営業DXサービス「Sansan」、600万件の拠点情報を搭載し新機能「拠点情報ダウンロード」を実装

働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、営業DXサービス「Sansan」に600万件の拠点情報を新たに搭載しました。また、それらの拠点情報を住所・業種などで絞り込みリスト化することで、営業戦略立案やターゲットリストとして活用できる新機能「拠点情報ダウンロード」を実装しました。





営業活動において販路拡大を実現するためには、本社・支店も含めた顧客の営業状況を正確に把握するとともに、開拓余地のある潜在顧客を絞り込んだ営業リストを作成する必要があります。多くの企業では、インターネットを活用した独自調査や、外部から企業データを購入し、情報を一つひとつ精査しながらリストを作成しており、多大な工数・費用がかかっていました。今回の新機能を活用することで、Sansanに搭載された600万件の本社・拠点情報を業種などで絞り込み、リスト化することが可能です。作成したリストはCSV形式でダウンロードでき、外部システムとの連携も容易で営業活動を効率化します。なお、本機能は、Sansanに蓄積された名刺情報を外部システムと連携しデータ活用を後押しする「Sansan Data Hub」の追加機能として実装されています(※1)。今後、600万件の企業・拠点情報とSansanに蓄積された接点情報と組み合わせて活用できる機能強化を進めていきます。■機能実装の背景企業が継続的に成長を続けるためには、販路拡大につながる営業活動が重要な役割を担っています。多くの企業では、既存企業の売上拡大や新規企業の開拓を推進するために営業リストを作成し、潜在顧客の特定や戦略立案に活用しています。これまでは、リストの基となる情報をインターネットで探したり、外部から企業データを購入したりするための工数と費用がかかっていました。特に、本社に加えて地方の事業所や支店といった拠点単位の情報を網羅したうえで、情報を整理してリスト化するには多大な工数が発生します。営業DXサービス「Sansan」は、この課題を解決すべく600万件の拠点情報を新たに搭載するとともに、そこからターゲットを絞り込んでリスト化できる「拠点情報ダウンロード」を実装しました。(※1)■機能概要新機能「拠点情報ダウンロード」は、Sansanに搭載された600万件の企業・拠点情報から、「拠点名」「業種」などの項目で対象を検索・絞り込んでリスト化できるほか、CSV形式でダウンロードもできます。リストには、「拠点名」のほか、事業実態があるかといった「ステータス」など、営業活動において必要な情報も掲載されるため、アプローチリストとしてそのまま活用することが可能です。また、「住所」でも絞り込めるため、潜在顧客が多く開拓余地のある地域を特定し、新たな営業拠点開設の候補地を検討するなど、戦略立案に幅広く活用できます。

※1:本機能をご利用いただくには、営業DXサービス「Sansan」のオプションであるデータ連携ソリューションを契約いただく必要があります。



■名刺管理から、収益を最大化する「Sansan」

Sansanは、名刺管理を超えた営業DXサービスです。名刺やメールといった接点から得られる情報を正確にデータ化し、全社で共有できるデータベースを構築します。あらかじめ搭載している100万件以上の企業情報や商談をはじめとする営業活動の情報も一元管理できるようにすることで、これまで気付けなかったビジネス機会を最大化し、売上の拡大を後押しします。また、名刺関連の業務や商談準備を効率化することで、社員一人ひとりの生産性を高め、コストの削減も可能にします。

https://jp.sansan.com



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」やキャリアプロフィール「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約DXサービス「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金:69億33百万円(2024年8月31日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com