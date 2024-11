2024年SNS流行語ランキング 年間大賞ノミネートワード発表

一般社団法人ウェブ解析士協会【ウェブ解析士協会】SNSマネージャーが選んだ「SNS流行語ランキング年間大賞2024」ノミネートワード40

一般社団法人ウェブ解析士協会(東京都新宿区)が認定したSNSマネージャー有資格者への調査に基づくSNS流行語ランキング。12月3日午前10時に年間大賞を発表予定です。

四半期ごとに発表したSNS流行語ランキングTOP10を踏まえ、以下の40ワードを2024年SNS流行語ランキングにノミネートしました。

2024年SNS流行語ランキング 年間大賞ノミネートワード

ノミネートワードは、SNSマネージャー有資格者への調査に基づき選出しました。日頃ビジネスでSNSに関わっている人々の生の声を反映しています。

SNSマネージャーへのアンケート調査で年間大賞が決まります。

2024年1~3月期にSNSで流行したワード(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000504.000026172.html)

Bling-Bang-Bang-Born

大谷さん 結婚

インプレゾンビ

不適切にもほどがある

チェルシー

パルワールド

Claude

猫の日/猫ミーム

SLIM(JAXA)

LOOK AT ME

2024年4~6月期にSNSで流行したワード(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000550.000026172.html)

ショートドラマ

ILLIT "Magnetic"

ファンタジースプリングス

GPT-4o

虎に翼

〇〇界隈

しなこ(ダンス)

写真を動かす(生成AI)

バレエコア

カンカンダンス

2024年7~9月期にSNSで流行したワード(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000583.000026172.html)

50-50(大谷さん)

無課金おじさん

地面師たち

しかのこのこのここしたんたん

はいよろこんで/ギリギリダンス

SHOGUN 将軍

アザラシ幼稚園

ブレイキン

ニコニコ復活

UCHIDA1

2024年10月以降にSNSで流行しているワード

APT.

Whiplash

かわいいだけじゃだめですか?

元彼女のみなさまへ

ピラピー ピラフ星人

オーケストラ界隈

ポケポケ

ドラクエ3

ウマ確

Nintendoミュージアム

SNS流行語ランキングとは

XやInstagram、TikTok、YouTubeなどのSNSメディアで流行している言葉を選定し、SNSマネージャー有資格者への調査に基づきランキングを作成しています。

過去のSNS流行語ランキング

2022年3月度から四半期ごとに最新の流行語ランキングを発表してきました。年末には「年間大賞」を発表します。



2023年SNS流行語ランキング 年間大賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000458.000026172.html

2024年1~3月度SNS流行語ランキング

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000504.000026172.html

2024年4~6月度SNS流行語ランキング

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000550.000026172.html

2024年7~9月度SNS流行語ランキング

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000583.000026172.html

SNSマネージャーについて

日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。10月31日時点の有資格者は1006人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会(東京都新宿区、https://www.waca.or.jp/)。

公式サイト:https://snsmanager.jp/



一般社団法人ウェブ解析士協会(WACA)

ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、必要な能力や知識を身に着けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。



https://www.waca.or.jp/