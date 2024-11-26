小野デジタルヘルス、出資先である aetherAI Co., Ltd.が 台湾 Emerging Stock Board（新興株式市場）に上場
小野デジタルヘルス投資合同会社（小野薬品工業株式会社の 100%出資子会社）は、2022 年 11 月に出資完了した aetherAI Co., Ltd.（台湾・台北市、CEO 兼 共同設立者：葉 肇元、以下「aetherAI」） が台湾の Emerging Stock Boardd（※）に本日上場したことをお知らせします。
※ 詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.tpex.org.tw/en-us/esb/trading/rules/overview.htm
aetherAI は、2015 年 10 月に設立された医療診断支援 AI（人工知能）ソリューションを開発す るベンチャー企業です。デジタル病理画像の管理および AI による病理診断支援を通し、病理医の 作業を効率化するデジタル病理システム aetherSlide、骨髄塗抹標本自動分類計数 AI ソリューショ ン aetherAI Hema、リアルタイム大腸内視鏡ポリープ検出支援 AI ソリューション aetherAI Endo などを開発し、既に台湾、日本、ヨーロッパなどで販売しています。
＜aetherAI Co., Ltd.の概要＞
会社名： aetherAI Co., Ltd.
所在地： 台北市南港區忠孝東路七段 508 號 15 樓及 15 樓之 1
共同設立者 兼 CEO： 葉 肇元（Joe Yeh, MD）
設立年月日： 2015 年 10 月 7 日
事業内容： AI 搭載の病理画像管理システムおよび 診断支援 AI アプリケーション の開発・販売
URL： https://www.aetherai.com/ja
＜小野デジタルヘルス投資合同会社の概要＞
会社名： 小野デジタルヘルス投資合同会社
所在地： 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9 番 11 号
代表者： 職務執行者/社長 伊藤 雅樹
設立年月日： 2022 年 3 月 8 日
事業内容： 医薬品事業以外のヘルスケア分野のベンチャー企業等に対する投資事業
資本金： 1,000 万円 投資規模： 50 億円 (設立以前の投資額を含む)
URL： https://www.onodigitalhealth.com/ja(https://www.onodigitalhealth.com/ja)
＜本件に関する問い合わせ＞
小野デジタルヘルス投資合同会社 info-onodigi@ono-pharma.co