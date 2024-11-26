11/29開催の「VALUE DESIGN SUMMIT 2024」累計申込者数が1,000名を突破！

株式会社NEWh

株式会社NEWh（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：神谷 憲司）が11月29日（金）に開催する企業のリーダー人材向けオンラインカンファレンス「VALUE DESIGN SUMMIT 2024」の累計申込者数が1,000名を突破しました。

■カンファレンス概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=d-aFlDVV_ic ]申込はこちら :https://newh.co.jp/vdsummit2024?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=1000

VALUE DESIGN SUMMIT 2024では、生成AIがもたらす未来のビジョンを共有し、自社の成長戦略に取り入れるための具体的なインスピレーションを得られるコンテンツを準備しています。企業におけるAI活用の事例や、その活用戦略をトップリーダーがどう考え、行動して実現したのかといった実例にも触れられる場となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78441/table/28_1_8b348c2e710280c1f488e9352202a0a4.jpg ]

イベントXアカウントでは最新情報を発信中です：@VDSummit（https://x.com/VDSummit）

■セッション紹介

9:10~9:55【基調講演】

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員 Chief AI Officer 兼 Human-Centered AI Institute代表

森 正弥 氏

10:00~10:45

株式会社東芝

上席常務執行役員 最高デジタル責任者

岡田 俊輔 氏

11:00~11:45

株式会社NEWh

取締役 兼 Design Strategist

小池 祐介

12:00~12:45

株式会社レゾナック・ホールディングス

執行役員 最高技術責任者（CTO）

福島 正人 氏

13:00~13:45

株式会社ブレインパッド

執行役員CMO

近藤 嘉恒 氏

株式会社ブレインパッド

アナリティクスコンサルティングユニット マネージャー

生成AIタスクフォース責任者

辻 陽行 氏

14:00~14:45

株式会社三井住友銀行

リテールIT戦略部長

中村 裕信 氏

株式会社コンセント

代表取締役社長

長谷川 敦士 氏

15:00~15:45

株式会社日建設計

執行役員 IDセンター代表

石川 貴之 氏

株式会社日建設計

イノベーションデザインセンター プロジェクトデザイナー

吉備 友理恵 氏

16:00~16:20

株式会社Jizai

代表取締役CEO

石川 佑樹 氏

16:35~16:55

bestat株式会社

代表取締役

松田 尚子 氏

17:05~17:50

株式会社リコー

AIインテグレーションセンター所長

梅津 良昭 氏

18:00~18:45

コニカミノルタ株式会社

執行役員 経営企画副担当 兼 イノベーション推進室長

森 竜太郎 氏

19:00~19:45

日本アイ・ビー・エム株式会社

執行役員 コンサルティング事業本部 シニア・パートナー Generative AI 統括

松瀬 圭介 氏

株式会社HEART CATCH

代表取締役 プロデューサー

西村 真里子 氏

申込はこちら :https://newh.co.jp/vdsummit2024?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=1000

■NEWhについて

NEWhは大企業の新規事業・サービス開発に特化したイノベーションデザイン&スタジオです。独自のフレームワーク・プロセスにより、アイデア創出からプロダクト開発までを一気通貫で実行し、未来と顧客から選ばれつづける事業・サービスを社会に実装していきます。

会社名 ：株式会社NEWh（英語表記：NEWh Inc.）

所在地 ：東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビルB1

代表者 ：代表取締役社長 神谷 憲司

創立 ：2021年1月

事業内容：Innovation Design & Studio事業

URL : https://www.newh.co.jp