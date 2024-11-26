『ブラウンダスト２』「コミックマーケット105」の企業ブースに出展！オリジナルカレンダーを無料配布！豪華プレゼント企画も進行中！
コミックマーケット105『ブラウンダスト2』企業ブース
株式会社NEOWIZ （本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン）)は、スマートフォン向けRPG『ブラウンダスト２』において、2024年12月29日（日）～30日（月）、有明・東京国際展示場（東京ビッグサイト）にて開催される「コミックマーケット105」に出展いたします＜企業ブース、西3・4ホール、ブースNo.1441＞。
『ブラウンダスト2』ブースでは、魅力的なキャラクターカットに加え、主要キャラの誕生日も分かる2025年特製カレンダーの無料配布（数量限定）や、ガチャ筐体によるリアルガチャ企画などを実施します。加えて、豪華プレゼント企画やコスプレイヤー等を進行中です。（詳細は後日、公式X等で告知）
無料配布される特製カレンダー
会場では、『ブラウンダスト2』の同じみのキャラがお出迎え？
◆ブラウンダスト2 GooglePlay
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowizgames.game.browndust2&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowizgames.game.browndust2&hl=ja)
◆ブラウンダスト2 AppStore
https://apps.apple.com/jp/app/browndust2-adventure-rpg/id6450099588
＜『ブラウンダスト２』公式サイト＞
https://www.browndust2.com
＜『ブラウンダスト２』 日本向け公式X（旧Twitter）＞
@BROWNDUST2_JP
●ブラウンダスト2 コピーライト表記
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