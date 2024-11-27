【2024年11月商品】KAMAKIRI×スタジオソータ「MAGIC HORSE ARTCOLLECTION2」11月27日より順次展開開始！【カプセルトイ・ボックストイ】

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株式会社ＳＯ-ＴＡ

玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、


KAMAKIRI×スタジオソータ「MAGIC HORSE ARTCOLLECTION2」 (カプセルトイ 400円(税込)、ボックストイ 550円(税込))を、販売いたします。


カプセルトイ専用筐体・ホビーショップなどにて2024年11月27日以降順次発売開始となります。



カプセルトイ


オリジナルカラー(ピンク)

スイム

ブライトイエロー


スキャリープラント

エイリアン

フレイム


ボックストイ


オリジナルカラー(オレンジ)

ポイズンフロッグ

コイ


グロウパンチ

ゴースト

カツオノエボシ

人気ソフビ作家KAMAKIRI氏の大人気シリーズ


羽のはえた“おうま”の「MAGIC HORSE ARTCOLLECTION」第2弾！


カプセルトイラインアップ「オリジナルカラー(ピンク)」「エイリアン」「フレイム」の3色は本作の為のカラーリング！


ボックストイラインアップは、暗闇で光る「グロウパンチ」、触ると危険！？な「カツオノエボシ」等、目を惹くデザインで展開！


コンプリート必須のコレクション商品です。




・商品名：MAGIC HORSE ARTCOLLECTION2(マジックホース アートコレクション2)


・発売日：2024年11月27日以降順次発売予定


・価格：カプセルトイ 400円(税込) / ボックストイ 550円(税込)


・対象年齢：15歳以上


・素材：PVC


・サイズ：高さ約50mm


・製造国：Made in China


・著作権表示：(C)KAMAKIRI




スタジオソータ


手の平に収まるアートを、感動を届ける。



【会社概要】


社名：株式会社SO-TA／ソータ


本社所在地：〒150-0032　東京都渋谷区鶯谷町7-3-301


HP ： https://www.so-ta.com/