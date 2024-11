エンタテインメントの未来を探る『SIGNALS Creative Research No.01』をソニーのデザイン部門が出版

ソニーグループ株式会社PHOTO by DAIGO NAGAO

ソニーグループ株式会社(以下、ソニー)のデザイン部門であるクリエイティブセンターは、『SIGNALS Creative Research No.01』を2024年11月29日(金)に出版しますので、お知らせいたします。

本書は、エンタテインメントの未来を探るべく、ソニーのデザイナーとリサーチャーがクリエイティブな視点で実施したフィールドリサーチとインタビューの成果をまとめたトレンドレポートです。

エンタテインメントとの接点が多様化するにつれ、ひとつのIP(知的財産)を異なる視点や場で伝える手法がますます増えています。本書では、そんな「トランスメディア・エンタテインメント」の潮流を、『ゴジラ-1.0』を手掛けた映画監督・脚本家・VFX制作者の山崎 貴氏へのインタビュー等を通じて考察し、世界中の多種多様なストーリーテリングの手法と合わせて紹介。さらに、一貫性のある魅力的な世界観を構築する「ワールド・ビルディング」の概念に着目し、『SPY×FAMILY』『チェンソーマン』等数々のヒット作品を担当しているマンガ編集者の林 士平氏をはじめとする、キープレイヤーの方々へのインタビューも掲載しています。

クリエイティブセンターは、ソニーのデザイン部門として、プロダクトからエンタテインメント、金融、モビリティなどの事業領域に活動の幅を広げ、ソニーの多岐に渡るデザインとブランディングを行っています。それらの活動のインスピレーション源として、最新の社会情勢や人々の意識動向などに焦点を当て、クリエイティブな視点で世界の先行きを予見するべく、毎年独自のトレンドリサーチ活動を行い、重要だと思われるポイントを社内に向けてレポートしてきました。

このたび、そのリサーチ内容を初めて一般公開し、我々の得たインサイトを広く社外の方々にも共有するため、本書を発刊する運びとなりました。ソニーのデザイナーは、広くクリエイティブやエンタテインメントにご関心のある方々とともに「新たな価値」について思いをめぐらせ、「豊かな未来のストーリー」をデザインしてまいります。

目次

Introducing SIGNALS

Opening Special Tripartite Talk

潜在意識を揺さぶるクリエイティブが感動体験を呼び起こす

山崎 貴×石井 大輔×赤川 聰

Part 1 Transmedia Entertainment

越境するメディア、拡張するエンタテインメント

・Transmedia 101 「メディア」を「トランス」するってどういうこと?

中村 彰憲( 立命館大学映像学部教授・学術博士)

・How to Tell a Story 物語を語るいくつかの方法

Art Project|マシン・ド・リル

Immersive Art|Meow Wolf’s Omega Mart

Animation Series|アーケイン

Gym|BragMen

Shared Reality|Cosm

Card Games|Trading Cards

Video Game| プロジェクトセカイ カラフルステージ!feat. 初音ミク

Museum|ニンテンドーミュージアム

Novel|NEW HORIZON 青春白書

Musical|2.5次元ミュージカル

Board Game|呪術廻戦 呪霊逃走 -渋谷事変-

Music|YOASOBI

TV Series|THE LAST OF US

・Column

China |中国のインターネット小説と「成功のためのパラダイム」 ポップ・ヅァン

Middle East |巨額の投資と買収で成り立つ中東流コンテンツ戦略 鷹鳥屋 明

Part 2 World-Building

ワールド・ビルディング

・The World Calls for the World 世界は「世界」を求めている

・Interview 1 リアム・ヤング (スペキュラティブ・アーキテクト)

・Interview 2 林 士平 (マンガ編集者)

・Interview 3 シモン・ストーレンハーグ (アーティスト)

・Interview 4 ダニエル・ペンバートン (作曲家)

・Comic

Sons サヌキナオヤ

・Column

Z世代とトランスメディアの未来 中山 淳雄(エンタメ社会学者)

書籍概要

『SIGNALS Creative Research No.01』

著者:ソニーグループ株式会社クリエイティブセンター

編集協力:『WIRED』日本版

発行:コンデナスト・ジャパン

発売:株式会社プレジデント社

仕様:B5変形、120ページ

定価:1,800円(本体1,636円+税10%)

発売日:2024年11月29日

Amazonリンク:https://www.amazon.co.jp/dp/4833441365

「ソニーグループ クリエイティブセンター」について

ソニーは、創業して間もなくデザインの重要性をいち早く認識し、デザイン室(現:クリエイティブセンター)を1961年に設立しました。「人のやらないことをやる」というソニーのDNAのもと、クリエイティブセンターはプロダクトからエンタテインメント、金融、モビリティなどの事業領域に活動の幅を広げ、ソニーグループの多岐に渡るデザインとブランディングを行っています。世界中の人々とともに、より豊かで心地よいライフスタイルの実現や、クリエイティビティとテクノロジーの融合によってもたらされる新たな価値の「原型」の創造を目指します。

https://www.sony.com/ja/design/

https://www.sony.com/en/design

Instagram: @sonydesign_official https://www.instagram.com/sonydesign_official/