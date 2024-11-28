グループワークなど自由なレイアウトが可能なアクティブ・ラーニングデスクを発売

サンワサプライ株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/11495/5083/resize/d11495-5083-d46b4a4a96f014ec2312-0.jpg ]【掲載ページ】品名：フォールディングデスク（W730×D500）品番：FLD-7350BR（木目）/FLD-7350W（ホワイト）標準価格：41,800円（税抜き 38,000円）製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=FLD-7350BR[画像2: https://prtimes.jp/i/11495/5083/resize/d11495-5083-209dacf5f73ff06579e6-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/11495/5083/resize/d11495-5083-f6eff578dbd22a4d0fdc-2.jpg ]グループワークの距離を自然に縮めるデスクデスク同士を接近させて配置することができる天板形状を採用しています。他者との距離を自然に縮め、自由に会話や意見交換のしやすい環境を生み出します。アクティブ・ラーニングでの活用にもおすすめです。[画像4: https://prtimes.jp/i/11495/5083/resize/d11495-5083-f31701d6d16cfb8a4305-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/11495/5083/resize/d11495-5083-0972917da9a3eeabed0c-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/11495/5083/resize/d11495-5083-b2e3dcc2e6d9c5c6aae5-5.jpg ]様々なレイアウトに対応講師やプレゼンの発表者を囲むように配置したり、グループワーク用に円形に並べたりと、様々な使い方ができます。5人や6人のグループワークでも距離が遠くなりすぎない点も特長です。[画像7: https://prtimes.jp/i/11495/5083/resize/d11495-5083-62d94412672fb49b7b05-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/11495/5083/resize/d11495-5083-7a1f4737e7ab1635dd76-7.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/11495/5083/resize/d11495-5083-371bede30cc6a6a6b75e-8.jpg ]キャスター付きで移動が簡単移動やレイアウト変更が簡単です。前キャスター2個はロック機能付きです。[画像10: https://prtimes.jp/i/11495/5083/resize/d11495-5083-e438db192ba04484d142-9.jpg ]使わないときは折りたためる使わないときは省スペースに収納できます。[画像11: https://prtimes.jp/i/11495/5083/resize/d11495-5083-ffab64966ae691ab2f15-10.jpg ]レバー操作で簡単にロック解除天板の設置・収納はレバーを引くことで簡単に行えます。[画像12: https://prtimes.jp/i/11495/5083/resize/d11495-5083-63a069c0e85203e98865-11.jpg ]平行スタッキング可能で省スペース複数台使用する場合でも、効率的に収納できます。[画像13: https://prtimes.jp/i/11495/5083/resize/d11495-5083-fb672f9f34cae95d3576-12.jpg ]ゆとりのある天板サイズA4のプリントや14型ノートパソコンを余裕を持って置くことができます。[画像14: https://prtimes.jp/i/11495/5083/resize/d11495-5083-27491757183260d1f361-13.jpg ]足元が気にならない幕板付き天板の下には幕板が付いているため、足元を気にすることなく使用できます。[画像15: https://prtimes.jp/i/11495/5083/resize/d11495-5083-2409ed98c00aa0f75b9f-14.jpg ]中棚に資料や文房具を置ける便利な中棚付きです。資料を収納することで、天板を広く使えます。[画像16: https://prtimes.jp/i/11495/5083/resize/d11495-5083-c4a4604c8c39a098721d-15.jpg ]安心して使える角丸の天板コーナーが丸い設計で、安全にも配慮しています。[画像17: https://prtimes.jp/i/11495/5083/resize/d11495-5083-79612d5589974f9850d2-16.jpg ]左右に便利なフック付き カバンなどを掛けておけるフックが左右に付いています。[画像18: https://prtimes.jp/i/11495/5083/resize/d11495-5083-92c932ec51de82f7dda6-17.jpg ] -------------------------------------------------------------------【関連ページ】折りたたみデスク・フォールディングデスク・研修デスクhttps://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/desk/folding/index.html学校教育をサポート！文教サプライ特集https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/bunkyou/index.htmlオフィスにさらなる「安心」「安全」を！オフィス向けサプライhttps://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/office/index.htmlサンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページhttps://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/FLD-7350BRhttps://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/FLD-7350W■サンワサプライ WEBサイトhttps://www.sanwa.co.jp/■サンワサプライ Instagramhttps://www.instagram.com/sanwasupply_official/■サンワサプライ Xhttps://twitter.com/sanwainfo■サンワサプライ Facebookhttps://fb.me/SanwaSupplyJP■YouTube公式チャンネルhttp://sanwa.jp/youtube-------------------------------------------------------------------