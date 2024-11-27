【さいたま市】師走の風物詩「十日市」と「十二日まち」の開催

公益社団法人さいたま観光国際協会

今年も、十日市が武蔵一宮氷川神社で、十二日まちが調（つき）神社で、それぞれ開催されます。

毎年１２月１０日に武蔵一宮氷川神社で開催される十日市は、氷川神社の神事「大湯祭（だいとうさい）」に合わせて行われる「酉の市」です。

また、毎年１２月１２日に調神社で開催される十二日まちは、新年の福迎えとして行われる「大歳の市」です。

どちらの「市」も、会場には縁起物の熊手や食べ物などを商う露店が多数出店します。是非ご来場ください。

■十日市【酉の市】

・期日

令和６年１２月１０日（火）１０時から２２時まで



・会場

武蔵一宮氷川神社境内及び参道周辺

（アクセス：JR「大宮駅」東口から徒歩２０分、または東武アーバンパークライン(野田線)「大宮公園駅」から徒歩１５分）※どちらも氷川神社まで

※イベント専用駐車場のご用意はありません。ご来場の際は公共の交通機関をご利用ください。



・内容

（１）御札と福熊手の授与

・場所：武蔵一宮氷川神社 神札授与所

・時間：１０日の０時から１時まで、及び７時３０分から２２時まで

（２）露店は境内、参道、及び大宮公園に約３００店出店します。

・時間：９日（月）１５時から２２時、及び１０日（火）１０時から２１時

※９日（月）の大宮公園の出店は２１時までです。

※一の宮通りの出店はありません。

・交通規制：交通規制図はこちら(https://visitsaitamacity.jp/materials?q%5Bgenres_id_in%5D%5B%5D=&q%5Bgenres_id_in%5D%5B%5D=39&button=&q%5Bname_or_description_cont%5D=%E5%8D%81%E6%97%A5%E5%B8%82)

（１）車両通行止（参道周辺道路）

１２月１０日（火）１０時から２２時まで

（２）参道一方通行規制（氷川神社入口交差点～氷川神社方面NACK5スタジアム大宮正面入口前まで）

・１２月９日（月）１０時から翌１０日（火）１０時まで

・１２月１０日（火）２２時～２４時

・詳細

https://visitsaitamacity.jp/events/32

■十二日まち【大歳の市】

・期日

令和６年１２月１２日（木）１０時から２１時３０分まで

・会場

調神社境内及び旧中山道周辺

（アクセス：JR「浦和駅」西口から徒歩１０分）※調神社まで

※イベント専用駐車場のご用意はありません。ご来場の際は公共の交通機関をご利用ください。

・内容

（１）かっこめ（ミニ竹熊手）の授与

・場所：調神社 授与所にて

・時間：１０時から２２時まで

（２）露店

会場内（境内、調公園、旧中山道周辺道路）で約６００店出店します。

・時間：【境内】１０時から２１時３０分まで

【道路】１２時から２０時３０分まで



（３）古神札・古熊手の納札所

・場所：調神社 正面参道南側

・時間：１０時～２１時３０分

・交通規制：交通規制図はこちら(https://visitsaitamacity.jp/materials?q%5Bgenres_id_in%5D%5B%5D=&q%5Bgenres_id_in%5D%5B%5D=39&button=&q%5Bname_or_description_cont%5D=%E5%8D%81%E4%BA%8C%E6%97%A5%E3%81%BE%E3%81%A1)

車両通行止（旧中山道 田島大牧線交差点～岸町公民館交差点及び調神社周辺道路）

12月12日（木）１０時～２２時まで

・詳細

https://visitsaitamacity.jp/events/33

■問合せ

公益社団法人さいたま観光国際協会（９時～１７時４５分／土日祝日休み）

TEL：048-647-8339

FAX：048-647-0126