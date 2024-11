安野谷昌穂 個展「法天地在｜POTENTIAL」のお知らせ

アイランドジャパン株式会社(C)️Masaho Anotani "わたしの大切/My Essential Matter" 2023

ペインティング、ドローイング、コラージュ、パフォーマンス、立体作品、詩、写真、映像ーーー。 多岐に渡る無数の手法で森羅万象を表現し続ける、安野谷昌穂。 「自分自身とは何か」、「世界とは何か」という根源的な問いは自身と世界を媒介し、時にプリミティヴな衝動を導き、時に祈りにも似た非言語領域の中で、不可視化な世界の息吹を立ち上がらせる。 純粋芸術も限界芸術をも解体しながら、流動性と可変性を縦横無尽に追及し続ける、高純度の作品群を展示いたします。

主な個展に“U SUN RUN”(2018 / Gallery TRAX / Yamanashi)、”Earth Song, Birth Gong” (2022 / parcel / Tokyo)、“LINALSASI”(2024 / Center for COSMIC WONDER / Tokyo)など。グループ展には、“Vong Co RAHZI”(2019 / Blum & Poe / Tokyo)にも参加しています。また本年2024年には、Plantation (2024 S/S)やCosmic Wonder (2024 A/W)とのコラボレーションも行っています

(C)️Masaho Anotani "今此処|IMACOCO" 2024

【statement by the artist】

私が抱きしめる

色んなことを気付かせてくれる

この世界を楽しむために与えてもらった このからだ

右掌と左掌 あわせて一つ 見つめれば 内なる声の流れをつかむ

ざわめき去って 風はぬける

煌めき立って 影とひとつ

どちらだけでもない それはどちらもであるし そもそもどちらでもない

IMAGINATION 無限の可能性 INSPIRATION

有も空も自在 表裏一体 一枚の葉のように合体 我々は一体?

それは二元では無い 天と地の差ではない 語りきれない

只々 それはひとつ そこに在る

葉っぱも根っこも一つの樹 おれもお前もひとつの氣 たどり着く地 ひとつの叡智

一本天地軸に身を立ちて眺むれば

分離と分断の法則とは真逆

全て 真理 答え合わせ

天地に絶対的に存在しているか お前に問う

絶望的でもYES 即答したい

そもそもNO TIME

愛でありたい

生命感

そのもの

大切

朝起きて眠るまで

その刹那 諸行は無常

吸って吐いて 刻一刻 刻めBEAT

十人十色 生かすJAM VIBRATION 分かち愛

家族 友達 知人 宇宙人 川のほとり 鳥に魚に陽炎も

皆で一つの大きな呼吸 感じる まさに循環 法則の体感

だから憎み合いも殺し合いも ダメ、絶対

まさに自殺行為だから YOU KNOW? さらに闇にBET? 有脳?

うその競争 SO 狂騒 目指す共奏 森羅万象

社会の一員名乗るなら 宇宙の一因たる先に 地球にCONNECT 最前線

繋がるTOOL 身体があるから極めていける

引き継ぐROOTS スピリットあるから見極めて行ける

GUIDE ありがとう RIDE ART

今までの ROADの延長線上は無し 今ここ からのROLE創造

天地突き抜けな POTENTIAL REVOLUTION

ASCENSIONな TENSIONで

只今

【開催概要】

タイトル:法天地在|POTENTIAL

作家名:安野谷昌穂 Masaho Anotani

日程:2024.12.1 sun. - 12.22 sun. / 2025.1.11 sat.-1.26 sun.

Open:13:00-19:00 Thu-Sun Closed on Mon, Tue, and Wed

Opening Reception: 11.30 sat.18:00-20:00

会場:HARUKAITO by ISLAND

住所:東京都渋谷区神宮前6-12-9 BLOCK HOUSE 2F

主催:アイランドジャパン株式会社

【Artist Profile】

Masaho Anotani

Anotani’s work stems from his daily activities and social encounters, along with the sensations he gains from nature. His artistic expressions are the

instantaneous reactions that emerge from these moments. He has presented his work in various forms, including painting, drawing, collage, performance, poetry,

and photography. Now based in Japan.

WEB : https://masahoanotani.com/

IG : @masahoanotani

“Escape velocity”(2014 / 0fr tokyo gallery / Tokyo)、“Flower Bed District”(2015 / WISH-LESS gallery / Tokyo)、“Between the Real and Surrealism”(2015 /

Cabane de ZUCCa Daikanyama & Minamiaoyama / Tokyo)、“Fragments of Between the Real and Surrealism”(2015 / HUMOR SHOP by A-net Fujii Daimaru

/ Kyoto)、“Between the Real and Surrealism HONG KONG”(2015 / I.T HYSAN ONE / Hong Kong)、"Carpe Pulvis"(2016 / Gallery Trax / Yamanashi)、

"Roamin' Mantra"(2016 / BOOKMARC / Tokyo)、”Petal Play” (2017 / WISH-LESS gallery / Tokyo)、”Veil on Signals” (2017 / ETXE NAMI /

Saint-Jean-de-Luz)、”Full Bloom - 遠雷” (2017 / 0fr. / Paris)、“O GOD GOOD”(2017 / NOMA t.d. / Tokyo)、“THE WALL#5 MASAHO ANOTANI”(2017 /

La Boite / Tokyo)、“U SUN RUN”(2018 / Gallery TRAX / Yamanashi)、“おしずかに、光有故/Border of Wonder, Disorder You Shine”(2018 / KOSAKU

KANECHIKA / Tokyo)、“日浄虹色/Will Shine”(2020 / Gallery Trax / Yamanashi)、”Earth Song, Birth Gong” (2022 / parcel / Tokyo)、”Roots Gathering”

(2022 / Pacifica Collectives / Tokyo)、”Parallel Over Runner | 氾濫するどうでもいい事に住む、全体としての私” (2023 / haku kyoto / Kyoto)、”SLNE HOUSE”

(2023 / JINNAN HOUSE / Tokyo)、”Download 0” (2023 / Syndicate , CENTER/SANUKI / Kagawa)、“Primal Psychic Plantation”(2023 / POL / Osaka)、

“Prosper Psychic Plantation”(2023 / Void / Hyogo)、“LINALSASI”(2024 / Center for COSMIC WONDER / Tokyo)、“Play Potal Point”(2024 / traffic / Tokyo)

、“Live A Punkstation Like Plantation”(2024 / Plantation Aoyama / Tokyo)、“Masaho Anotani Small Show”(2024 / Blacx Box / Tokyo)、“法天地在|

POTENTIAL”(2024 / HARUKA ITO by island / Tokyo)

“A Study of Camouflage”(2015 / 0fr Backwoods gallery / Australia)、“HIDDEN CHAMPIONS OF TOKYO”(2015 / Backwoods gallery / Australia)、“A

Study of Darkness”(2016 / Backwoods gallery / Australia)、Trans Arts Tokyo(2016 / Tokyo) 、Daikanyama Design Department 2016 (2016 / Daikanyama

Tsutaya book sellers / Tokyo) 、dix vol.1(2016 / QUIET NOISE / Tokyo)、pop&street (2016/Seibu Shibuya)、“Rekiseisha x Masaho Anotani Exhibition 箔貌

HAKUBAKU”(2017 / W+K+ / Tokyo)、“Junko Oki | Masaho Anotani”(2017 / KOSAKU KANECHIKA / Tokyo)、“6 ARTISTS”(2018 / KOSAKU

KANECHIKA / Tokyo)、“0fr. Galerie This Is Our Music (PartII)”(2018 / Galerie Patricia Dorfmann / Paris)、“The Blind Conversation | Elein Fleiss + Masaho

Anotani”(2018 / Gallery TRAX / Yamanashi)、“INTERPRETATIONS, TOKYO”(2019 / Hara Museum of Contenporary Art /Tokyo)、“Vong Co RAHZI”(

2019 / Blum & Poe / Tokyo)“DELTA Art fair”(2021 / Osaka) 、”BEAT01” ( 2022 / earth orbit / Hyogo)、“Five Galleries Art Fair in Spiral”(2023 / Spiral

Garden / Tokyo)、“FREE FREE FREE”(2023 / haku / Kyoto) 、“ART SESSION”(2023 / 銀座蔦屋書店/ Tokyo)、“PINK”(2024 / CENTER EDO / Tokyo)

“按”(2024 / Void / Hyogo)“わたしの反戦meditation me concentration”(2024 / Void / Hyogo)

ATMAN zine issue 01 (self-published 2012)

ATMAN zine issue 02 Escape Velocity (self-published 2014)

ATMAN zine issue 03 Roamin’ Mantra (self-published 2016)

Masaho Anotani x HAPPY WOWWOW zine (self-published 2018)

Masaho Anotani LINALSASI (self-published 2024)

STEIDL-WERK No.23 MASAHO ANOTANI “Deformed” (published 2015 / Steidl)

“DREAM HUNT NEVER END.” (2019- / SHDW.GALLERY, Presented in conjunction with Metro Gallery / Melbourne)

“Dream Play Sequence” (2021 / BiBiBi & JURULi / Toyama)

ZUCCa (2015-16 A/W)

COMME des GARCONS SHIRT (2016-17 A/W)

master-piece (2018-19 A/W)

Louis Vuitton (MEN’S FALL-WINTER 2018 PRECOLLECTION POP-UP STORE INSTALLATION)

Plantation (2024 S/S)

Cosmic Wonder (2024 A/W)