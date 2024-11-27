経済特化生成AI『xenoBrain』、『トランプ氏大統領再選シナリオレポート』を25業界で無料公開

株式会社xenodata lab.

経済特化生成AIを開発する株式会社xenodata lab.（本社：東京都台東区、代表取締役：関洋二郎、以下「当社」）は、トランプ大統領再選を受け、ニュース等のAI解析で経済を予測するxenoBrainによる25業界及び、業界全体の予測分析結果をまとめたレポートを本日より無料公開いたしました。

■本レポートリリースの背景

2024年米国大統領選挙でのトランプ大統領再選により、国内外の政策変化が各業界に大きな影響を与えることが予想されています。特に貿易や経済政策の変動は、業界成長やリスクに大きく関わるため、先行きが不透明な状況です。

このような状況を踏まえ、当社の経済予測プラットフォーム『xenoBrain』では、AI解析を通じて7万に及ぶ経済指標から各業界への影響指標とそのシナリオを予測しました。業界+業界全体の詳細な予測結果をまとめた本レポートを、無料で公開いたします。

■レポートの内容

1.予測の仕組み

2.トランプ氏大統領再選影響による増益可能性ランキング

3.トランプ氏大統領再選影響による減益可能性ランキング

4.トランプ氏大統領再選による業界への影響シナリオ

■無料レポートURL

・業界全体 https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126

・システムインテグレータ業界 https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126-1

・BPOサービス業界 https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126-2

・化粧品メーカー https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126-3

・外食業界 https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126-4

・総合重電メーカー https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126-5

・総合化学メーカー https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126-6

・紙メーカー https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126-7

・非鉄金属メーカー https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126-8

・海上輸送業界 https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126-9

・建築業界 https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126-10

・リース業界 https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126-11

・食品メーカー https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126-12

・精密機器メーカー https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126-13

・印刷業界 https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126-14

・鉄鋼メーカー https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126-15

・自動車メーカー https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126-16

・金融業界 https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126-17

・産業機械メーカー https://service.xenobrain.jp/forecastresults/news/20241126-18

■経済予測プラットフォーム「xenoBrain」について

経済ニュースや企業開示資料、統計を独自のAIで解析する事で、様々な経済情報を予測する経済予測プラットフォームです。経済事象と経済事象のつながりを解析し、企業業績、素材価格、業界需要、統計などの予測を提供することで事業会社の経営意思決定や金融機関の業務効率化をサポートします。米国ダウ・ジョーンズ社や時事通信社といった大手メディア、帝国データバンクとの提携により信頼性の高い情報を収集・解析しています。

・提供開始（正式版）：2019年6月

・URL: https://service.xenobrain.jp/

■ ゼノデータ・ラボの会社概要

会社名：株式会社xenodata lab.

所在地：〒110-0015 東京都台東区東上野3-10-4 グローシア上野302

設立年月日：2016 年 2 月 12 日

代表者：代表取締役 関 洋二郎

https://www.xenodata-lab.com/