【ハラスメント対策】株式会社YKAが雇用クリーン企業認定（ブロンズ）を取得しました
一般社団法人クレア人財育英協会（代表理事：酒井 康博）は、株式会社YKA（代表取締役社長：藤澤 攻）が、個人と組織のハラスメントリテラシー向上に取り組む企業として「雇用クリーン企業認定（ブロンズ）」を取得したことを発表します。この認定は、雇用クリーンプランナー資格取得者が一定割合在籍し、ハラスメント防止を重視した経営を実践している企業に付与されるものです。
認定企業について
株式会社YKA（https://www.yka-kaigo.com/index.php）は、岐阜市を拠点に、医療と介護の連携を軸にしたデイサービス、訪問介護、住宅型有料老人ホームを運営する介護グループです。創立以来、地域社会に根ざした包括的な高齢者支援を提供し続けています。
設立：平成21年4月1日
YKAの由来：
Y - YIELD（新たな価値を生み出す）
K - KIND（真心のこもった優しいケア）
A - ACCORD（医療や他業種との連携）
主な事業施設
ふじさわデイサービス
湧水館
受賞歴
平成31年：「働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」職業安定局長賞
令和4年：「はたらく母子家庭・父子家庭応援企業表彰」受賞
令和5年：「高年齢者活躍企業コンテスト」入賞
雇用クリーン企業認定について
雇用クリーン企業認定は、ハラスメントのない職場づくりに向けた高い意識と取り組みを証明するものです。認定取得企業一覧はこちらから：https://caa.or.jp/authorization/
お問い合わせ先
一般社団法人クレア人財育英協会
URL：https://caa.or.jp/
一般社団法人クレア人財育英協会
一般社団法人クレア人財育英協会は「社会の働き方のルールを作る」という理念のもと、(株)SAのグループ会社として2023年に設立しました。【ハラスメントをゼロにする】をミッションに掲げ、働きやすい社会を作るための「雇用クリーン」事業を行っています。国内初となる「ハラスメント カオスマップ」の公表を始め、正しい知識とハラスメントリテラシーを身につけるための「雇用クリーンプランナー（旧称：労働トラブル相談士）」資格の創設と普及、社員の雇用環境意識が高く社員が働きやすいことを証明する「雇用クリーン企業認定」の付与など、雇用クリーン事業を通じてハラスメントゼロの社会を実現します。
【公式サイト】https://caa.or.jp/
【YouTube・資格でパワハラ対策ch】https://is.gd/OfoXPI
【X(Twitter) 】https://x.com/chreajinzai
【Instagram】https://www.instagram.com/roudou.trouble/reels/
国内初となる「ハラスメント カオスマップ」（自社調べにより作成）