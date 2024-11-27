ケリング・グループ傘下 ファイン・ジュエラー“ Qeelin / キーリン ”Wuluホリデーコレクション2024

Qeelin japan LimitedQeelinグローバルアンバサダーのYoona Lim Wulu collectionを着用

東洋の豊かな文化を世界に広めることを使命としたケリング・グループ傘下、ファイン・ジュエラー“ Qeelin / キーリン ”。ブランド名は、中国神話に登場する幸運と愛の象徴、伝説上の霊獣“ Qilin（麒麟）”を由来とし、20年前にブランド設立して以来、 Wulu、Bo Bo、Xi Xiなど展開するすべてのジュエリーが豊かな文化的意味合いを持ち、伝統的なシンボルをモダンかつスタイリッシュなデザインに落とし込むことで、東洋と西洋の融合を体現するファイン・ジュエラーです。

このたび、Qeelinよりホリデーシーズンを華やかに彩る特別なWuluコレクションをご紹介いたします。

ひょうたんがデザインモチーフでありながら、ラインとカーブの絶妙なバランスが美しい曲線を描くQeelinのアイコニックなWuluは、豊かさや幸運を引き寄せる象徴です。

喜びあふれるこの季節に、18Kローズゴールドまたはホワイトゴールドにパヴェダイヤモンドを贅沢にあしらった華やかなWuluペンダント、バングル、リングが、幸福をもたらします。

Maxi Wulu ペンダント (18K ローズゴールド ダイヤモンド) \2,255,000Maxi Wulu ペンダント (18K ホワイトゴールド ダイヤモンド) \2,255,000Small Wulu リング (18K ローズゴールド ダイヤモンド) \640,200Petite Wulu リング (18K ローズゴールド ダイヤモンド) \402,600Small Wulu リング (18K ローズゴールド ダイヤモンド マザーオブパール) \685.300Petit Wulu リング (18K ローズゴールド ダイヤモンド ピンクオパール) \243,100Wulu バングル (18K ローズゴールド ダイヤモンド) \1,767,700Wulu バングル (18K ホワイトゴールド ダイヤモンド) \1,767,700Wulu リング 18K ローズゴールド ダイヤモンド \947,100Wulu リング (18K ホワイトゴールド ダイヤモンド) \1,767,700

Qeelinは、これからもオリエンタルなシンボルを洗練されたデザインで展開する、唯一無二のファインジュエラーとして世界に向けて発信いたします。

Qeelin Treasure Box Flagship store

住所 ：東京都中央区銀座 5-5-13

営業時間：11:30 - 19:30

面積 ：135.62 平方メートル

ショップ構成 ：3フロア

Website :https://www.qeelin.com/jp/homeOfficial IG :https://www.instagram.com/qeelinjewellery/