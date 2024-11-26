赤字覚悟！！大セール！！Amazon「BLACK FRIDAY」KOORUI モニターキャンペーンが11/27 (水) 0時より開催！！

HKC JAPAN株式会社

ようやくブラックフライデーが来ました、コスパ最高のモニターをお探しの方にとっては、絶好のタイミングです。今年のブラックフライデーでは、当社のモニターが従来のらい最大級割引で登場！快適な作業環境やゲーム体験を求める方にすばらしい製品を、お得な価格で手に入れましょう。

■キャンペーン期間

2024年11月27 日（水）～2024年12月6日（月）

■キャンペーン特設ページ

https://www.amazon.co.jp/stores/page/25750132-4FCD-484E-A353-A50B5933FF65?channel=PR%20Times%E5%AF%BC%E5%85%A5

【セール対象モニターが最大20％OFF！さらに、型番：24E3 を抽選で2名様にプレゼント，型番：KR10G を抽選で3名様にプレゼント！！！】

● 応募方法の詳細はキャンペーン特設ページにてご確認下さい。

https://x.com/KOORUI_JP/status/1860942436950036557

●BLACK FRIDAYセール対象製品※2 （液晶ディスプレ）

型番：22N1

主なスペック：21.5インチ / FHD / 75Hz / EyeCare

販売ページ：https://amzn.to/4g4TSRr

メーカー希望小売価格：11800円 ⇒ セール価格：9499円（22％OFF）

型番：24N1A

主なスペック：23.8インチ / FHD / 75Hz / EyeCare

販売ページ：https://amzn.to/4g4kNg6

メーカー希望小売価格：13781円 ⇒ セール価格：10800円（21％OFF）

型番：25E3A

主なスペック：24.5インチ / FHD / VA / 180Hz / AdaptiveSync 対応

販売ページ：https://amzn.to/4fKAKIG

メーカー希望小売価格：18800円 ⇒ セール価格：15500円（18％OFF）

型番：34E6UC

主なスペック：34インチ / QHD / 165Hz / PIP 2画面

販売ページ：https://amzn.to/3CLszxd

メーカー希望小売価格：45999円 ⇒ セール価格：38600円（16％OFF）

型番：24E3

主なスペック：23.8インチ / FHD / IPS / 165Hz / AdaptiveSync 対応

販売ページ：https://amzn.to/4fVvt0U

メーカー希望小売価格：17800円 ⇒ セール価格：14980円（19％OFF）

型番：24E6CA

主なスペック：24インチ / FHD / 180Hz / AdaptiveSync 対応

販売ページ：https://amzn.to/4fVvAJS

メーカー希望小売価格：22800円 ⇒ セール価格：18600円（18％OFF）

型番：27E3QK

主なスペック：27インチ / WQHD / 240Hz / AdaptiveSync 対応

販売ページ：https://amzn.to/3Bb6AiG

メーカー希望小売価格：41000円 ⇒ セール価格：33829円（17％OFF）

型番：15C1

主なスペック：15.6インチ / FHD / USBType-C

販売ページ：https://amzn.to/3CTWVNY

メーカー希望小売価格：11800円 ⇒ セール価格：9490円（20％OFF）

型番：27N7U

主なスペック：27インチ / UHD / Type-c 縦横高低調整可能

販売ページ：https://amzn.to/417D8or

メーカー希望小売価格：36500円 ⇒ セール価格：31450円（14％OFF）

型番：GN02

主なスペック：27インチ / FHD / 240Hz / AdaptiveSync 対応

販売ページ：https://amzn.to/3ZoNeQL

メーカー希望小売価格：24975円 ⇒ セール価格：20229円（19％OFF）

●BLACK FRIDAYセール対象製品※2 （モニターアーム）

型番：KR10G

主なスペック：13~27型 / 耐荷重10kg / 多角度調節/VESAアーム

販売ページ：https://amzn.to/3Zds9Ye

メーカー希望小売価格：3142円 ⇒ セール価格：2580円（18％OFF）

*セール対象製品のスペックなど詳細は、キャンペーン特設ページ及び各モデル販売ページにてご確認下さい。

※1：価格は全て税込

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

KOORUIについて

KOORUI(クールイ)は、世界で第3位のディスプレイ製造メーカーであるHKCが、2021年に立ち上げたコンシューマー向けディスプレイブランドです。HKCが20年以上の経験で培ってきた先進的な技術力と圧倒的なコスト競争力を武器に、北米やEUをはじめ世界中で愛されるブランドに成長しています。

社名 ：HKC JAPAN株式会社

所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町

公式サイト： https://jp.koorui.net/

Amazon店：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/213D84BD-9B16-41CD-923F-DEA0B3BD9E01?channel=PR%20Times%E5%BC%95%E6%B5%81

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/koorui-japan/

公式X ：https://x.com/KOORUI_JP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@koorui_official

KOORUI メールアドレス : JP.support@Koorui.net