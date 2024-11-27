第12回Webグランプリ アクセシビリティ賞、審査委員特別貢献賞を発表！

公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 デジタルマーケティング研究機構Webグランプリロゴ

340社が加盟（2024年10月末現在）する公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 デジタルマーケティング研究機構（所在地：東京都中央区銀座 代表幹事：中村 俊之）は、第12回Webグランプリ（ https://award.dmi.jaa.or.jp/ ）の企業グランプリ部門「アクセシビリティ賞」受賞6サイト、「審査委員特別貢献賞」受賞者8名を決定いたしました。



詳細はこちらをごらんください

https://dmi.jaa.or.jp/general-browse/view/3777/

アクセシビリティ賞 受賞サイト

【グランプリ】

◇帝国ホテル公式サイト（株式会社帝国ホテル）

【優秀賞】

◇株式会社SmartHR 採用サイト（株式会社SmartHR）



◇半導体の未来を語るメディア LightsWill（ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社）



◇東京海上ホールディングス コーポレートサイト（東京海上ホールディングス株式会社）

◇株式会社日立産機システム コーポレートサイト（株式会社日立産機システム）



◇株式会社日立製作所 鉄道ソリューション 採用情報サイト（株式会社日立製作所）

審査委員特別貢献賞

◇青柳 由梨 氏（株式会社NTTドコモ）



◇菊地 悦子 氏（JCOM株式会社）



◇木達 一仁 氏（株式会社ミツエーリンクス（参加企業：株式会社帝国ホテル））



◇草野 穣治 氏（奥伊吹観光株式会社）



◇近藤 俊 氏（株式会社NTTドコモ）



◇二階堂 亜紀子 氏（ライオン歯科材株式会社）



◇眞鍋 雅之 氏（大同生命保険株式会社）



◇宮本 成規 氏（株式会社リコー）

【お問合せ先】

公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 デジタルマーケティング研究機構 Webグランプリ事務局

受付時間：10：00～17：00＜平日のみ＞ TEL：03-3543-5855

e-mail：award-info@dmi.jaa.or.jp

お問合せフォーム：https://award.dmi.jaa.or.jp/inquiries