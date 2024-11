今年6作目となるVaVaの最新シングル「再周回」が11/27（水）にリリース。ゲストには真部脩一（ex. 相対戦理論）が参加。

株式会社STARBASE「再周回」ジャケット写真 Artwork by MA1LL

2024年に入り「ベストテン」「Rolling Stone」「凍京」「交差点」「おでかけ」と楽曲を発表しているVaVaの最新シングルが完成。

本作は、進行方向別通行区分や集団行動、Vampilliaなどでも活動している真部脩一(ex. 相対性理論)をゲストに迎え制作された。VaVaとの共同プロデュースで、真部脩一が様々な楽器やコーラスで参加し、VaVaの持つ柔軟な音楽性を拡張したポップミュージックとなっている。

ミックスエンジニアにはThe Anticipation Illicit Tsuboi氏が参加し、アートワークはMA1LLが担当している。

配信URL : https://summit.lnk.to/SMMT240

また、配信版とは違う風合いのVaVaによるセルフミックス・バージョン「再周回 -入道雲MIX-」も11/27(水)に限定盤CDとしてリリースされる。

●作品概要

Artist : VaVa

Title : 再周回

Format : Streaming / DL

Release Date : 2024/11/27 (水)

No. : SMMT-240

Label : SUMMIT, Inc.

Track list

1. 再周回

2. 再周回 Instrumental

Produced by 真部脩一, VaVa

Lyrics by VaVa

Chorus, Guitar, Bass, Synthesizer by 真部脩一

Recorded by VaVa @ヴァヴァミュージックスタジオ

Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS Toritsudai

Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology(R) (Patented).

Artwork by MA1LL

A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)

℗(C) 2024 SUMMIT, Inc.

●VaVaプロフィール

Photo by Jun Yokoyama

VaVa(CreativeDrugStore)

2013年にビートメイカーとして、「Blue Popcorn」、2016年「Jonathan」と2枚の作品を発表し、プロデューサーとしてTHE OTOGIBANASHI’Sのアルバム「TOY BOX」や「BUSINESSCLASS」でも数々の楽曲プロデュースを担当し、その他にも、BIM、KID FRESINO、kZm等のヒップホップ・アーティストをはじめ、木村カエラやAIなどの楽曲も手掛けた。

2017年、VaVa自身による全曲フル・プロデュースの1stラップアルバム「low mind boi」をリリース後、2019年には2ndアルバム「VVORLD」を発表。

2021年3月に最新シングル「Triforce feat. Yo-Sea, OMSB -Arcade Mix-」をリリース。この楽曲はソニー・インタラクティブエンタテインメントが主催するPlayStation(R)で行うeスポーツイベント「PLAYALIVE」略して#プレアラの「PLAY ALIVE 2021 : Apex Legends Season08 Special Program」オフィシャル・テーマソングとして採用されている。

2022年6月、ソロ3作目となるニューアルバム「VVARP」、2023年4月にはEP「LoveLess」を発表。

そして2024年4月には、シングル「ベストテン」、5月にシングル「Rolling Stone」、そして7月にRoland Jonesとの共作シングル「凍京」をリリース。11月にはゲストに真部脩一(ex. 相対性理論)を迎え制作された「再周回」をリリース。

また、2024年5月と6月に開催された「PERSONA LIVE TOUR 2024 -more ahead-」のライブツアーのDJとして初参加をし、中国ツアーにも参加しており、TV東京のアニメ作品「オッドタクシー」の劇伴音楽をPUNPEE、OMSBと共に担当、BS-TBSにて放送されたドラマシリーズ「天狗の台所」の劇伴音楽も担当している。

Instagram : https://www.instagram.com/vava_cds/

X(旧Twitter) : https://x.com/vava_cds

TikTok : https://www.tiktok.com/@vava_cds?_t=8q0gHJ6s8QP&_r=1(https://www.tiktok.com/@vava_cds?_t=8q0gHJ6s8QP&_r=1)

YouTube : https://www.youtube.com/@VaVa_CDS/featured