第12回Webグランプリ アクセシビリティ賞、審査委員特別貢献賞を発表！
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340社が加盟（2024年10月末現在）する公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 デジタルマーケティング研究機構（所在地：東京都中央区銀座 代表幹事：中村 俊之）は、第12回Webグランプリ（ https://award.dmi.jaa.or.jp/ ）の企業グランプリ部門「アクセシビリティ賞」受賞6サイト、「審査委員特別貢献賞」受賞者8名を決定いたしました。
詳細はこちらをごらんください
https://dmi.jaa.or.jp/general-browse/view/3777/
アクセシビリティ賞 受賞サイト
【グランプリ】
◇帝国ホテル公式サイト（株式会社帝国ホテル）
【優秀賞】
◇株式会社SmartHR 採用サイト（株式会社SmartHR）
◇半導体の未来を語るメディア LightsWill（ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社）
◇東京海上ホールディングス コーポレートサイト（東京海上ホールディングス株式会社）
◇株式会社日立産機システム コーポレートサイト（株式会社日立産機システム）
◇株式会社日立製作所 鉄道ソリューション 採用情報サイト（株式会社日立製作所）
審査委員特別貢献賞
◇青柳 由梨 氏（株式会社NTTドコモ）
◇菊地 悦子 氏（JCOM株式会社）
◇木達 一仁 氏（株式会社ミツエーリンクス（参加企業：株式会社帝国ホテル））
◇草野 穣治 氏（奥伊吹観光株式会社）
◇近藤 俊 氏（株式会社NTTドコモ）
◇二階堂 亜紀子 氏（ライオン歯科材株式会社）
◇眞鍋 雅之 氏（大同生命保険株式会社）
◇宮本 成規 氏（株式会社リコー）
【お問合せ先】
公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 デジタルマーケティング研究機構 Webグランプリ事務局
受付時間：10：00～17：00＜平日のみ＞ TEL：03-3543-5855
e-mail：award-info@dmi.jaa.or.jp
お問合せフォーム：https://award.dmi.jaa.or.jp/inquiries