake.shopselect.net/items/83311898

2.紲星あかり希星 純米大吟醸酒 ぐい呑みグラスセット 2024年版

販売価格:18,480円(税込)

ぐい呑み製造:KIM GLASS DESIGN

紲星あかりと雪をイメージし、今回新規デザインしたぐい呑みグラスと日本酒のセットです。

セット特典で、紲星あかりボトルネームタグが付属します。

販売URL: https://karamorusake.shopselect.net/items/93566842

20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

キャラクターについて

■結月ゆかりとは

落ち着きのある大人びた声が特徴。

名前の由来は「合成音声に縁のある人達が音(月)を結ぶ(英語意訳:She unites you all with her voice.)」ということから来ており、「月」がキーワードとなっています。

■紲星あかりとは

明るい女の子の可愛らしい中にも優しさあふれる声が特徴で、読み上げソフトやボーカルソフトなどで活躍中のキャラクター。

名前の由来は「縁で結ばれた人達(星)との紲を灯で照らす(英語意訳:She illuminates you all with her voice.)」ということから来ており、「星」がキーワードとなっています。

■結月ゆかり 希月、紲星あかり 希星 とは

「結月ゆかり」「紲星あかり」がもしも少し大人(※)になったら?をコンセプトにした商品・イラスト企画。

浴衣姿の結月ゆかり、紲星あかりを、イラストレーターチェリ子氏により描き下ろしし、イメージイラストとして使用しています。

※「少し大人」とは20歳以上を想定しています

VOCALOMAKETSとは

「何かワクワクするような、面白い事」をしたいクリエイターの集まりです。運営は株式会社バンピーファクトリーが行っています。

「からもるのお酒」とコラボレーションをしたい酒造メーカー&IP大募集!

- ホームページURL: https://vocalomakets.com/- キャラクターとコラボレーションをした日本酒を販売したい酒造メーカー様- 自社のキャラクターでコラボ日本酒を販売したいIP権利元様

を募集しております。

詳細は

sake_sales@ai-j.jp

までお問い合わせください。

■酒類販売管理者標識

通信販売酒類小売業免許:本郷法第2056号

酒類販売管理者:廣飯伸一

酒類販売研修受講年月日:2023年3月14日

次回研修の受講期限:2026年3月13日

研修実施団体名:東京小売酒販組合

※「AITalk」及び「からもる」は株式会社エーアイの登録商標です。

※その他掲載されている会社名・製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。