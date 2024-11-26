二層式ヘアオイルが大人気の メンズコスメブランド″VIR TOKYO″がLDK the Beauty Men 2024年 メンズコスメ大賞 ヘアオイル部門で 第1位を受賞
株式会社アルカナ（本社：東京都千代田区、代表取締役：湯浅 誠）は、VIR TOKYO（ウィルトーキョー）は、MONOQLO2025年1月号「ベストバイ・オブ・ザ・イヤー」にて、LDK the Beauty Men
2024年メンズコスメ大賞 ヘアオイル部門 第1位を受賞したことをお知らせいたします。
前例のない画期的なヘアオイル「デュアルエッセンスヘアオイル」が堂々受賞！
MONOQLO 2025年1月号「ベストバイ・オブ・ザ・イヤー」にて、「LDK the Beauty Men 2024年メンズコスメ大賞 ヘアオイル部門 第1位」&「MEN'S BEAUTY OF THE YEAR 第3位」を受賞しました。
隙の無い万能ヘアオイル
男性の「ベタつきを避けたい」という悩みに応えるべく、サラサラとしたテクスチャーを追求しました。セット◎ 使用感◎ テキスチャー◎で、普段のスタイリングはもちろん、頭皮マッサージにも活用でき、頭皮環境の改善までサポートします。
VIR TOKYO(ウィルトーキョー) ヘアオイル DUAL ESSENSE(オイル+美容液) 120ml サラサラ 洗い流さないトリートメント 髪 内外ケア スカルプケア 金木犀の香り
価格:2,200円(税込)
内容量:12０ｍｌ
取扱店:Amazon、一部バラエティーショップ
発売日: 2023年11月23日
Amazon商品ページ:
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CLNYR5H7?ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_J674TCGYXNW5JEG9QCX7&ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_J674TCGYXNW5JEG9QCX7&social_share=cm_sw_r_cp_ud_dp_J674TCGYXNW5JEG9QCX7&_encoding=UTF8&psc=1&skipTwisterOG=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CLNYR5H7?ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_J674TCGYXNW5JEG9QCX7&ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_J674TCGYXNW5JEG9QCX7&social_share=cm_sw_r_cp_ud_dp_J674TCGYXNW5JEG9QCX7&_encoding=UTF8&psc=1&skipTwisterOG=1)
【過去受賞実績】
LDK the Beauty Men 2024年3月号 ヘアオイル（ふんわり）部門 第1位
LDK the Beauty Men 2024年上半期 メンズコスメ大賞 ヘアオイル部門 第1位
LDK the Beauty Men 2024年 メンズコスメ大賞 ヘアオイル部門 第1位
会社概要
社名：株式会社アルカナ
代表取締役：湯浅 誠
設立：2022年10月
所在地：東京都千代田区神田小川町3-14-3 ilusa203
電話番号：090-9969-2643
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連絡先：info@arcana.ltd