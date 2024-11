20204年ベストコスメ受賞まつ毛美容液「EMAKED（エマーキット）」が『HANGYODON（ハンギョドン）』と限定コラボ！魅力引き出すデザインで数量限定発売。

水橋保寿堂製薬株式会社水橋保寿堂製薬株式会社は、代表する「まつ毛美容液EMAKED(以下、エマーキット)」から、株式会社サンリオの人気キャラクター『ハンギョドン』とコラボした限定パッケージで数量限定発売いたします。

ハンギョドン×エマーキットそのデザインは?

エマーキットが引き出す、「ひと本来の魅力」をハンギョドンと掛け合わせるとどうなるの?というテーマでデザインした限定パッケージを作成しました。

限定パッケージ初めてのミニサイズ 0.7mL

ハンギョドンファンでエマーキットとまだ出会っていなかった方もお試ししやすいサイズで発売します

エマーキット 0.7mL 3,278円

JAN 4582352471869

全成分 水、グリセリン、加水分解ムコ多糖、BG、パルミトイルペンタペプチド-4、ヘキサペプチド-2、チャ葉エキス、オタネニンジン根エキス、イチョウ葉エキス、ホクベイフウロソウエキス、カンゾウ根エキス、パパイア果実エキス、ブドウ種子エキス、シルクアミノ酸、パンテノール、ヒアルロン酸Na、カプリリルグリコール、乳酸Na、PCA-Na、ソルビトール、プロリン、リン酸Na、ビオチン、フェノキシエタノール、イソプロピルクロプロステネート、安息香酸Na、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30)クロスポリマー、ポリソルベート20、塩化Na、TEA、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、ブチルパラベン、イソブチルパラベン、ヒドロキシエチルセルロース、ソルビン酸K、ポリデキストロース、PG、エタノール、ヘキシレングリコール

ハンギョドンについて

中国生まれの半魚人。人を笑わせることが得意。でも実は、さびしがり屋のロマンチスト。いつもヒーローになりたがっているけど、なぜかうまくいかない。好きなものは、冷やし中華、エビセン、鍋物、温泉。タコのさゆりちゃんとは、大のなかよし。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654852

※2024年ベストコスメ受賞 LOFT BEST COSME 2024 Eye Lash Best01

<ご掲載時のクレジット及びお問い合わせ先>

社名:水橋保寿堂製薬株式会社

TEL:0120-43-7970

URL:https://mizu-ho.com/

SNS:https://www.instagram.com/mizuhashihojudo/(Instagram)

住所:富山県富山市宝町1-3-10 明治安田生命ビル401