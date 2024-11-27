世界の建築シーンを変えた構造家・佐々木睦朗の仕事、 その全貌『佐々木睦朗作品集 1995-2024』12月発売
グラフィック社は、書籍『佐々木睦朗作品集 1995-2024』を、2024年12月に発売いたします。
佐々木睦朗作品集 1995-2024』書影
いまや伝説的な語り草となっている「せんだいメディアテーク」コンペから30年。
磯崎新、伊東豊雄、妹島和世+西沢立衛/SANAAなどと協働し、空間構造の最高賞「トロハメダル」
(2023)受賞など、国内外から高い評価を受けている日本を代表する構造家・佐々木陸朗、初の作品集。
「せんだい」「金沢21世紀美術館」「ROLEX ラーニングセンター」「豊島美術館」などの代表作から
最新「あなぶきアリーナ香川」までの30作品収録。
「ものすごく繊細に、美しい建築をつくりたいっていうのは、(佐々木さんは)おそらく僕以上に考えているのではないでしょうか。すごい人だなと思っています。」一伊東豊雄
「佐々木さんの美意識、 哲学というのは、どこかアジア的というか、日本的な文明史観にかかわるものを出したというのが、あるような気がします。」一妹島和世+西沢立衛/SANAA
※いずれも収録インタビューより
せんだいメディアテーク 伊東豊雄（1995～2000年 宮城県仙台市）
ROLEX ラーニングセンター 妹島和世＋西沢立衛／SANAA（2005～2008年 スイス・ローザンヌ）
グレイス・ファームズ 妹島和世＋西沢立衛／SANAA（2010～2015年）
大阪芸術大学 アートサイエンス学科棟 妹島和世（2015～2018年）
＜目次＞
佐々木睦朗「構造デザインの美学」
大社文化プレイス／国際情報科学芸術アカデミー マルチメディア工房／飯田市小笠原資料館／せんだいメディアテーク／山口情報芸術センター／中国国家大劇院コンペ／金沢21世紀美術館／ルイ・ヴィトン表参道ビル／まつもと市民芸術館／北方町生涯学習センター きらり／フィレンツェ新駅コンペ／アイランドシティ中央公園中核施設 ぐりんぐりん
伊東豊雄インタビュー
ツォルフェライン・スクール／ニューミュージアム／上海ヒマラヤセンター／瞑想の森 市営斎場／多摩美術大学図書館（八王子キャンパス）／豊島美術館／カタール国立コンベンションセンター／座・高円寺／ROLEX ラーニングセンター
妹島和世＋西沢立衛／SANAAインタビュー
国立台湾大学 社会科学部棟／軽井沢千住博美術館／すみだ北斎美術館／グレイス・ファームズ／川口市めぐりの森／新青森県総合運動公園陸上競技場／大阪芸術大学 アートサイエンス学科棟／京都市立芸術大学・京都市立美術工芸高等学校／あなぶきアリーナ香川（香川県立アリーナ）
難波和彦寄稿
建築データ
＜著者プロフィール＞
佐々木睦朗（ササキムツロウ）
構造家・佐々木睦朗構造計画研究所主宰・法政大学名誉教授
1946：愛知県生まれ
1968：名古屋大学工学部建築学科卒業
1970：名古屋大学大学院工学研究科修士課程修了
1970～1979：木村俊彦構造設計事務所勤務
1980：佐々木睦朗構造計画研究所設立
1998：博士（工学）取得
1999～2004：名古屋大学大学院工学研究科建築学専攻教授
2004～2016：法政大学工学部建築学科教授
2016：法政大学名誉教授
佐々木睦朗
＜イベント詳細＞
構造家・佐々木睦朗 講演会「構造デザインの美学」
～『佐々木睦朗作品集 1995-2024』出版記念イベント～
開催日時：2024年12月17日（火） 19：00～20：45
（開場18:20予定）
※終了後にサイン会を行います。
会場：座・高円寺（座・高円寺２ホール）
東京都杉並区高円寺北2-1-2
※会場は2008年完成の伊東豊雄×佐々木睦朗による建築です
登壇者：佐々木睦朗
◆詳細はこちら
https://sasaki-event.peatix.com/
＜書籍情報＞
『佐々木睦朗作品集 1995-2024』書影
書名：佐々木睦朗作品集 1995-2024
著者：佐々木睦朗
発売日：2024年12月
仕様：B5ワイド判 PUR製 総328頁
定価：4,950円（10%税込）
ISBN：978-4-7661-3933-4
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/476613933X/
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18069888/
＜好評関連書籍＞
『構造デザインの現場』書影
書名：構造デザインの現場
著者：多田脩二、山田憲明、小西泰孝、満田衛資、大野博史、萩生田秀之、三原悠子、荒木美香、村田龍馬
解説：小澤雄樹
発売日：2024年3月
仕様：B5ワイド判 PUR製 総224頁
定価：3,630円（10%税込）
ISBN：978-4-7661-3835-1
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/476613835X
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17793221/
●プレスリリースはこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000345.000084584.html
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