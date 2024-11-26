[Nextorage イメージング製品セール情報] Amazon ブラックフライデー参加のお知らせ
Nextorage株式会社(ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市)は、Amazonにて開催される、11月27日(水)～11月28日(木)の「Amazonブラックフライデー 先行セール」、および11月29日(金)～12月6日(金)の「Amazonブラックフライデー」に参加いたします。
11月29日(金) 0:00からスタートするAmazonブラックフライデーに先駆け、Nextorageは11月27日(水) 0:00より、Amazonブラックフライデー先行セールに参加いたします。
年間最大規模のビッグセールに際しまして、メモリーカードやカードリーダー、ポータブルSSDなどのイメージング製品計34アイテムを最大40％OFFで販売いたします。
特にCFexpress Type Aメモリーカード「NX-A1PROシリーズ」は最大29,970円OFFと大変お求めやすくなっており、2024年11月に発売されたCFexpress Type A専用カードリーダー「NX-SA1PRO」とのセット購入がおすすめです。「NX-SA1PRO」は、「NX-A1PROシリーズ」の転送速度を最大限に引き出し、独自の放熱処理で安定したパフォーマンスを発揮します。*
ぜひこの機会に撮影からワークフローまで、高みを目指すフォトグラファー・ビデオグラファーのために開発されたNextorageのイメージング製品をお買い求めください。
* NX-SA1PROはセール対象商品ではございません。
＜Amazonブラックフライデー＞
【期間】
・先行セール：2024年11月27日(水) 0:00 ～ 11月28日(木) 23:59
・本セール：2024年11月29日(金) 0:00 ～ 12月6日(金) 23:59
Amazon Nextorage公式ストア セール対象商品ページ（Imaging）
https://www.amazon.co.jp/stores/page/2AAFA03C-5375-4AE9-A5EA-C46FEAAEFFB9?&linkCode=ll2&tag=nextimaging-22&linkId=1ff8ed8c9d4a953b962d6aa9a4ddc7c5&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl(https://www.amazon.co.jp/stores/page/2AAFA03C-5375-4AE9-A5EA-C46FEAAEFFB9?&linkCode=ll2&tag=nextimaging-22&linkId=1ff8ed8c9d4a953b962d6aa9a4ddc7c5&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl)
【対象商品】※表記価格はすべて税込みです。
■CFexpress Type Bメモリーカード
・NX-B2PROシリーズ：次世代規格CFexpress 4.0対応のCFexpress Type Bメモリーカード
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/108_1_9769a28084f2907321483a08fa06b9c4.jpg ]
・NX-B1PROシリーズ：プロフェッショナルの要求に応える、速度を追求したCFexpress Type Bメモリーカード
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/108_2_01c7dd2f63982660e8e630b247ba86e8.jpg ]
・NX-B2SEシリーズ： 8K30fps動画まで対応するマルチなCFexpress Type Bメモリーカード
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/108_3_83e0b248125431fb7227bf00b26126b2.jpg ]
■CFexpress Type Bメモリーカード専用カードリーダー
・NX-SB1PRO：最新規格CFexpress 4.0に対応し、USB 40Gbpsのインターフェースを採用したCFexpress Type B用カードリーダー
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/108_4_abd755d5c3aef13df94419343dc42e03.jpg ]
・NX-SB1SE：優れた放熱効果で安定したデータ転送を実現するCFexpress Type B用カードリーダー
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/108_5_2e253c783ba13ce69164885d07021afc.jpg ]
■CFexpress Type Aメモリーカード
・NX-A1PROシリーズ：高速連写撮影や高速ビットレート動画撮影に最適なCFexpress Type Aメモリーカード
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/108_6_07ce13ea9019092546180b7a982c636a.jpg ]
・NX-A1SEシリーズ： 全容量VPG200準拠で安定した高画質動画撮影を可能にするCFexpress Type Aメモリーカード
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/108_7_d0ee247989fbe2402345d46b0509cda0.jpg ]
■SDXC UHS-II メモリーカード
・NX-F2PROシリーズ：UHS-II規格の上限に迫る高速性能で8K動画撮影や高速連写に優れた性能を発揮
[表8: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/108_8_840f753962f3ed67ba8f20ff3f36c570.jpg ]
・NX-F2SEシリーズ：４Kなどの高品質動画の撮影や、静止画の連続撮影が必要なシーンでも活躍するスタンダードエディション
[表9: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/108_9_324a92b047635a2710b544ad24983615.jpg ]
■SDXC UHS-I メモリーカード
・NF1Aシリーズ：幅広い撮影シーンで活躍するスタンダードなSDカード
[表10: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/108_10_03d8a7915630c25b3ef1cddda044d3bb.jpg ]
■USB 40GbpsポータブルSSD
・NX-PS1PROシリーズ：USB 40Gbpsインターフェースと放熱性に優れた筐体で高速ながら安定したデータ転送を実現
[表11: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/108_11_4da44a7481b2f229acafa26c4df7c09f.jpg ]
■microSDXC UHS-IIメモリーカード
・NX-M2SEシリーズ：UHS-II V60に対応し、カメラやゲーム機器など様々なユースケースに対応したmicroSDカード
[表12: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/108_12_ff2c256d53a94694018e922e95ba1bd3.jpg ]
製品情報・画像は以下Google Drive よりダウンロードいただけます
製品情報・画像(Google Drive)
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本件に関してのお問い合わせ先
Nextorage株式会社｜press@nextorage.jp