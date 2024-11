レトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』にて2024年11月27日に『アンティ（MSX0 Stack版）』をリリース

株式会社D4エンタープライズ

2024年11月27日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社D4エンタープライズ(本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人)は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』において、新規コンテンツ『アンティ(MSX0 Stack版)』のリリースを開始しました。

シロアリが主人公という異色のアクションゲーム。

襲い掛かる殺虫剤を避け、池などの障害物を迂回して、枝を食べまくれ!

タイトル : アンティ(MSX0 Stack版)

ジャンル : アクション

メーカー : ボーステック

オリジナル版発売年:1984年

配信サイトURL : https://www.amusement-center.com/project/egg/game/?product_id=1931

発 売 日 : 2024年11月27日

価 格 : 770円

権利表記 :

(C)2024 D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)2024 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

本作は1984年にボーステックから発売されたアクションゲームです。プレイヤーはシロアリを操作して、マップ上の樹木を食い荒らすことが目的となっており、マップ上に配置された全ての樹木を丸裸(枝を地面に落とす)にすればステージクリアーとなります。

とはいえ木をかじるのも命がけ。マップを移動していると池などの危険な障害物が登場したり、移動式の殺虫剤が襲い掛かってきたりするのです。特に注意したいのが木の上にいる時。なんと木の上はスペースが狭いため移動が制限されてしまうのです。そんなときに殺虫剤に狙われると回避は難しいので、緊急時は木をすばやく降りたり、飛び降りたりといったテクニックを駆使する必要があるでしょう。

また、障害物や敵を避けることも大事ですが、ハイスコアを狙うのであれば、時々出現するボーナスアイテムは取りこぼさないように注意しましょう。

※本作は「MSX0 Stack」専用です。

※インストールやプレイ方法は、購入後にEGGランチャーで「ゲームを起動」を選び、表示される「Readme.txt」を参照してください。

※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

