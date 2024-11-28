中之島キャピタル株式会社と株式会社IFA Leadingが業務提携を締結

中之島キャピタル株式会社

中之島キャピタル株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：徳永洋亮、以下「中之島キャピタル」）と、株式会社IFA Leading（本社：東京都渋谷区、代表取締役：長谷川学、以下「IFA Leading」）は、事業売却後のオーナー様の資産管理における連携のため業務提携契約を締結したことをお知らせします。

中之島キャピタルが支援したお客様の中で事業を譲渡したオーナー様に対し、独立系ファイナンシャルアドバイザー法人であるIFA Leadingが最適なソリューションでお客様の資産運用のサポートを可能にします。

中之島キャピタルはM&Aだけでなく、事業売却後の資産管理までのトータルサービスを提供することで顧客満足度を高めていくことを目指して参ります。

■株式会社IFA Leadingについて

会社名：株式会社IFA Leading

所在地：東京都渋谷区恵比寿南2丁目8－9ディフェンスファーストビル 2F

設立：2021年5月

代表取締役：長谷川学

会社HP：https://ifa-leading.com/

■中之島キャピタル株式会社について

会社名 ： 中之島キャピタル株式会社

所在地 ： 大阪府大阪市北区中之島3-6-32ダイビル本館16階

設立 ： 2017年2月

代表取締役：徳永洋亮

会社HP：https://ncap.co.jp/

■お問い合わせ

中之島キャピタル株式会社 広報担当/齋藤

〈電話〉06-6444-4150 〈メール〉sh-saito@ncap.co.jp