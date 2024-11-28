SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」 IMAYO 公式オンラインブティック 他 全国主要百貨店および小売店にて好評受注販売中

株式会社今与「SHOHEI OHTANI × IMAYO」OFFICIAL COLLABORATION 2024 EDITION

株式会社 今与（本社：京都市中京区、代表取締役社長：今西信隆）は、「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリーの最新作となる「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」を、IMAYO 公式オンラインブティック 他、IMAYO 京都御池店 をはじめとする全国主要百貨店および小売店にて、540個の数量限定で好評受注販売中です。

名門ロサンゼルス・ドジャースとの歴史的契約から始まり、MLB(TM)︎ 7年目となる今シーズンも異次元の快進撃を続け、まさに記録ずくめの歴史的なシーズンとなった大谷翔平選手

もはや指標を超越した活躍を見せた大谷選手の2024シーズン。ロサンゼルス・ドジャースに移籍して1年目の大谷選手は今シーズン、右ひじの手術の影響で打者に専念し、打率3割1分、ホームラン54本、130打点、59盗塁と、いずれも自己最高の成績でホームラン王と打点王の2冠に輝きました。また、MLB史上初めて ホームラン50本、50盗塁の「50-50」も達成しました。

そして迎えた自身初のMLBポストシーズン。名門ニューヨーク・ヤンキースとの43年ぶりの “頂上決戦” など数々の激闘を制し、メジャー 7年目、30歳の節目でのワールドシリーズ制覇。

まさに記録ずくめの歴史的なシーズンを送った大谷選手は、打撃のベストナインにあたる「シルバースラッガー賞」をはじめ、「ハンク・アーロン賞」「エドガー・マルティネス賞」「オールMLB」など各賞を総なめ。さらには、ナショナル・リーグの MVP にも選出。指名打者（DH）としては史上初、⼆⼑流で獲得した過去2回に続き3回目の受賞となり、2年連続の主要タイトル “5冠” に輝きました。

大谷翔平選手のロサンゼルス・ドジャースでのワールドシリーズ制覇と2024シーズンに打ち立てた数々の歴史的な偉業を記念して、K24/K18とダイヤモンドの輝きで栄光の軌跡を刻む特別な逸品

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」は、2024シーズン ロサンゼルス・ドジャース ワールドシリーズ優勝、ナショナル・リーグ MVP 受賞、MLB史上初のシーズン54本塁打・59盗塁の「50-50」達成を記念した大谷選手のマイルストーンとして、純金製コインにその偉業を刻む IMAYOだけのオフィシャルコラボレーションジュエリーです。

本人直筆の打者イメージイラスト＆サインを刻んだ正規MLB(TM)︎認定商品を、日本国内540個限定にて好評受注販売中

純金製コインの表面は大谷選手がデザインした直筆のオリジナル打者イメージイラスト、裏面には大谷選手のサインが刻まれます。コイン部分は12角形になっており、これはロサンゼルス・ドジャースが4年ぶり8度目の世界一となった2024年のワールドシリーズが、120回目の節目の回ということに因んでいます。コイン枠には約0.64カラットの天然ダイヤモンドをあしらい、繊細ながらも凛とした煌（きら）めきを放ちます。正規MLB認定商品で、MLB認証ホログラムシール付き。日本国内限定で、シリアルナンバー刻印入り。大谷翔平選手2024シーズンのホームラン数〈54本〉にちなんだ、540個の数量限定で好評受注販売中になります。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」のオフィシャルコラボレーションジュエリー

2024シーズンも唯一無二の活躍で前人未踏の記録を打ち立てた大谷翔平選手。世界最高峰の舞台MLBにおいても、一途に野球に打ち込み新境地を開拓し続ける姿は観る者をも輝かせます。江戸末期より160年、「今に、未来に、輝きを与える」を理念に一貫して本物の装飾品にこだわり続けるIMAYO。「SHOHEI OHTANI × IMAYO」は、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン・IMAYOが大谷翔平選手の歴史的な偉業を記念し、その功績を後世まで形に残そうと企画・制作しているコラボレーションジュエリーです。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー

特設サイトはこちら：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/

また、近日発表予定の「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーション新商品にもご期待ください。

飾って楽しみ、身に着けて楽しめる特別なデザインを、いつもあなたのそばに。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 商品概要

大谷翔平選手 2024シーズン ロサンゼルス・ドジャース ワールドシリーズ優勝

ナショナル・リーグ MVP受賞 / MLB(TM)︎史上初「50-50」達成

ナショナル・リーグ ホームラン王 ＆ 打点王の2冠獲得記念

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」

大谷翔平選手 ＆ MLB(TM)︎公認の本物の輝き

●製品はMLB正規公認。MLBの認証ホログラムシール付き。

●国内数量540個限定発売、シリアルナンバー刻印入り。

●専用ケース、天然ダイヤモンド鑑別カード、オリジナルギャランティーカード、ショッパー付き。

＜商品情報＞

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」

素材 ：ダイヤモンド 約0.64ct

K24/K18

※コイン枠とチェーンはK18製になります。

コインサイズ ：直径 約21mm 重さ 約14g（K24 約7g / K18 約7g *チェーン含む）

トータルサイズ：直径 約28mm

チェーン ：約50cm（スライド付き）

価格 ：税込み 2,420,000円

本商品は、販売期間が限られていますのでご注意ください。

販売期間：2024年11月28日（木） 11時00分 ～ 2025年9月30日（火） 23時59分

※数量限定生産につき、先着順にて注文を承ります。限定数を超えたご注文は承れませんので、

ご了承ください。

※お一人様一点限りのご購入でお願いします。複数注文はキャンセルさせていただきます。

商品サイトはこちら：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2024-COIN-K24-K18/

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※デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※価格は予告なく変更される可能性がございますので、ご注文時にご確認ください。

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」取扱店舗・公式オンラインブティック 詳細

IMAYO 公式オンラインブティック

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2024-COIN-K24-K18/

IMAYO 京都御池店

〒604-0954京都市中京区御池通柳馬場通東入ル

京都御池創生館 1階

京都市営地下鉄「烏丸御池駅」より徒歩5分

定休日：⽕・水曜日 営業時間：11:00～19:00

電話：075-741-7027

ジェイアール京都伊勢丹 9階 宝飾

〒600-8555 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

ジェイアール京都伊勢丹 9階

JR、近鉄、京都市営地下鉄「京都駅」直結

定休日：不定休 営業時間：10:00～20:00

電話：075-342-5673（直通）

その他、全国主要百貨店および小売店にて好評受注販売中

※取扱店舗の詳細は、特設サイトのSHOP LISTをご確認ください。

※SHINCA 銀座 での取扱はございませんので、予めご了承ください。

株式会社 今与について https://imayo-boutique.jp

1861年（文久元年）京都の五条堺町にて、初代今西與兵衛（よへい）が簪（かんざし）・櫛（くし）等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、ハイエンドブランド「kagayoi」の他に、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」、ラボグロウンダイヤモンドブランド「SHINCA」等を展開しています。