「Zoff presents “EYEがむぎゅっと”フェス」を2024年12月28日（土）に池袋サンシャインシティで開催

メガネブランド「Zoff(ゾフ)」は、株式会社サンリオ(本社:東京都品川区)の人気キャラクターたちと初めてコラボレーションした、アイウェアコレクション「Zoff|Sanrio Characters(サンリオキャラクターズ)」の発売を記念し、シナモロール、マイメロディ、クロミが登場するイベント「Zoff presents “EYEがむぎゅっと”フェス」を、2024年12月28日(土)に「池袋サンシャインシティ 噴水広場」で開催します。

「Zoff presents “EYEがむぎゅっと”フェス」は、シナモロールと目について学べるメガネ講座や、クロミのミニライブ、マイメロディの一日店長、各キャラクターとの撮影会、アイドルグループ「高嶺のなでしこ」のライブフステージなど、サンリオキャラクターのファンはもちろん、家族で一日を楽しむことができる、Zoffが開催する初のフェスイベントです。

また、「Zoff|サンリオキャラクターズ」購入者を対象とした「Zoff presents “EYEがむぎゅっと”フェス」イベント招待プレゼントキャンペーンや、Zoff公式SNSアカウントのフォロー&リポストでオリジナルコラボグッズが当たるキャンペーンなどを、2024年11月29日(金)から実施します。

|イベント概要

- イベント名|Zoff presents “EYEがむぎゅっと”フェス- 日時|2024年12月28日(土)10:00~20:00- 会場|サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)、Zoff 池袋サンシャインシティ・アルパ店東京都豊島区東池袋3丁目1-1 サンシャインシティ・アルパ B1F- 出演|サンリオキャラクターズ(シナモロール・マイメロディ・クロミ)、テツandトモ、高嶺のなでしこ- 特設ページ |https://www.zoff.co.jp/shop/t/t1976/※参加条件等、イベントの詳細は特設ページをご確認ください。

|イベント詳細

1. <店舗限定>マイメロディ 一日店長

「マイメロディがZoffのお店にくるよ。お店に会いに来てね。」

- 時間:10:00~10:30- 出演時間:約25分- 場所:Zoff 池袋サンシャインシティ・アルパ店(アルパB1)- 当日参加可能※混雑によっては入場制限をさせていただくことがございます。

2. シナモロールと一緒にメガネ講座

「シナモロールと一緒に目についてのクイズに答え目の不思議を知ろう。楽しく学べる小学生のお客さまにおすすめのステージです。」

- 時間:11:30~12:00- 出演時間:約25分- 参加人数:当日先着受付80名※参加者特典あり

3. むぎゅっとライブ キャラクターステージ

「クロミ、シナモロール、マイメロディが登場するメインライブステージ! みんなで一緒に”EYEがむぎゅっと”フェスを盛り上げよう!」

- 時間:13:00~13:30- 出演時間:約25分- 参加人数:100名(キャンペーン当選者)- 参加条件:マストバイダブルチャンスキャンペーン当選者※各階の吹き抜けや自由観覧エリアからも観覧可。ステージ前は当選者のみ入場が可能です。

4. クロミと一緒に踊ろう!

「クロミの大人気曲と一緒に覚えて踊ろう♪リズムに乗って楽しむミニLIVE!会場をクロミ化!」

- 時間:17:00~17:30- 出演時間:約25分- 参加人数:当日先着受付100名※各階の吹き抜けや自由観覧エリアからも観覧可。

5. クロミ・シナモロール・マイメロディと撮影会

「クロミ・シナモロール・マイメロディに会えるチャンス!大好きなお友達に購入したメガネをお披露目しよう。」

- 時間:クロミ 10:30~11:00、シナモロール 18:00~18:30、マイメロディ 18:30~19:00- 出演時間:約25分- 参加人数:各回25名(キャンペーン当選者)- 参加条件:マストバイダブルチャンスキャンペーン当選者

■高嶺のなでしこと一緒に!むぎゅっとLIVE!

「高嶺のなでしこと一緒に”EYEがむぎゅっと”フェス会場で盛り上がろう。Zoff のイベントならではの高嶺のなでしこメンバーのアイウェア姿が見られるかも。当日は推しカラーのサングラスをかけてイベントを楽しもう。」

- 時間:14:30~15:30- 参加人数:100名(事前抽選)- 参加条件:Zoff公式Xプレゼントキャンペーン当選者※各階の吹き抜けや自由観覧エリアからも観覧可。ステージ前は当選者のみ入場が可能です。

|「高嶺のなでしこ」プロフィール

クリエイターユニットHoneyWorksが全楽曲サウンドプロデュースを担当する10人組アイドルグループ。高嶺の花のように多くの人から憧れられ手に入れることのできない、そして大和撫子のように日本女性の清楚な美しさとかわいらしさをもった、誇り高きアイドルグループを目指す。2022年11月には、HoneyWorks「可愛くてごめん」の公式カバーMVをYouTubeに公開し、1,900万回 再生を突破。数多くのオリジナル曲もリリースし、TikTokの総再生回数は2億回を超える。「日経エンタテインメント!」“2024年の新主役100人”にも選出。

2024年2月21日(水)ビクターエンタテインメントより「美しく生きろ/恋を知った世界」にてメジャーデビュー。

■イベント参加特典

1.キャラクターグリーティングカード【当日購入者限定】

イベント当日限定、Zoff 池袋サンシャインシティ・アルパ店で「Zoff | Sanrio characters」購入先着600名様に、クロミ、シナモロール、マイメロディが仲良くならんだデザインがキュートな「キャラクターグリーティングカード」をプレゼント。

- 配布時間:10:00~20:00- 場所:Zoff 池袋サンシャインシティ・アルパ店(アルパB1)- 対象:「Zoff | Sanrio characters」購入先着600名※なくなり次第終了 ※1人1枚限り

2.キャラクターステッカー【当日LINE会員登録者限定】

イベント当日限定、「Zoff LINE公式アカウント」デジタル会員証の提示で、先着900名様に好きなキャラクターステッカーを1枚プレゼント。

- 受付時間:10:00~20:00- 場所:イベント会場内「ステッカー配布受付」- 対象:Zoff LINE公式アカウント会員、先着900名※なくなり次第終了 ※1人1枚限り

■「Zoff presents “EYEがむぎゅっと”フェス」イベント招待や、オリジナルコラボグッズが当たるキャンペーンを実施

キャンペーン1.|マストバイダブルチャンスキャンペーン

「Zoff | Sanrio characters」購入者から抽選で、合計175名様を12/28(土)開催「Zoff presents “EYEがむぎゅっと”フェス」in 東京 池袋 サンシャインシティの限定イベントにご招待。

■応募方法

- Zoff店舗またはZoff公式オンライストアで「Zoff | Sanrio characters」 対象商品を購入- 応募専用サイトから購入時のレシートPINコード、または注文書のオーダーID番号を入力し応募※金額制限はありません。※店頭購入時はレシート1枚につき1口、Zoffオンラインストア購入時は注文書1枚につき1口の応募が可能です。※応募口数の上限はありません。

■賞品:合計175名様

- A賞 むぎゅっと ライブキャラクターステージ 100名様- B賞 ライブキャラクター撮影会 シナモロール 25名様- C賞 ライブキャラクター撮影会 マイメロディ 25名様- D賞 ライブキャラクター撮影会 クロミ 25名様

■応募期間

- 第1弾 2024年11月29日(金)~2024年12月8日(日)- 第2弾 2024年12月9日(月)~2024年12月15日(日)

■当選発表

- 第1弾 2024年12月9日(月)~2024年12月11日(水)- 第2弾 2024年12月16日(月)~2024年12月18日(水)

キャンペーン2.|Zoff公式Instagram投稿キャンペーン

クロミ、シナモロール、マイメロディがなかよくならんだデザインがキュートなオリジナルコラボTシャツをプレゼント。

- 応募条件|Zoff公式Instagramアカウントをフォロー、指定ハッシュタグ「#eyeがむぎゅっと」をつけ「Zoff | Sanrio characters」アイテムを投稿- 賞品|オリジナルコラボTシャツ- 当選人数|3名- キャンペーン期間|2024年11月29日(金)~2025年1月13日(月)- 賞品発送予定|2025年2月上旬ごろ

キャンペーン3.|Zoff公式Xフォロー&リツイートキャンペーン

「サンリオピューロランドのデイパスポート ペアチケット」など豪華景品をプレゼント

- 応募条件:Zoff公式Xアカウント(@Zoff_INFO)をフォローし、対象投稿をリポスト- 賞品:1.サンリオピューロランド デイパスポート ペアチケット 3組6名様、2.クロミ、シナモロール、マイメロディデザイン、オリジナルコラボトートバッグ 3名様- キャンペーン期間:1.2024年12月10日(火)~2024年12月24日(火) 2.2025年1月24日(金)~2025年2月7日(金)

キャンペーン4.|Zoff公式Xプレゼントキャンペーン

1.「Zoff presents “EYEがむぎゅっと”フェス」in 池袋 サンシャインシティの「高嶺のなでしこ」ライブステージに抽選で合計100名様をご招待。

- 応募条件 |Zoff公式Xアカウント(@Zoff_INFO)をフォローし、対象投稿を引用リポスト引用投稿に「#EYEがむぎゅっと」を記載- 賞品|「高嶺のなでしこと一緒に!むぎゅっとLIVE!」- 応募期間|2024年11月29日(金)~12月8日(日)- 当選発表|2024年12月9日(月)~12月11日(水)

2.抽選で3名様に高嶺のなでしこのサインが当たる

- 応募条件|Zoff公式Xアカウント(@Zoff_INFO)をフォローし、対象投稿を引用リポスト引用投稿に「#EYEがむぎゅっと」を記載- 応募期間 |2024年12月28日(土)~2025年1月10日(金)

各キャンペーンの詳細は、キャンペーン特設ページをご確認ください。

- キャンペーン1.~3.特設ページ|https://www.zoff.co.jp/shop/contents/eyewear-sanriocharacters_campaign.aspx- キャンペーン4.特設ページ|https://www.zoff.co.jp/shop/t/t1982/

|お問い合わせ

- 一般のお客様|Zoff カスタマーサポート Tel.0120-013-883(平日11時~18時)- Zoff公式オンラインストアについて|Zoff オンラインストア Tel.0120-013-505(平日11時~18時)