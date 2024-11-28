国内3店舗のドン・キホーテ系列店にて『愛知 豊橋 どうまいフェア』を実施します。

豊橋市[画像1: https://prtimes.jp/i/25583/622/resize/d25583-622-141950eed1453690ec87-2.png ]豊橋市は、ＪＡ豊橋等とともに、令和6年11月29日（金）から令和6年12月1日（日）までの日程で、『愛知 豊橋 どうまいフェア』と題し、東京、豊橋のドン・キホーテ系列3店舗で旬の豊橋産農産物の販売促進事業を実施します。豊橋店では地産地消を推進するとともに、東京2店舗では豊橋産農産物の消費拡大、認知度向上を図ります。各店舗では農産物の試食も行いますので、新鮮でおいしい豊橋産農産物を是非ご堪能ください！[画像2: https://prtimes.jp/i/25583/622/resize/d25583-622-1e49cbe7ba786767109b-0.jpg ]実施概要・実施店舗MEGAドン・キホーテ 豊橋店（愛知県豊橋市藤沢町141）MEGAドン・キホーテ大森山王店（東京都大田区山王3-6-3）MEGAドン・キホーテ 成増店（東京都板橋区成増2丁目21-2）・実施日時：令和6年11月29日（金）～令和6年12月1日（日）[画像3: https://prtimes.jp/i/25583/622/resize/d25583-622-fafc37779cbecc5908a6-3.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/25583/622/resize/d25583-622-c63725be4f798bb03b2a-4.png ]・販売品目：旬の豊橋産農産物（令和５年度はキャベツ、ミニトマトなど）※当日の販売品目は農産物の生育状況等により決定します。