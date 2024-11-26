「ジャイアンツ　カスタマイズカレンダー2025」に泉口友汰選手登場

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する株式会社報知新聞社（代表取締役社長・依田裕彦）では、2025報知ジャイアンツカレンダーの商品として、「ジャイアンツ カスタマイズカレンダー2025」を発売中。11月26日からは新人として今季公式戦66試合に出場し、プロ初アーチもマークした泉口友汰が加わりました。

４年ぶりにセ・リーグ優勝をもたらせた阿部慎之助監督はじめ、15勝をマークした菅野智之と若きエース・戸郷翔征両投手ら総勢28人の中からお好みの写真を選んで、自分だけのオリジナルカレンダーを作成する、「オンライン限定商品」。なお卓上型の表紙は通常verと阿部監督胴上げverの２種類用意しました。お好きな方を選択願います。

販売サイトは2025年１月29日（水）23時59分までの期間限定開設中。なお、注文を受けてから製造・発送する受注生産なため、売り切れる心配はありません。是非とも期間内にアクセスしてカレンダーを完成させて下さい。

カスタマイズカレンダー2025販売サイト :https://hochi-giants.hitokoma.net/<選べる28人>

▼阿部慎之助監督

▼投手（８人）

大勢、菅野智之、山崎伊織、戸郷翔征、赤星優志、高梨雄平、船迫大雅、井上温大

▼捕手（３人）

小林誠司、大城卓三、岸田行倫

▼内野手（10人）

湯浅大、増田大輝、吉川尚輝、門脇誠、坂本勇人、岡本和真、中山礼都、秋広優人、増田陸、泉口友汰

▼外野手（６人）

長野久義、丸佳浩、萩尾匡也、立岡宗一郎、重信慎之介、浅野翔吾

<商品ラインナップ>

《卓上型》

販売価格：3,500円（税込）※別途送料

体裁：用紙＝幅180ｍｍ×高さ140ｍｍ

台紙：幅180ｍｍ×高さ155ｍｍ

枚数：13枚（両面仕様、写真合計24枚※表面12枚がカスタマイズ可能）

《ポスター型・タテ》

販売価格：3,000円（税込）※別途送料

体裁：Ｂ２判（横515ｍｍ×縦728ｍｍ）

枚数：１枚（大きめな写真２枚＆小さめな写真４枚の合計６枚）

《ポスター型・ヨコ》

販売価格：3,000円（税込）※別途送料

体裁：Ｂ２判（横728ｍｍ×縦515ｍｍ）

枚数：１枚（大きめな写真２枚＆小さめな写真４枚の合計６枚）

＜商品に関するお問い合わせ＞

株式会社高速オフセット カレンダー担当係

メール：hochi-giants@hitokoma.net

電 話：０３-３２７５-３４１１

受付時間：９：００～１７：００/土日祝日、年末年始除く

※「ジャイアンツ カスタマイズカレンダー」は、株式会社高速オフセットが製造・販売しています。

【２０２５報知ジャイアンツカレンダーについて】

報知新聞社では「ジャイアンツ カスタマイズカレンダー2025」以外にも、長年ご好評をいただいております「2025報知ジャイアンツカレンダー」を既に販売しています。

販売価格：1,900円（税込）

体裁：Ａ２判（横420ｍｍ×594ｍｍ）

枚数：14枚

<販売>

「ショップ報知」

読売巨人軍球団公式通販サイト「ジャイアンツ オンラインストア」

その他、ＹＣ（読売新聞販売店）や全国書店、オンラインショップでお求めいただけます。

＜2025年ジャイアンツカレンダーに関するお問い合わせ＞

報知新聞社ビジネス局出版部

電話：０３-６８３１-３３３３（代表）出版部

受付時間：１１：００～１７：００/土日祝日、年末年始除く