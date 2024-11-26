赤字覚悟！！大セール！！Amazon「BLACK FRIDAY」KOORUI モニターキャンペーンが11/27 (水) 0時より開催！！
ようやくブラックフライデーが来ました、コスパ最高のモニターをお探しの方にとっては、絶好のタイミングです。今年のブラックフライデーでは、当社のモニターが従来のらい最大級割引で登場！快適な作業環境やゲーム体験を求める方にすばらしい製品を、お得な価格で手に入れましょう。
■キャンペーン期間
2024年11月27 日（水）～2024年12月6日（月）
■キャンペーン特設ページ
https://www.amazon.co.jp/stores/page/25750132-4FCD-484E-A353-A50B5933FF65?channel=PR%20Times%E5%AF%BC%E5%85%A5
【セール対象モニターが最大20％OFF！さらに、型番：24E3 を抽選で2名様にプレゼント，型番：KR10G を抽選で3名様にプレゼント！！！】
● 応募方法の詳細はキャンペーン特設ページにてご確認下さい。
https://x.com/KOORUI_JP/status/1860942436950036557
●BLACK FRIDAYセール対象製品※2 （液晶ディスプレ）
型番：22N1
主なスペック：21.5インチ / FHD / 75Hz / EyeCare
販売ページ：https://amzn.to/4g4TSRr
メーカー希望小売価格：11800円 ⇒ セール価格：9499円（22％OFF）
型番：24N1A
主なスペック：23.8インチ / FHD / 75Hz / EyeCare
販売ページ：https://amzn.to/4g4kNg6
メーカー希望小売価格：13781円 ⇒ セール価格：10800円（21％OFF）
型番：25E3A
主なスペック：24.5インチ / FHD / VA / 180Hz / AdaptiveSync 対応
販売ページ：https://amzn.to/4fKAKIG
メーカー希望小売価格：18800円 ⇒ セール価格：15500円（18％OFF）
型番：34E6UC
主なスペック：34インチ / QHD / 165Hz / PIP 2画面
販売ページ：https://amzn.to/3CLszxd
メーカー希望小売価格：45999円 ⇒ セール価格：38600円（16％OFF）
型番：24E3
主なスペック：23.8インチ / FHD / IPS / 165Hz / AdaptiveSync 対応
販売ページ：https://amzn.to/4fVvt0U
メーカー希望小売価格：17800円 ⇒ セール価格：14980円（19％OFF）
型番：24E6CA
主なスペック：24インチ / FHD / 180Hz / AdaptiveSync 対応
販売ページ：https://amzn.to/4fVvAJS
メーカー希望小売価格：22800円 ⇒ セール価格：18600円（18％OFF）
型番：27E3QK
主なスペック：27インチ / WQHD / 240Hz / AdaptiveSync 対応
販売ページ：https://amzn.to/3Bb6AiG
メーカー希望小売価格：41000円 ⇒ セール価格：33829円（17％OFF）
型番：15C1
主なスペック：15.6インチ / FHD / USBType-C
販売ページ：https://amzn.to/3CTWVNY
メーカー希望小売価格：11800円 ⇒ セール価格：9490円（20％OFF）
型番：27N7U
主なスペック：27インチ / UHD / Type-c 縦横高低調整可能
販売ページ：https://amzn.to/417D8or
メーカー希望小売価格：36500円 ⇒ セール価格：31450円（14％OFF）
型番：GN02
主なスペック：27インチ / FHD / 240Hz / AdaptiveSync 対応
販売ページ：https://amzn.to/3ZoNeQL
メーカー希望小売価格：24975円 ⇒ セール価格：20229円（19％OFF）
●BLACK FRIDAYセール対象製品※2 （モニターアーム）
型番：KR10G
主なスペック：13~27型 / 耐荷重10kg / 多角度調節/VESAアーム
販売ページ：https://amzn.to/3Zds9Ye
メーカー希望小売価格：3142円 ⇒ セール価格：2580円（18％OFF）
*セール対象製品のスペックなど詳細は、キャンペーン特設ページ及び各モデル販売ページにてご確認下さい。
※1：価格は全て税込
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KOORUIについて
KOORUI(クールイ)は、世界で第3位のディスプレイ製造メーカーであるHKCが、2021年に立ち上げたコンシューマー向けディスプレイブランドです。HKCが20年以上の経験で培ってきた先進的な技術力と圧倒的なコスト競争力を武器に、北米やEUをはじめ世界中で愛されるブランドに成長しています。
社名 ：HKC JAPAN株式会社
所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町
公式サイト： https://jp.koorui.net/
Amazon店：
https://www.amazon.co.jp/stores/page/213D84BD-9B16-41CD-923F-DEA0B3BD9E01?channel=PR%20Times%E5%BC%95%E6%B5%81
楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/koorui-japan/
公式X ：https://x.com/KOORUI_JP
公式YouTube：https://www.youtube.com/@koorui_official
KOORUI メールアドレス : JP.support@Koorui.net