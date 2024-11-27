REGULATION Yohji Yamamoto 2025 Spring/Summer Collection 12月6日(金)より展開スタート

株式会社ヨウジヤマモト

REGULATION Yohji Yamamoto 2025 Spring/Summer Collectionを12月6日(金)より全国のYohji Yamamoto直営店舗及びTHE SHOP YOHJI YAMAMOTOにて展開いたします。

Clothes with Discipline ― 規律をもった服

様々なユニフォームを着想源に、Yohji Yamamotoの「ワンマイルウェア(日常に寄り添う服)」を提案する

REGULATION Yohji Yamamotoの原点である制服というテーマから学生服をベースに、「形式」を否定することで、規律の中に潜む自由を表現する。

規範や流行に縛られない、都会的で自由な人々のためのコレクション。

また、12月6日(金)より全国の直営店舗及び公式オンラインストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTOにて、REGULATION Yohji Yamamoto 2025年春夏コレクションをお買い上げいただいた方に先着で、フォトグラファーTAKAYが撮り下ろした「REGULATION Yohji Yamamoto 2025 Spring/Summer PHOTO BOOK」をプレゼントいたします。

REGULATION Yohji Yamamoto 2025 Spring/Summer Collection

展開スタート日：12月6日(金)

お取扱い店舗：全国のYohji Yamamoto直営店及びTHE SHOP YOHJI YAMAMOTO

REGULATION Yohji Yamamotoは、全国のYohji Yamamotot直営店、公式オンラインブティックでお求めいただけます。

一部取り扱いの無い店舗もございます。詳細は各ストアへお問い合わせください。

Store Locator:

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo/

公式オンラインブティック:

https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c71/

Yohji Yamamoto Official Instagram:

@yohjiyamamotoofficial

https://www.instagram.com/yohjiyamamotoofficial/