ペルシャ神話にインスパイアされたパズルアドベンチャーゲーム『30 Birds』PC（Steam）版 リリースのお知らせ

本日ARTE Franceは、ペルシャ神話にインスパイアされたシングルプレイ用パズルアドベンチャーゲーム『30 Birds』を、Steamにてリリース(Windows, Mac対応)したことをお知らせいたします。開発はRAM RAM GamesとBusiness Gooseが手掛け、ARTEとRTBFが共同制作しております。

Steam:https://store.steampowered.com/app/1708770/30_Birds/(https://store.steampowered.com/app/1708770/30_Birds/)

ローンチトレーラー:https://youtu.be/CBdIlp02gU8(https://youtu.be/CBdIlp02gU8)

また、リリース記念セールといたしまして、2024年12月12日までSteamでは期間限定で定価より10%オフにてお買い求めいただけます。

『30 Birds』では、ペルシャと中東のさまざまな文化にインスパイアを受けて創り出された、個性的な鳥たちや愉快なキャラクターたちが住む街「ランタンシティ」が舞台となります。街の象徴でもある巨大な鳥の女神「シームルグ」が長い眠りから目覚めようとしたとき、「科学者」と呼ばれる謎の存在にシームルグがさらわれてしまいます。探偵「ジグ」を操作して、回転するランタンのような世界を探索しながらパズルを解き明かし、シームルグを救ってくれる30羽の鳥を見つけ出しましょう!

<ゲームの特徴>- 4個のメインランタンと約10個のサブランタン。さまざまな発見が秘められた神話的で美しくデザインされた世界を探索しよう!- 紙芝居と幻燈の中間に位置するような2Dと3Dをシームレスに融合させた手描きのアート世界。- ランタンシティの色鮮やかな地区に住む魅力的なキャラクターたち。- 魅力的な鳥や陽気な鳥と交流して、彼らの連絡先を電話に追加しよう。- シームルグの誘拐事件の真相を解明するため、強力で悪魔的な(あるいは意地悪な)敵を阻止しよう。- 悪の科学者が仕掛けた罠を回避するために、アートと融合したさまざまな謎とパズルに挑もう。- ユーモアあふれる会話、ファンキーな音楽を作れるシンセサイザー、さらには魔法の絨毯など数多くの驚きに満ちた旅を楽しもう!

開発チームのRAM RAM Gamesを創設した2人は、このプロジェクトが10年前のイスタンブールへの旅から始まったと語ります。

「私たちはイスタンブールの旅の経験を人々に共有するために、ペルシャの細密画にインスパイアされた日記を作りました。その経験を詩的でユーモアあふれるビデオゲームに変換したものが『30 Birds』なのです。巨大な鳥の女神シームルグは、ペルシャや中東の神話に登場するキャラクターで、ペルシャ語で「30羽の鳥」を意味します。イラン神秘主義詩人のファリードゥッディーン・アッタールによる『鳥の言葉』に描かれる、ヤツガシラに導かれた鳥たちの一団が彼らの神シームルグに会う冒険を参照しています。」

『30 Birds』基本情報

公式サイト: https://www.arte.tv/digitalproductions/en/30-birds/

Steam: https://store.steampowered.com/app/1708770/30_Birds/

タイトル: 30 Birds

ジャンル: パズル / アドベンチャー / アート

デベロッパー: RAM RAM Games, Business Goose Studios

パブリッシャー: ARTE France

リリース日: 2024年11月28日

対応機種: PC(Steam)

価格: 2,000円(税込) ※リリース記念として12月12日まで10%オフセール開催中

最新トレーラー: https://youtu.be/CBdIlp02gU8

【デベロッパー】RAM RAM Gamesについて

作家兼イラストレーターのColineと、哲学と文学のバックグラウンドを持つ音楽家兼プログラマーのLaurentによるインディー開発スタジオです。2人とも伝統的および代替的なアート形式に情熱を持っており、遊び心のある体験と特定の文化的世界への没入を組み合わせたゲームを作っています。『30 Birds』は、イスタンブールへの旅行から生まれ、ペルシャの細密画への感嘆、そして、その経験をビデオゲームに変換するアイデアがきっかけで生まれました。

公式サイト: https://gameindustry.be/listing/ram-ram/

【デベロッパー】Business Goose Studiosについて

Business Gooseは、ビデオゲームへの情熱で結ばれた3人の友人によって設立されたベルギーのスタジオです。ゲーム開発のあらゆる側面を愛し、クリエイティブなプロセス全体を通じてコミュニティを巻き込むために力を尽くしています。パズルと探索できる世界を備えたリラックスできるゲーム、魔法のような感動的なストーリー、そして、教育的なコンテンツを含むタイトルをこれまで手掛けてきました。

公式サイト: https://www.businessgoose.be/



【パブリッシャー】ARTE Franceについて

公共文化チャンネルであるARTEの使命は、文化を通じてヨーロッパの人々を結びつけることです。その豊かで多様な編集方針(映画、シリーズ、ドキュメンタリー、ニュース、デジタルクリエイション、ビデオゲーム、ポッドキャスト)は、民主的な空間とヨーロッパのビジョンを育むことに貢献しています。10年以上にわたり、ARTEは『Type:Rider』『Homo Machina』『Vectronom』『Inua - A Story in Ice and Time』『Bury Me, My Love』『30 Birds』『Looking for Fael』などのインディーゲームを共同制作・発行しています。

公式サイト: https://www.arte.tv/fr/

【共同制作】RTBF iXPeについて

RTBF iXPeは、ビデオゲーム、eスポーツ、ギーク文化に特化したフランス語圏ベルギーの公共サービスメディアです。テーマに関連するトピックや問題について、視聴者に情報を提供し、教育し、楽しませることを目的としています。野心的なプロジェクトの共同制作を通じて、ベルギーのゲーム開発スタジオを支援することにも取り組んでいます。継続的な取り組みの一環として、RTBF iXPeは、フランス語共同体におけるビデオゲーム関連テーマの発展を促進することも目指しています。

公式サイト: https://www.rtbf.be/ixpe