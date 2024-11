MOTTERU 年に1度のビッグSALE！Amazonブラックフライデーで最大60%OFF！

株式会社MOTTERU

株式会社MOTTERU(モッテル)(本社:神奈川県海老名市、代表取締役:櫻田良太)は、2024年11月29日 (金) 0時00分~12月6日 (金) 23時59分までAmazonで開催される「Amazonブラックフライデー」において、MOTTERUの人気アイテムを最大60%OFFで販売します。また、11月27日 (水) 0時00分~11月28日 (木) 23時59分の「Amazonブラックフライデー 先行セール」でもAmazonブラックフライデーの対象製品をいち早くご購入いただけます。

【『Amazonブラックフライデー先行セール』対象期間:11月27日 (水) 0:00~11月28日 (木) 23:59 】

【『Amazonブラックフライデー』対象期間:11月29日 (金) 0:00~12月6日 (金) 23:59 】

MOTTERUストアを見る :https://www.amazon.co.jp/stores/MOTTERU/page/B881595E-D4CB-4789-BE3B-DA976500BAB6?ref_=ast_bln

注目の対象商品(一部抜粋)

大人気USB-C to Lightningシリコンケーブル

シリコンケーブルもお得にゲットできるチャンス!

★特別価格★

2,100円(税込)→1,490円(税込)

PD60W対応20,000mAhモバイルバッテリー

ノートパソコンの充電にも使える

大容量20,000mAhモバイルバッテリー

★2,000円OFF★

7,990円(税込)→5,990円(税込)

PD30W対応10,000mAhモバイルバッテリー

コンパクトながらPD30Wで急速充電が可能!

★3,000円OFF★

4,980円(税込)→1,980円(税込)

カラーがかわいいスマートフォンスタンド

1台あると便利なスマートフォンスタンドです。

★30%OFF★

2,178円(税込)→1,524円(税込)

⇒さらにクーポンを利用で1,000円(税込)ポッキリ!

デスク周辺の整理整頓に

3つ穴タイプ10本セットのケーブルバンド【セール特価(税込):871円(20%OFF)】コンパクトにデスクや車内のケーブルをまとめられるケーブルクリップ【セール特価(税込):1,024円(20%OFF)】マグネットで使いやすいケーブルクリップ【セール特価(税込):1,504円(20%OFF)】最大8.0mmまでのケーブルにもつけられるケーブルクリップ【セール特価(税込):1,264円(20%OFF)】

新商品もこの機会にゲット!

薄型USB-C 1ポートのAC充電器

高出力で持ち運びに最適なAC充電器です。

★22%OFF★

4,480円(税込)→3,494円(税込)

5Gbps / 10Gbps USB-A to USB-Cシリコンケーブル

シリコンケーブルから、データ転送速度に特化した商品が新登場!

★25%OFFクーポン★

5Gbps USB-A to USB-Cケーブル(2m):1,690円(税込)→1,268円(税込)

10Gbps USB-A to USB-Cケーブル(1m):1,690円(税込)→1,268円(税込)

パールのような光沢感が美しいギャザーポーチ

スクエア型でマチがしっかりとしているので自立ができるポーチ

★30%OFF★

2,480円(税込)→1,736円(税込)

優しいさわり心地でさっと拭いてキレイに

用途に合わせてサイズ・枚数をお選びいただけます。

★20%OFF★

Sサイズ1枚:790円(税込)→632円(税込)

Mサイズ1枚:889円(税込)→711円(税込)

Lサイズ1枚:1,280円(税込)→1,024円(税込)

Sサイズ2枚:1,090円(税込)→872円(税込)

Mサイズ2枚:1,390円(税込)→1,112円(税込)

Lサイズ2枚:1,990円(税込)→1,592円(税込)

バイカラーがかわいいケーブル

USB-A to USB-C / USB-C to USB-C / USB-A to Lightningの0.5m / 1mからお選びがいただけます。

★30%OFF★

USB-A to USB-C:1,380円(税込)→966円(税込)

USB-C to USB-C:1,280円(税込)→896円(税込)

USB-A to Lightning:1,980円(税込)→1,386円(税込)

その他カラー豊富なケーブルバンドや、

Qi2充電器などブラックフライデー期間のみの価格でご購入いただけます。

SALE価格でのご提供には数に限りがございますので、お買い求めはお早めに!

この機会にMOTTERUのAmazonストアをチェックしてみてください!