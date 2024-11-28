カプコンカフェ 池袋店＆梅田店『ストリートファイター6』とのコラボが開催決定！ 普段の姿とは違ったキャラクターたちのメインビジュアルも公開！
株式会社カプコン[画像1: https://prtimes.jp/i/13450/4726/resize/d13450-4726-7802000db87d6d267dcb-1.png ]■『ストリートファイター6』コラボのメインビジュアルはこちら！ コラボ開始に先駆け、コラボメインビジュアルを公開！ 今回のコラボビジュアルは、『ストリートファイター6』よりルーク、ジュリ、ジェイミー、エド、A.K.I.、ボシュ、リーフェンがカフェの準備をしている普段は見ることができないカッコいいイラストになりました。現在、こちらのメインビジュアルを基にコラボメニューや、コラボグッズを鋭意制作中です。今後の情報にご期待ください！ [画像2: https://prtimes.jp/i/13450/4726/resize/d13450-4726-be6cef32b983ba8056c9-0.jpg ](C)CAPCOM■カプコンカフェ 池袋店 『ストリートファイター6』コラボ告知サイトhttps://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/topics/post-79.html■カプコンカフェ 梅田店 『ストリートファイター6』コラボ告知サイトhttps://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/topics/post-35.html■予約システム「カプコンカフェ」では、事前にお席をご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。皆様のご来店をお待ちしております。▼カプコンカフェ 池袋店 予約ページhttps://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true▼カプコンカフェ 梅田店 予約ページhttps://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true※店舗により予約ページが異なりますので、ご注意ください。■『ストリートファイター6』コラボ開催概要■・店舗 ： 「カプコンカフェ 池袋店」 東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F 03-5904-9106・開催期間 ： 2024年12月20日（金）～2025年2月5日（水） 【公式サイト】 https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/・店舗 ：「カプコンストア＆カフェ 梅田店」 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 13F 06-4256-8248・開催期間 ： 2024年12月20日（金）～2025年2月6日（木） 【公式サイト】 https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/・カフェ公式X（旧Twitter） ： https://x.com/Capcom_Cafe(C)CAPCOM