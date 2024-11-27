REGULATION Yohji Yamamoto 2025 Spring/Summer Collection 12月6日(金)より展開スタート
REGULATION Yohji Yamamoto 2025 Spring/Summer Collectionを12月6日(金)より全国のYohji Yamamoto直営店舗及びTHE SHOP YOHJI YAMAMOTOにて展開いたします。
Clothes with Discipline ― 規律をもった服
様々なユニフォームを着想源に、Yohji Yamamotoの「ワンマイルウェア(日常に寄り添う服)」を提案する
REGULATION Yohji Yamamotoの原点である制服というテーマから学生服をベースに、「形式」を否定することで、規律の中に潜む自由を表現する。
規範や流行に縛られない、都会的で自由な人々のためのコレクション。
また、12月6日(金)より全国の直営店舗及び公式オンラインストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTOにて、REGULATION Yohji Yamamoto 2025年春夏コレクションをお買い上げいただいた方に先着で、フォトグラファーTAKAYが撮り下ろした「REGULATION Yohji Yamamoto 2025 Spring/Summer PHOTO BOOK」をプレゼントいたします。
REGULATION Yohji Yamamoto 2025 Spring/Summer Collection
展開スタート日：12月6日(金)
お取扱い店舗：全国のYohji Yamamoto直営店及びTHE SHOP YOHJI YAMAMOTO
REGULATION Yohji Yamamotoは、全国のYohji Yamamotot直営店、公式オンラインブティックでお求めいただけます。
一部取り扱いの無い店舗もございます。詳細は各ストアへお問い合わせください。
Store Locator:
https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo/
公式オンラインブティック:
https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c71/
Yohji Yamamoto Official Instagram:
@yohjiyamamotoofficial
https://www.instagram.com/yohjiyamamotoofficial/