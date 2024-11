『ブラウンダスト２』「コミックマーケット105」の企業ブースに出展！オリジナルカレンダーを無料配布！豪華プレゼント企画も進行中！

株式会社ゲームオンコミックマーケット105『ブラウンダスト2』企業ブース

株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/蠔 泰根(ベ・テグン))は、スマートフォン向けRPG『ブラウンダスト2』において、2024年12月29日(日)~30日(月)、有明・東京国際展示場(東京ビッグサイト)にて開催される「コミックマーケット105」に出展いたします<企業ブース、西3・4ホール、ブースNo.1441>。

『ブラウンダスト2』ブースでは、魅力的なキャラクターカットに加え、主要キャラの誕生日も分かる2025年特製カレンダーの無料配布(数量限定)や、ガチャ筐体によるリアルガチャ企画などを実施します。加えて、豪華プレゼント企画やコスプレイヤー等を進行中です。(詳細は後日、公式X等で告知)

無料配布される特製カレンダー会場では、『ブラウンダスト2』の同じみのキャラがお出迎え?

◆ブラウンダスト2 GooglePlay

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowizgames.game.browndust2&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowizgames.game.browndust2&hl=ja)

◆ブラウンダスト2 AppStore

https://apps.apple.com/jp/app/browndust2-adventure-rpg/id6450099588

<『ブラウンダスト2』公式サイト>

https://www.browndust2.com

<『ブラウンダスト2』 日本向け公式X(旧Twitter)>

@BROWNDUST2_JP



●ブラウンダスト2 コピーライト表記

(C) NEOWIZ & GAMFS N inc. All rights reserved.