地域課題に対応した道営住宅ストックの柔軟な活用に関する提案を募集します！
北海道
道営住宅の空き住戸等を有効活用し、住宅に困窮する本来の入居対象者の入居を阻害しない範囲で、目的外使用による地域の実情に応じた柔軟なストックの活用を図り、地域課題の解決等に対応するため、活用に関する幅広い提案を募集します。
（１） 対象住戸（募集要項参照）
２２市町３８団地８４７戸
（２） 対象者
１. 地方公共団体
２. 居住支援法人
３. 社会福祉法人
４. NPO法人
５. 一般社団（財団）法人
６. 公益社団（財団）法人
７. 学校法人（準学校法人を含む）
８. 医療法人
９. 会社
１０. その他
（３） 募集期間
令和６年１１月２０日（水）～令和７年１月１７日（金）
（４） 想定される用途
１. 子育て支援に資する用途
２. 高齢者等の生活支援、福祉の向上に資する用途
３. 団地コミュニティの活性化に資する用途
４. まちづくりの推進、地域の活性化に資する用途
５. 産業成長、人材確保支援に資する用途
６. その他、地域課題の対応に資する用途
（５） 募集要項
詳しくは下記HPから「地域課題に対応した道営住宅ストックの柔軟な活用に関する提案募集
要項」をご覧ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/jtk/akijuuko_katuyou.html
＜本件に関するお問合せ先＞
北海道建設部住宅局住宅課
TEL: 011-204-5583
TEL:011-204-5581