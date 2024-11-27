12/6(金)より、ライブ配信プラットフォーム″Mirrativ″のコラボルームがJOYSOUND水道橋店にOPEN！
株式会社エクシングの子会社で、全国にカラオケ店舗・ネットカフェ店舗を展開する株式会社スタンダード(本社：東京都港区、代表取締役社長：米田洋一)は、2024年12月6日(金)から2025年1月5日(日)までの期間中、JOYSOUND水道橋店（東京）にスマホゲーム配信者数で日本一のライブ配信プラットフォーム※1"Mirrativ"のコラボルームをオープンします。
JOYSOUND水道橋店（東京）に展開するMirrativコラボルームは、ルーム内の壁面やテーブル、ドアに至るまで、2024年8月に開催された『エモカラ配信者グランプリ』の上位入賞者20名が勢ぞろい！
この機会をお見逃しなく、JOYSOUND直営店のコラボキャンペーンをお楽しみください！
「Mirrativ×JOYSOUND直営店コラボキャンペーン」概要.
◆実施期間 ： 2024年12月6日(金)から2025年1月5日(日)
※コラボルームの開始時間および終了時間は店舗の営業時間に準じます
◆コラボルーム
ルーム内の壁面やテーブル、ドアに至るまで、2024年8月に開催された『エモカラ配信者グランプリ』の上位入賞者20名が勢ぞろい！
◆ご予約ページURL ： https://shop.joysound.com/campaign/yoyaku/
※コラボルームのご予約は、上記URLより、ご予約ください
※当日の空き状況は店舗へ直接お電話ください
◆コラボルーム実施店舗
【コラボルーム（1店舗）】
・東京：JOYSOUND水道橋店
住所：東京都千代田区神田三崎町2-20-8 FUNDES水道橋 （受付6F）
TEL：03-5210-1314
営業時間：月～金 12:00～翌5:00 土・日・祝 10:00～翌5:00
《店舗URL》 https://shop.joysound.com/shop/joysound-suidoubashi/
※1：ミラティブ社調べ、類似アプリの配信者数と比較（2022年2月～3月）