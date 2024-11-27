翔泳社11月新刊のご案内

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、社長：佐々木幹夫）は、2024年11月に以下の新刊タイトル22冊を刊行しました。

▼翔泳社11月の新刊

■ カラー筆ペンで手軽にはじめる 美しくにじむ水彩イラスト

手軽に水彩タッチが楽しめると人気のカラー筆ペン。作家・栗田正美さんがかわいいイラストを指南します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798183619

著：栗田 正美、監修：ぺんてる株式会社 ／ 発売日：2024年11月7日 ／ 定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）

■ MCP教科書 Microsoft Azure AI Fundamentals（試験番号:AI-900）

待望のMicrosoft Azure AI Fundamentals（AI-900）対策書です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798184289

著：沖 要知、西野 和昭、横山 依子 ／ 発売日：2024年11月7日 ／ 定価：3,300円（本体3,000円＋税10%）

■ 高齢者施設 お金・選び方・入居の流れがわかる本 第3版

介護に限界を感じる前に知っておきたい高齢者施設探しのポイントをわかりやすく紹介します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798184357

著：太田 差惠子 ／ 発売日：2024年11月7日 ／ 定価：1,870円（本体1,700円＋税10%）

■ Tableauによる最適なダッシュボードの作成と最速のデータ分析テクニック 第2版 ～優れたビジュアル表現と問題解決のヒント～

Tableauの基本的な知識と操作方法を習得している方に向け、思い通りの分析やビジュアライゼーションを実現するためのテクニックを紹介しています。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798184371

著：松島 七衣 ／ 発売日：2024年11月7日 ／ 定価：3,960円（本体3,600円＋税10%）

■ 色の物語 赤

古今東西の名作で赤の世界を堪能できます。好評既刊「色の物語」シリーズ「青」「ピンク」「黒」に続く第四弾です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798181387

原著：ヘイリー・エドワーズ＝デュジャルダン、翻訳：丸山 有美 ／ 発売日：2024年11月11日 ／ 定価：3,300円（本体3,000円＋税10%）

■ UXリサーチの活かし方 ユーザーの声を意思決定につなげるためにできること

ユーザーの声を聞くことはビジネスに不可欠です。ユーザーリサーチしても報告が読まれない、事業に活かせないなど、よくある悩みの解消法をご紹介します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798186276

著：瀧本 はろか ／ 発売日：2024年11月11日 ／ 定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

■ なっとく！並行処理プログラミング

現代的なアプリにふさわしい高パフォーマンスのコードを書くために不可欠な、並行処理の基本を理解できる一冊です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/4798186902

原著：Kirill Bobrov、翻訳：株式会社クイープ ／ 発売日：2024年11月11日 ／ 定価：3,520円（本体3,200円＋税10%）

■ ふたご・みつごの安心！ 妊娠・出産・子育てブック 多胎育児の基礎知識と使える制度・ノウハウ

ふたごの妊娠・出産・育児についての基礎知識や、暮らしをラクにするためのヒント、役立つ情報・制度などをまとめた一冊です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798178462

著：一般社団法人日本多胎支援協会 ／ 発売日：2024年11月13日 ／ 定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

■ 暮らしの図鑑 整うオイル 健康と美容をつくる摂り方×基礎知識×あれこれ選びたいオイル30

毎日使うオイルを、健康と美容にもっと役立てるために。様々なオイルの特徴と活用法が楽しくわかる1冊です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798183749

著：地曳 直子 ／ 発売日：2024年11月13日 ／ 定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

■ Power Automate for desktop×ChatGPT業務自動化開発入門 RPAとAIによる自動化＆効率化テクニック

Power Automate DesktopとChatGPTを組み合わせた自動化処理の手法を解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798184319

著：株式会社完全自動化研究所 小佐井 宏之 ／ 発売日：2024年11月13日 ／ 定価：3,300円（本体3,000円＋税10%）

■ ストーリーテリングで観客の心をつかむ映像演出101

ピクサー・レイアウトアーティストによる映像で伝える力を身に付けたい全ての人の必読書です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798187044

原著：キム・ソンヨン、翻訳：猪川 なと ／ 発売日：2024年11月18日 ／ 定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

■ TwitterからXへ 世界から青い鳥が消えた日 ジャック・ドーシーからイーロン・マスクへ、炎上投稿、黒字化、買収をめぐる成功と失敗のすべて

GAFAMになれなかったTwitter――2人の天才が翻弄した1つのプロダクトの物語です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798178660

原著：カート・ワグナー、翻訳：鈴木 ファストアーベント 理恵 ／ 発売日：2024年11月18日 ／ 定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

■ ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に体調管理するための本

発達障害の人が直面する体調管理の悩みを解決するためのアイデアを紹介します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798176901

著：鈴木 慶太、川端 大輔 ／ 発売日：2024年11月18日 ／ 定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）

■ エンタープライズセールス 大企業担当の営業組織が成果を出し続けるためのバイブル

エンタープライズの営業チームを3年連続で予算達成に導いた著者が、勝ち続けるための営業組織の仕組みを解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798186269

著：佐藤 亮、監修：松村 泉 ／ 発売日：2024年11月20日 ／ 定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

■ 情報処理教科書 出るとこだけ！基本情報技術者［科目A］［科目B］2025年版

基本情報技術者［科目A］［科目B］の対策書です。現行試験制度の頻出ポイントを著者がわかりやすく紹介するオリジナル解説動画付きです。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188607

著：矢沢 久雄 ／ 発売日：2024年11月20日 ／ 定価：1,848円（本体1,680円＋税10%）

■ 情報処理教科書 出るとこだけ！情報セキュリティマネジメント［科目A］［科目B］2025年版

情報セキュリティマネジメント［科目A］［科目B］の対策書です。入門から合格までていねいに導きます。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188874

著：橋本 祐史 ／ 発売日：2024年11月20日 ／ 定価：1,958円（本体1,780円＋税10%）

■ 情報処理教科書 出るとこだけ！ITパスポート 2025年版

大人気資格「ITパスポート」の対策書です。最新のシラバス6.3にも対応し、新傾向問題や新用語をまとめて学習できます。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188638

著：城田 比佐子 ／ 発売日：2024年11月20日 ／ 定価：1,738円（本体1,580円＋税10%）

■ 情報処理教科書 応用情報技術者 テキスト＆問題集 2025年版

情報処理技術者試験「応用情報技術者（AP）」の対策書です。試験を知り尽くしたベテラン講師が、よく出るポイントを丁寧に解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188881

著：日高 哲郎 ／ 発売日：2024年11月20日 ／ 定価：3,168円（本体2,880円＋税10%）

■ 情報処理教科書 情報処理安全確保支援士 2025年版

情報処理安全確保支援士の定番対策書。専門家による知識解説、問題演習を掲載しており実戦力を効果的に身につけることができます。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188928

著：上原 孝之 ／ 発売日：2024年11月20日 ／ 定価：3,278円（本体2,980円＋税10%）

■ 漢詩の美しい言葉 季節

動植物や情感、風景など、季節を表現した100の美しい言葉から始める漢詩入門書です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798186054

著：鷲野 正明 ／ 発売日：2024年11月25日 ／ 定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

■ 「不適切な保育」の予防・発生時対応ガイドブック

「不適切な保育」が起こる本当の原因と解決方法を、保育者個人と組織全体で取り組む対策の両面から余すことなく伝授します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188027

著：浅井 拓久也 ／ 発売日：2024年11月25日 ／ 定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

■ 日本企業が成功するための米国食農ビジネスのすべて 商流の構築からブランディングまで

著者陣が現地で400社以上と対話してわかった、米国食農市場の攻略に必要なことを一挙公開します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798183763

著：石塚 弘記、關 優作、田中 健太郎 ／ 発売日：2024年11月25日 ／ 定価：2,860円（本体2,600円＋税10%）