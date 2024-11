認知行動療法をもっと身近にするマインドバディが、心の自由と日常の喜びを目指しブランドリニューアル

マインドバディ株式会社

マインドバディ株式会社(本社:東京都渋谷区/代表取締役:小島康裕)は2024年11月27日よりブランドロゴを一新することをお知らせいたします。

私たちは、世界中の人々が心の自由と日常の喜びを感じられる社会を目指して、うつ病や不安症、メンタル不調の改善や再発予防に取り組んでまいりました。今回、「心に寄り添うパートナー」としての価値をわかりやすく伝えるため、ブランドリニューアルを行いました。

新ブランドロゴ

新しいブランドロゴは、より多くの方へマインドバディの価値をシンプルに、わかりやすく伝えるため、「幸せ」を象徴する四つ葉のクローバーをモチーフに、2つのハートで「心の相棒」を表現しています。

ミッションとビジョン

ミッション:世界中の人々に、心の自由と日常の喜びを

ビジョン:認知行動療法をもっと身近に

メンタルヘルスの社会課題

うつ病や不安症は、生涯で10人に1人がかかる身近な病気です。

メンタルクリニック等を受診する方は年々増加していますが、その治療法は薬物療法が中心となっています。一方で、薬物療法と同等の改善効果があり、高い再発予防効果が立証されている認知行動療法を受けることができている方は、メンタルクリニック等を受診されている方のわずか1割程度にとどまっています。薬物療法が合わない方や必要のない方、薬物療法と認知行動療法を併用することでより症状の改善が見込める方が認知行動療法にアクセスできていない課題があります。

その主なハードルは、自由診療の費用が高いことにあります。認知行動療法の費用は1回あたり7,000円~10,000円と高額で、厚生労働省のマニュアルで推奨される16回程度を継続的して受けるには大きな負担となっています。

マインドバディが目指す新しいメンタルケア

マインドバディはガイド付きICBT(インターネット認知行動療法)という科学的に効果が立証されたアプローチを採用しています。公認心理師や臨床心理士によるオンラインカウンセリングとアプリ学習を組み合わせることで、1回あたり2,950円とリーズナブルな価格で認知行動療法を受けられるサービスを実現しています。心理士によるサポートを受けながら、認知行動療法のワーク等に取り組むことで、効果的・継続的にメンタルケアに取り組むことができるようになっています。

今回のブランドリニューアルを機に、より多くの方に寄り添いながら、ガイド付きICBTの社会実装・認知行動療法のアクセシビリティ向上に取り組んでまいります。

マインドバディとは

マインドバディは臨床心理士・公認心理師によるカウンセリングとアプリがセットになった「認知行動療法のサブスク」です。利用者は、アプリ(ブラウザ版)で認知行動療法の学習やワーク、ストレスチェックに取り組みながら、心理士によるビデオカウンセリング(Zoom)を毎週受けることで、継続的に症状の改善や再発予防に取り組むことができるようになっています。

https://mindbuddy.co.jp/

マインドバディ株式会社

マインドバディ株式会社は、「世界中の人々に、心の自由と日常の喜びを」というミッションを掲げ、ガイド付きICBTの社会実装・認知行動療法のアクセシビリティ向上につながるサービスを開発・提供しています。

社名:マインドバディ株式会社

代表者:代表取締役 小島 康裕

設立:2023年10月

所在地:東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V3F

URL:https://mindbuddy.jp/corporate

