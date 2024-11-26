二層式ヘアオイルが大人気の メンズコスメブランド″VIR TOKYO″がLDK the Beauty Men 2024年 メンズコスメ大賞 ヘアオイル部門で 第1位を受賞

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株式会社アルカナ

株式会社アルカナ（本社：東京都千代田区、代表取締役：湯浅 誠）は、VIR TOKYO（ウィルトーキョー）は、MONOQLO2025年1月号「ベストバイ・オブ・ザ・イヤー」にて、LDK the Beauty Men　


2024年メンズコスメ大賞 ヘアオイル部門 第1位を受賞したことをお知らせいたします。



前例のない画期的なヘアオイル「デュアルエッセンスヘアオイル」が堂々受賞！



MONOQLO 2025年1月号「ベストバイ・オブ・ザ・イヤー」にて、「LDK the Beauty Men　2024年メンズコスメ大賞 ヘアオイル部門 第1位」&「MEN'S BEAUTY OF THE YEAR 第3位」を受賞しました。



隙の無い万能ヘアオイル



男性の「ベタつきを避けたい」という悩みに応えるべく、サラサラとしたテクスチャーを追求しました。セット◎　使用感◎　テキスチャー◎で、普段のスタイリングはもちろん、頭皮マッサージにも活用でき、頭皮環境の改善までサポートします。




VIR TOKYO(ウィルトーキョー) ヘアオイル DUAL ESSENSE(オイル+美容液) 120ml サラサラ 洗い流さないトリートメント 髪 内外ケア スカルプケア 金木犀の香り

価格:2,200円(税込)


内容量:12０ｍｌ


取扱店:Amazon、一部バラエティーショップ


発売日: 2023年11月23日


Amazon商品ページ:


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【過去受賞実績】


LDK the Beauty Men 2024年3月号 ヘアオイル（ふんわり）部門　第1位


LDK the Beauty Men 2024年上半期 メンズコスメ大賞 ヘアオイル部門　第1位


LDK the Beauty Men 2024年 メンズコスメ大賞 ヘアオイル部門　第1位




会社概要


社名：株式会社アルカナ


代表取締役：湯浅　誠


設立：2022年10月


所在地：東京都千代田区神田小川町3-14-3 ilusa203


電話番号：090-9969-2643


本プレスリリースに関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします。


連絡先：info@arcana.ltd　