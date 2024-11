電池がなくなっても急速充電ですぐに使える！約2mmのペン先で細かい作業に適したアクティブタッチペン2種と交換用ペン先を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、急速充電ですぐに使える汎用アクティブタッチペンとiPad用アクティブタッチペン2種と交換用ペン先を11月下旬より新発売いたします。

約20~30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載しているため、電池が切れても充電してすぐに使用できます。

約1.6mm~2.0mmのペン先で細かい作業に適しています。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、なめらかな描き心地で画面を傷つけにくいです。また、タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行うことができます。

いずれも交換用のペン先を2個と、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

幅広いスマートフォン・タブレットに対応!約30分でフル充電可能なアクティブタッチペン

■幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。

※すべてのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。

■約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してすぐに使用できます。

■約2mmのペン先で細かい作業やメモ、絵を描くのにおすすめです。

■ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、なめらかな描き心地で画面を傷つけにくいです。

■タッチペンの側面にはマグネット面があり、タブレットに吸着ができ、紛失を防ぎます。

※すべてのタブレットに対応するわけではありません。

※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。

■マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。

※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。

■交換用のペン先を2個と、USB Type-C(USB-C)ケーブルを付属しています。

※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。

▲ 約2mmのペン先 ▲ タッチペン側面のマグネット面でタブレットに吸着 ▲ 交換用のペン先2個およびUSB Type-C(USB-C)ケーブルを付属

P-TPACST05シリーズ専用交換ペン先

■当社製品のアクティブタッチペン P-TPACST05シリーズ専用の交換ペン先です。

■導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、なめらかな描き心地で画面を傷つけにくいです。

■約2mmの細さでスマートフォン・タブレットでの細かい作業やメモ、絵を描くのにおすすめです。

純正のApple Pencilに近い描き心地を実現!約20分でフル充電可能なiPad用アクティブタッチペン

■純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。

■約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。

■約1.6mmのペン先で細かい作業やメモ、絵を描くのにおすすめです。

■ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、なめらかな描き心地で画面を傷つけにくいです。

■ペンの傾きを検知する機能付きで、傾き具合によって線の太さを変えられます。

■手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。

■タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができ、紛失を防ぎます。

※iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。

■2018年以降発売のiPad(以下を除く)に対応しています。

※2018年以前のiPadおよび2024年発売のiPad miniには対応しておりません。(2024年11月現在)

■マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。

■4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。

■交換用のペン先を2個と、USB Type-C(USB-C)ケーブルを付属しています。

※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。

■ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)にも交換が可能です。

※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。

長時間の連続使用が可能

■USB Type-C(USB-C)ケーブルで充電が可能で、約7時間(P-TIPACST05)、約9時間(P-TPACSTAP07シリーズ)の連続使用が可能です。

※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。

■ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。

■操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。

■指先でのタッチ操作とは異なり、画面を汚さずに操作可能です。

■タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行うことができます。

※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。

※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。

製品詳細(すべてオープン価格)

<汎用アクティブタッチペン ホワイト>

型番:P-TPACST05WH

URL:https://www.elecom.co.jp/products/P-TPACST05WH.html

<汎用アクティブタッチペン用ペン先>

型番:P-TIPACST05

URL:https://www.elecom.co.jp/products/P-TIPACST05.html

<iPad用アクティブタッチペン ホワイト>

型番:P-TPACSTAP07WH

URL:https://www.elecom.co.jp/products/P-TPACSTAP07WH.html

<iPad用アクティブタッチペン ブルー>

型番:P-TPACSTAP07BU

URL:https://www.elecom.co.jp/products/P-TPACSTAP07BU.html

<iPad用アクティブタッチペン グレー>

型番:P-TPACSTAP07GY

URL:https://www.elecom.co.jp/products/P-TPACSTAP07GY.html

<iPad用アクティブタッチペン シルバー>

型番:P-TPACSTAP07SV

URL:https://www.elecom.co.jp/products/P-TPACSTAP07SV.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20241126-05/

ご購入はこちら

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DLN8HGWZ

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13657088/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001008818569/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550350471/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550350471.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550350471.html

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM8NN1CS

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13657087/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001008818568/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550350464/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550350464.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550350464.html

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DLKLYX87

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13657090/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001008818571/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550350495/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550350495.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550350495.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長執行役員 石見 浩一