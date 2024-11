あべのハルカスでしか手に入らない！【ザ・マスターbyバターバトラー 】 より、「ザ・マスタークッキーボックス」を店舗限定で新発売いたします。

株式会社シュクレイ“ご主人様がこよなく愛した、至高のバター菓子”をお届けする【THE MASTER by Butter Butler】が手掛けた新商品「ザ・マスター クッキーボックス」。異なる形状と食感でバターの風味をお楽しみいただける4種類のクッキーを詰め合わせた、クッキーボックスをご用意いたしました。発酵バターの風味を存分に楽しめるようシンプルに仕上げた「バタークッキー」には、側面にグラニュー糖をまぶしてアクセントを。花の形状をした「ガレット」は、サクッと軽い食感の中にも芳醇な発酵バターの風味が楽しめる、バランスの良い味わい。ころんとした見た目が特徴の「ブールドネージュ」は、ほろほろの食感とやさしい甘みに包まれる幸せ感。スティック状の「バターアーモンドサブレ」は、生地に入れたアーモンドダイスの香ばしさがバターのまろやかな香りを引き立てる、サクッとした食感が心地良いクッキーに仕上げました。ブランドカラーで仕上げた缶には、“Osaka”の文字がきらり。大阪・あべのハルカスでしか手に入らないクッキー缶は、旅の思い出やお土産にもぴったり。ぜひお買い求めください。[画像1: https://prtimes.jp/i/16051/1172/resize/d16051-1172-37cba8d159d831e55cb8-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/16051/1172/resize/d16051-1172-180c20c63cf660820adf-1.png ]◆商品概要【商品名】ザ・マスター クッキーボックス【価 格】2,592円(税込)【内 容】20個入 ・ガレット 6個 ・バタークッキー 6個 ・ブールドネージュ 5個 ・バターアーモンドサブレ 3個【発売日】2024年12月1日(日)~【販売店】あべのハルカス近鉄本店◆商品紹介ラムレーズンバターミルフィユ 【あべのハルカス近鉄本店限定商品】[画像3: https://prtimes.jp/i/16051/1172/resize/d16051-1172-f2b2d7866f7f6ff197b0-2.jpg ]厳選した国産バターを使用した濃く深い味わいのバタークリームに、ラムレーズンを混ぜ込み、さっくり焼き上げた香ばしいパイと重ねてミルフィユに仕立てました。 最高級ディロンラムが味と芳醇な香りを引き立てる、至高のラムレーズンバターミルフィユです。3個入 1,782円(税込) 【冷蔵商品】※各日、数量限定バターフィナンシェ[画像4: https://prtimes.jp/i/16051/1172/resize/d16051-1172-ca5c153003546368964e-3.jpg ]一級品として名高いAOPバター、その中でもヘーゼルナッツのような豊かな風味のモンテギューAOPバターを惜しむことなくたっぷりと使い丁寧に焼き上げたバターフィナンシェです。ナッツは甘みと深みが出るようヘーゼルナッツをアーモンドに合わせてまろやかな香ばしさに仕立てました。 4個入 1,296円(税込)8個入 2,592円(税込) ラムレーズンバタークッキー[画像5: https://prtimes.jp/i/16051/1172/resize/d16051-1172-b21a0c8ed7f29bdf5fd5-4.jpg ]フランスで作られたバターを使用して焼き上げた生地に、メープル味のシュトロイゼルを乗せて香ばしく仕上げました。メープルの甘みとラムレーズンの酸味が効いた、深みのあるバタークッキーです。4個入 1,134円(税込)※バターのうち89%がフランスで作られたバターです。ラムレーズンバターケーキ[画像6: https://prtimes.jp/i/16051/1172/resize/d16051-1172-6fdf97f3692859941aa7-5.jpg ]フランスで作られたバターが香るしっとりとした生地に、ラムレーズンを閉じ込めました。ホワイトチョコレートとブラウンシュガーが、コクとうまみを演出する、贅沢な味わいのバターケーキです。3個入 1,188円(税込)※バターのうち86%がフランスで作られたバターです。◆ブランドコンセプト[画像7: https://prtimes.jp/i/16051/1172/resize/d16051-1172-3405409e24059c523413-6.jpg ]“ご主人様がこよなく愛した、至高のバター菓子”世界を股にかけるご主人様が世界中で出会った様々な風味のバターを厳選し、丁寧に、贅沢に、バター菓子に仕立て上げました。ご主人様がこよなく愛した至高のバター菓子を、ぜひお楽しみくださいませ。◆店舗情報[画像8: https://prtimes.jp/i/16051/1172/resize/d16051-1172-aea48647d3913fedc8fe-7.png ]ザ・マスターbyバターバトラー 横浜高島屋店〒220-0005神奈川県横浜市西区南幸1丁目6番31号横浜高島屋地下1階 Foodies’Port2TEL:045-548-8232営業時間:10:00~21:00[画像9: https://prtimes.jp/i/16051/1172/resize/d16051-1172-1a93192dfc1232868ef4-8.png ]ザ・マスターbyバターバトラー あべのハルカス近鉄本店〒545-8545大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 タワー館地1階TEL:06-6625-2113営業時間:10:00~20:30※営業時間・休みは館に準ずる◆公式サイト ホームページ:https://sucreyshopping.jp/themasterInstagram:https://www.instagram.com/themaster_official_/X(旧Twitter):https://x.com/THEMASTER_byBBFacebook:https://www.facebook.com/THEMASTERbyBB◆会社概要<株式会社シュクレイ>設立 :2011 年 12 月 15 日本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ