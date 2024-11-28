[期間限定]コストコホールセール つくば倉庫店で JAL 飛行機型キッズバックパック期間限定販売（11/27 ～ 12/1）

株式会社フェイスJAL 飛行機型キッズバックパック

・JALのロゴが入ったバックパック

・丈夫なPP素材

・日本航空(JAL)公認のライセンス取得商品です。

JAL飛行機型のキッズバックパックがコストコホールセール つくば倉庫店にて期間限定販売。

日本を代表するエアキャリア JAL（日本航空）のバックパック（リュックサック）がコストコに登場！

爽やかな白のボディにJALのロゴで、まさにあの大空を飛ぶ飛行機を思わせます。

飛行機好きにはたまらない、お子様にもたまらない、そんなバックパックです。

旅行用かばんとしてはもちろんのこと、

普段使い、おもちゃ入れ、おもちゃ箱としても活躍してくれます。

お子様が自分の荷物を自分で持ちたくなっちゃうようなかっこいい飛行機型の子供用リュックを期間限定販売いたします。

ぜひこの機会にご覧下さい。

期間：2024年11月27日～ 12月1日

[期間] 2024年11月27日（水）～ 12月1日（日）

[場所] コストコホールセール つくば倉庫店

〒305-0816 茨城県つくば市学園の森２丁目１９

コストコつくば倉庫店の他、ノリモノ雑貨ブランド CAMSHOP.JP（キャムショップ）よりネット販売しています。

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=f21

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JAL 飛行機型キッズバックパック

JAL 飛行機型キッズバックパック

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・人間工学に基づいたベルト＆クッション設計で軽やかな担ぎごこち。

・内側には十分な収納スペース。

・ファスナー式なので大きく開閉可能。

・マジックテープで開閉の調節も可能。

・仕切りポケット付きで広くてもすっきりと収納可能。

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商品詳細

注意：乗り物ではありません。絶対にお子様に乗らせないでください。

※海外からの輸送の関係でパッケージにダメージがございます。ご了承ください。



サイズ： 長さ 33.8 cm × 幅32.6cm × 奥行19 cm

素材： ポリプロピレン樹脂

重さ： 0.8kg

容量： 8L

対象年齢：3歳以上



品番：432647

JAN：4570138432647

CAMSHOP.JP

会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

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