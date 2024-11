「パウフェクトなせかいをめざそう！」横浜市がパウ・パトロールと連携してエシカル消費の啓発ぬりえを制作しました！

横浜市

横浜市は、人や社会、地域や環境などに配慮した消費行動を行う「エシカル消費」の普及を目指し、世界中の子どもたちから親しまれる「パウ・パトロールTM」と連携した「エシカル消費ぬりえ」を制作しました。本事業は、パウ・パトロール製作委員会との「コンテンツを活用した行政施策の推進及び地域活性化に関する連携協定」に基づき実施します。

1 パウ・パトロールとコラボレーションしたエシカル消費ぬりえとポスター

▲ぬりえ(線画)

2 背景

▲ぬりえ(着色見本)▲ポスター

エシカル消費とは、あらゆる人や社会、地域や環境などに配慮した商品やサービスを選び消費すること、 SDGs の 12 番目の目標「つくる責任 つかう責任」に関連する取組です。

今回、パウ・パトロールとコラボレーションしたぬりえは、SDGsに提起される世界の問題に身近な行動でアプローチする自身をパウ・パトロールたちに重ねて、楽しい気持ちでエシカル消費に取り組むことができるものとなっています。

なお、パウ・パトロールとコラボレーションしたぬりえのほか、オリジナルのエシカル消費ぬりえを6種類作成しました。

▲ほんとうにひつようかな?▲よこはまのものをかって よこはまをおうえんしよう!

3 区民まつりでのエシカル消費ぬりえ体験ブース出展

▲すぐたべるときはてまえどりをしよう!▲ふくをたいせつにきよう!▲ものをたいせつにつかおう!▲たべきれるぶんをちゅうもんしよう!

11月30日(土)に横浜アリーナで開催される「ふるさと港北ふれあいまつり」にて、エシカル消費ぬりえ体験ブースを出展します。

日時:令和6年11月30日(土)

場所:横浜アリーナ(港北区新横浜3-10)

時間:10時~15時

4 エシカル消費ぬりえの配布・広報

ぬりえは横浜市のウェブサイトから、ダウンロードできます。

URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/shohiseikatsu/kyoiku/ethical_colouring.html

12月以降、区役所や横浜市地域子育て支援拠点等で配布予定です。

「パウ・パトロール」とは

スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ「パウ・パトロール」は、10歳のリーダー・ケントと個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズです。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト!」を合言葉に、チェイス、マーシャル、ラブル、ズーマ、ロッキー、スカイ、エベレスト、トラッカーが、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていきます。

北米で2013年放送開始のキッズ向けテレビアニメで、日本では2019年から開始。世界160か国以上で放送されています。

現在、テレ東系列(6局ネット)にて毎週金曜日夕方5時55分から放送中。また、Prime VideoのニコロデオンチャンネルやParamount+など、各種配信サービスでもご覧いただけます。

(C)2024 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; an d SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelod eon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

《連携協定について》

横浜市は、パウ・パトロール製作委員会及び公益財団法人横浜市観光協会の3者で連携協定を締結しました(令和6 年6 月28 日締結)。アニメ「パウ・パトロール」が自治体と連携協定を締結するのは、横浜市が国内初です。「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハマ」の実現に向け、パウ・パトロールというコンテンツが持つ力を活用し、市内の回遊促進やにぎわい創出を図るとともに、様々な行政施策の推進を目指します。