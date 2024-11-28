“最強の恐竜図鑑”が誕生！ すべての恐竜好きに捧ぐ渾身の一冊、講談社の動く図鑑MOVE『恐竜 新訂二版』堂々発売！！
シリーズ累計600万部超の講談社の動く図鑑MOVEは、世界の一流カメラマン撮影による大迫力のビジュアル、NHKの貴重映像がふんだんに収録されたDVD、第一線で活躍する研究者による解説など、子どもが夢中になるしかけがいっぱい散りばめられた唯一無二の図鑑です。
なかでも一番人気の恐竜図鑑が、11月28日（木）最強となって新登場しました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=h_O7V4ZWap4 ]
最多×最新×最長の最強恐竜図鑑がついに誕生！
《最多》類書No.1の収録種数！※
他社の児童向け図鑑を圧倒する驚異の460種超！ 2024年発表の日本の新種恐竜を網羅！
《最新》分類も最新アップデート！
気鋭の若手実力派研究者による、最新の分類と、最新研究をふまえた解説！ MOVEでしか出会えない新種を多数掲載！
《最長》恐竜図鑑最長！ 再生時間No.1※
最新研究に基づくNHKのスペシャル映像72分のDVD付き！ 「ダーウィンが来た！」「NHKスペシャル」の貴重映像がストリーミングでスマホやタブレットでも楽しめる！
（※2024年10月時点児童向け学習図鑑比較／自社調べ）
2024年９月発表の超最新日本恐竜・ササヤマグノームスも掲載！
※兵庫県立大と県立人と自然の博物館、岡山理科大などの研究チームは、兵庫県丹波篠山市の白亜紀前期（約１億1000 万年前）の地層「篠山層群」から植物食恐竜（角竜類）化石を発見し、新属新種「ササヤマグノームス・サエグサイ」と命名。
【監修者プロフィール】
千葉謙太郎（ちば けんたろう）
1985年、札幌市出身。岡山理科大学生物地球学部講師。東北大理学部卒、北海道大学大学院理学院修士課程修了、トロント大生態学進化生物学科で博士号取得。専門は角竜。ササヤマグノームスの発表にも参加！
■書誌情報
キラキラ拡材にもご注目！
『講談社の動く図鑑MOVE 恐竜 新訂二版』
監修：岡山理科大学 生物地球学部 講師 千葉謙太郎
2024年11月28日(木)発売 ※発売日は書店によって異なる場合があります
価格：2,640円(税込)
ISBN978-4-06-536967-8
AB判／232ページ／上製・カバー付き・DVD付き
◆恐竜人気投票開催中！ キミの“推し恐竜”はどれだ!?
人気恐竜からMOVEにしか載っていない恐竜までが登場！ １日10回まで好きな恐竜に投票できます。
投票はこちらから :
https://cocreco.kodansha.co.jp/special/ninkikyouryu
◆最強の恐竜チャレンジ＆クイズ！
『恐竜 新訂二版』からピックアップした、長ーい恐竜の名前の早口ことばチャレンジをレベル５までご用意！ さらに恐竜クイズを順次公開予定です。
早口ことばにチャレンジ！ :
https://www.youtube.com/shorts/w7xcCDMbKUM