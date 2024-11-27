『補講男子』キャラソンシリーズ″参考歌″第3弾は『北山文化はマリアージュ/貴志礼世(CV.岡本信彦)』！北山文化を麗しく歌い上げるシティポップ！

株式会社アース・スター エンターテイメント

『補講男子』初となるキャラクターソングシリーズ ～参考歌 Vol.1～ 第3弾の『北山文化はマリアージュ / 貴志礼世』が11月26日(火)にリリース！Gakken監修の室町時代「北山文化」について麗しく歌唱するシティポップ！

メディアミックス"着席"プロジェクト『補講男子』は、2024年11月26日(火)に『北山文化はマリアージュ / 貴志礼世 (CV. 岡本信彦)』の楽曲配信、そしてリリックビデオ公開を開始しました。

物腰は柔らかいがどこかミステリアスな雰囲気の漂う社会担当の補講男子、貴志礼世（きし・あやせ）の記念すべきキャラクターソング1曲目は、株式会社Gakken監修のもと室町時代に花開いた「北山文化」について麗しく歌唱するシティポップ。

『北山文化はマリアージュ』リリース！

＜楽曲情報＞

キャラクターソングシリーズ ～参考歌～ Vol.1 第3弾楽曲

『北山文化はマリアージュ』

歌：貴志礼世 from WITHPER (CV. 岡本信彦)

作詞：金子麻友美

作曲：久下真音・金子麻友美

編曲：久下真音

参考歌企画：金子麻友美、忖度アラタ、ハルマキ

監修：矢部 絵莉香（Gakken）

コーラス：歌人三昧サマディ (泉佳奈・北爪和代)

ジャケットイラスト：藤真拓哉

映像制作：centean

Movie：GriOni

●楽曲配信

楽曲配信サイトはこちら！

https://nex-tone.link/A00167685

●リリックビデオ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=J5NcaQOggxo ]

最新情報

1stライブ～着席、その向こう側へ～ チケット抽選受付中！

日程：2025年1月25日(土)

開演：昼公演14:30/夜公演18:30

会場：TFTホール1000

出演：小林裕介、今井文也、堂島颯人、豊島聖人、岩中睦樹(サポート出演)

詳細：https://www.hokodan.com/event/20250125/

詳細を見る :https://www.hokodan.com/event/20250125/

＜チケット情報＞

・受講席(VIP)：\13,200

・受講席(ノーマル)：\9,900

FC有料会員先行

公式ファンクラブ『補講委員会』での有料会員"特別補講委員"登録でご応募可能です。

・応募〆切：2024年12月1日(日)23:59

・ご応募URL：https://hokou-iinkai.com/contents/213549

FC有料会員先行ページ :https://hokou-iinkai.com/contents/213549

勉キュン×文喫＝『勉喫』イベント開催！

30分の着席タイムを乗り越えると文喫で購入した書籍に キャストが直筆の"はなまる"を授ける

『勉喫』イベントを12月15日(日)に初開催！チケットの抽選申込受付中です。

日程：2024年12月15日(日) 第1部16:00～/第2部17:00～

会場：文喫 六本木

出演：今井文也/岩中睦樹

詳細：https://bunkitsu.jp/?post_type=news&p=2474&preview=true(https://bunkitsu.jp/?post_type=news&p=2474&preview=true)

詳細を見る :https://bunkitsu.jp/?post_type=news&p=2474&preview=true

チケット抽選受付中！

※第1部・第2部いずれかにのみご参加可能となりますので、ご注意ください。

（第1部受付）https://t.livepocket.jp/e/hokodan001

（第2部受付）https://t.livepocket.jp/e/hokodan002

"参考歌" 次回予告

『補講男子』キャラソンシリーズ"参考歌"4弾は、貴志礼世と同ユニットに所属するWITHPER・数学担当の柏谷信 (CV.豊島聖人) が歌唱する『Prime Number』！

公開は12/13(金)を予定しています。

公開をお楽しみに！

『補講男子』コンテンツ情報

「絶対、好きにさせてやる」をキャッチコピーに問いと戸惑いのコラボレーションでお届けする

メディアミックス"着席"プロジェクト！

＜音楽配信サービス＞

https://fanlink.tv/HOKOUDANSHI

＜公式HP／SNS＞

【公式サイト】https://www.hokodan.com/

【公式X】https://twitter.com/hoko_dan

【公式YouTube】https://www.youtube.com/@hokodan_channel

【公式ファンクラブ】『補講委員会』https://hokou-iinkai.com/

株式会社アース・スター エンターテイメント 公式サイト

コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/（毎週木曜18時更新・毎月12日発売）

アース・スターノベル：https://www.es-novel.jp/（毎月15日発売）

アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/（毎月1日発売）

ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/

補講男子：https://www.hokodan.com/

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