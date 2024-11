二層式ヘアオイルが大人気の メンズコスメブランド″VIR TOKYO″がLDK the Beauty Men 2024年 メンズコスメ大賞 ヘアオイル部門で 第1位を受賞

株式会社アルカナ

株式会社アルカナ(本社:東京都千代田区、代表取締役:湯浅 誠)は、VIR TOKYO(ウィルトーキョー)は、MONOQLO2025年1月号「ベストバイ・オブ・ザ・イヤー」にて、LDK the Beauty Men

2024年メンズコスメ大賞 ヘアオイル部門 第1位を受賞したことをお知らせいたします。

前例のない画期的なヘアオイル「デュアルエッセンスヘアオイル」が堂々受賞!

MONOQLO 2025年1月号「ベストバイ・オブ・ザ・イヤー」にて、「LDK the Beauty Men 2024年メンズコスメ大賞 ヘアオイル部門 第1位」&「MEN'S BEAUTY OF THE YEAR 第3位」を受賞しました。

隙の無い万能ヘアオイル

男性の「ベタつきを避けたい」という悩みに応えるべく、サラサラとしたテクスチャーを追求しました。セット◎ 使用感◎ テキスチャー◎で、普段のスタイリングはもちろん、頭皮マッサージにも活用でき、頭皮環境の改善までサポートします。

VIR TOKYO(ウィルトーキョー) ヘアオイル DUAL ESSENSE(オイル+美容液) 120ml サラサラ 洗い流さないトリートメント 髪 内外ケア スカルプケア 金木犀の香り

価格:2,200円(税込)

内容量:120ml

取扱店:Amazon、一部バラエティーショップ

発売日: 2023年11月23日

Amazon商品ページ:

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CLNYR5H7?ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_J674TCGYXNW5JEG9QCX7&ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_J674TCGYXNW5JEG9QCX7&social_share=cm_sw_r_cp_ud_dp_J674TCGYXNW5JEG9QCX7&_encoding=UTF8&psc=1&skipTwisterOG=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CLNYR5H7?ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_J674TCGYXNW5JEG9QCX7&ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_J674TCGYXNW5JEG9QCX7&social_share=cm_sw_r_cp_ud_dp_J674TCGYXNW5JEG9QCX7&_encoding=UTF8&psc=1&skipTwisterOG=1)

【過去受賞実績】

LDK the Beauty Men 2024年3月号 ヘアオイル(ふんわり)部門 第1位

LDK the Beauty Men 2024年上半期 メンズコスメ大賞 ヘアオイル部門 第1位

LDK the Beauty Men 2024年 メンズコスメ大賞 ヘアオイル部門 第1位

会社概要

社名:株式会社アルカナ

代表取締役:湯浅 誠

設立:2022年10月

所在地:東京都千代田区神田小川町3-14-3 ilusa203

電話番号:090-9969-2643

本プレスリリースに関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします。

連絡先:info@arcana.ltd