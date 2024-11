ラジオCD「RoseliaのRADIO SHOUT!」本日リリース！

株式会社ブシロード[画像1: https://prtimes.jp/i/14827/8204/resize/d14827-8204-b0aa9f0e728779227dfd-0.jpg ] 2024年2月から開催された、Roselia LIVE TOUR「Rosenchor」。その開催を記念して、期間限定で復活した「RoseliaのRADIO SHOUT!」をCD化! 収録内容は期間限定配信回に加え、録り下ろし特別回も収録!レディシャならではの軽快なトークはそのままに、ライブツアーの貴重な裏側など聴きどころ盛り沢山となっています! 懐かしのコーナーも健在ですので、お手に取って何度でもお楽しみください!【商品情報】商品名:RoseliaのRADIO SHOUT!発売日:2024年11月27日 (水)価格 :3,300円(税込)商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3858<収録内容>[CD]<DISC1 (オーディオCD)>ラジオCD録り下ろし特別回特別回だけの限定コーナーも!<DISC2 (データCD-ROM)>RoseliaのRADIO SHOUT!期間限定配信回 第1回~第14回※一部再編集しておりますパーソナリティ:氷川紗夜役:工藤晴香、宇田川あこ役:櫻川めぐゲスト :第3回 今井リサ役:中島由貴 第10回 白金燐子役:志崎樺音 第14回 湊友希那役:相羽あいな<初回生産分限定封入特典>・2025年開催予定 RoseliaのRADIO SHOUT!単独イベント 最速先行抽選申込券RoseliaのRADIO SHOUT!単独イベント 2025年2月23日(日)開催[画像2: https://prtimes.jp/i/14827/8204/resize/d14827-8204-86e35fee4fd730c1f529-1.jpg ] 2025年2月23日(日)に新都市ホールにて、「RoseliaのRADIO SHOUT!単独イベント」を開催いたします。 本公演のチケット最速先行抽選申込を、本日22:00より開始いたします。申込券はラジオCD「RoseliaのRADIO SHOUT!」初回生産分に封入されています。<公演概要>◆公演名:RoseliaのRADIO SHOUT!単独イベント◆日程:2025年2月23日(日) 1部 開場 13:30 / 開演 14:30(予定) 2部 開場 17:00 / 開演 18:00(予定)◆会場:新都市ホール◆チケット最速先行抽選申込・受付期間:2024年11月27日(水) 22:00~12月17日(火) 23:59※ラジオCD「RoseliaのRADIO SHOUT!」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。詳しくはこちら:https://bang-dream.com/events/radioshout_event2025「RoseliaのRADIO SHOUT!」が期間限定でオンエア[画像3: https://prtimes.jp/i/14827/8204/resize/d14827-8204-e8bacad0aa7dc6555c6b-2.png ] Roselia LIVE TOUR「Rosenchor」の開催を記念して、「RoseliaのRADIO SHOUT!」を期間限定でオンエアしています。 響-HiBiKi Radio Station-にて、隔週金曜日17:00より配信中です。詳しくはこちら:https://bang-dream.com/radioshout2024Roselia 15th Single「礎の花冠」 12月11日(水)リリース[画像4: https://prtimes.jp/i/14827/8204/resize/d14827-8204-4fbf8fe909cd8e8643f8-3.jpg ] Roselia 15枚目のSingle「礎の花冠」を12月11日(水)にリリースいたします。 スマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」で配信中の2曲を収録。Blu-ray付生産限定盤A・Bには、今年6月に開催されたRoselia LIVE TOUR「Rosenchor」東京公演 -Final- DAY1・DAY2のライブ映像をそれぞれ収録。さらに「Rosenchor」全国各地で上映された幕間映像全てに加え、ディレクターズカット版として新規映像も収録しています。<商品概要>Roselia 15th Single「礎の花冠」発売日:2024年12月11日(水)価格:Blu-ray付生産限定盤A:9,900円(税込) Blu-ray付生産限定盤B:9,900円(税込) 通常盤:1,540円(税込)詳しくはこちら:https://bang-dream.com/discographies/3872「BanG Dream!(バンドリ!)」とはキャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。スマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年11月には国内ユーザー数が1,600万人を突破。2024年9月16日(月)には7.5周年を迎えた。また、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の再編集劇場版となる劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 前編 : 春の陽だまり、迷い猫」に続き、劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 後編 : うたう、僕らになれるうた & FILM LIVE」が絶賛公開中。続編となる TVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」が2025年 1月2日(木)からTOKYO MXほかにて放送を予定しており、今後の展開への期待が高まっている。公式サイト:https://bang-dream.com/ 公式X:https://x.com/bang_dream_info公式Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=jaYouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/@bang_dream_official▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。 (C)BanG Dream! Project