AmazonにてバンダイナムコエンターテインメントSteamキーコードセールが開催中！最新ゲームパッド『ワイヤレスホリパッド for Steam』とキーコードのセット買いで会計時に500円OFF！

株式会社バンダイナムコエンターテインメントと株式会社HORIは、AmazonにてBLACK FRIDAY SALEを開催いたしました。株式会社バンダイナムコエンターテインメントのSteamキーコード単品セールの実施に加え、今回は、いずれか1つのセール対象のSteamキーコードと、株式会社HORIより発売のSteam公式ライセンスパッド『ワイヤレスホリパッド for Steam(ミッドナイトブラック/シャイニーホワイト)』のセット買いで、会計時に500円OFFとなります。

この機会にSteamゲームをよりお得に、快適にお楽しみください!

■キャンペーン会場 : https://www.amazon.co.jp/stores/page/24A3B417-B33B-47A9-A5D3-EB510E1434FC?channel=info(https://www.amazon.co.jp/stores/page/24A3B417-B33B-47A9-A5D3-EB510E1434FC?channel=info)

■キャンペーン期間 : 2024年12月6日(金)まで

キーコードセールタイトル ピックアップ

★Steamキーコードの割引率がUP!

『TEKKEN 8』50%OFF!

販売価格:9,680円(税込)⇒セール販売価格:4,840円(税込)

『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN』90%OFF!

販売価格:8,360円(税込)⇒セール販売価格:836円(税込)

『みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー スペシャルエディション』75%OFF!

販売価格:6,380円(税込)⇒セール販売価格:1,595円(税込)

『Tales of ARISE』50%OFF!

販売価格:4,400円(税込)⇒セール販売価格:2,200円(税込)

『SOULCALIBUR VI Deluxe Edition』84%OFF!

販売価格:11,660円(税込)⇒セール販売価格:1,866円(税込)

『SCARLET NEXUS』84%OFF!

販売価格:9,020円(税込)⇒セール販売価格:1,443円(税込)

セット買いで会計時に“500円OFF”となる商品はこちら

『ワイヤレスホリパッド for Steam (ミッドナイトブラック)』

販売価格:7,980円(税込)

『ワイヤレスホリパッド for Steam (シャイニーホワイト)』

販売価格:7,980円(税込)

『ワイヤレスホリパッド for Steam』とは?

特設ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/24A3B417-B33B-47A9-A5D3-EB510E1434FC?channel=info

Steamの公式ライセンスパッドが登場!

商品詳細についてはこちら:https://horistore.com/shop/g/gHPC-055/(https://horistore.com/shop/g/gHPC-055/)

■Bluetooth(R) / 有線

有線接続と無線接続の両方に対応しています。(Bluetooth(R)アダプタ付属)

■Steamボタン

Steamをバックグラウンドからの表示、Big Pictureモードの起動ができます。

ゲーム中でもSteamのメニューが起動できます。(Steamモードのみ使用可能)

■クイックアクセスボタン

ゲーム中でも簡易設定ができるメニューが表示できます。(Steamモードのみ使用可能)

■トリガー入力切替(アナログモード/デジタルモード)

デジタルモードはFPSゲームなどで入力最大値を素早く出す時に、アナログモードは入力の微調整が必要となるレースゲームなどで便利です。

背面の切替スイッチで切り替えが可能です。

■Steam上でのカスタマイズ設定

・アサイン(ボタンの割り当て)設定

・ジャイロ機能の設定(Steamモードのみ使用可能)

・連射ボタンの割り当て設定

・スティックタッチセンサーの設定(スティックに触れている間だけジャイロ機能が使用できるなどのカスタマイズが可能)

■カスタマイズアプリ

ホリ専用アプリでも、アサイン(ボタンの割り当て)設定、連射ボタンの割り当て設定、ジョイスティックの入力感度設定などを自分好みに調整できます。

(XInputモードのみ使用可能)

【対応機種】

PC

・必要環境:USB Type-A端子

・入力規格:無線接続の場合 DirectInput

有線接続の場合 XInput / DirectInput

・対応OS:Windows(R)11 / 10

Steam Deck(TM)

Bluetooth(R)2.4による無線接続、

または、ドッキングステーション(別売)を介してUSBケーブル(Type-A to Type-C(TM))にて有線接続

【ご注意・その他】

※PCおよびSteam Deck(TM)のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。

その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。

※XInputは、有線接続時のみ使用可能です。

※本品は以下の機能を搭載しておりません。これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。

・振動機能

・トラックパッド

・ヘッドフォンジャック

●その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

(C) HORI CO., LTD.

『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN』

ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『TEKKEN 8』

TEKKEN(TM)8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『みんな大好き塊魂アンコール+王様プチメモリー』

みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※Steamキーのご購入および有効化に関しましては下記URLよりご確認下さい。

https://gc.asobistore.jp/activate

※各商品は、ご購入のタイミングにおける在庫状況によって購入ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

(C)2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。

※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合があります。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

