【2024年11月商品】KAMAKIRI×スタジオソータ「MAGIC HORSE ARTCOLLECTION2」11月27日より順次展開開始！【カプセルトイ・ボックストイ】
株式会社ＳＯ-ＴＡ
カプセルトイ
オリジナルカラー(ピンク)
スイム
ブライトイエロー
スキャリープラント
エイリアン
フレイム
ボックストイ
オリジナルカラー(オレンジ)
ポイズンフロッグ
コイ
グロウパンチ
ゴースト
カツオノエボシ
玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、
KAMAKIRI×スタジオソータ「MAGIC HORSE ARTCOLLECTION2」 (カプセルトイ 400円(税込)、ボックストイ 550円(税込))を、販売いたします。
カプセルトイ専用筐体・ホビーショップなどにて2024年11月27日以降順次発売開始となります。
カプセルトイ
オリジナルカラー(ピンク)
スイム
ブライトイエロー
スキャリープラント
エイリアン
フレイム
ボックストイ
オリジナルカラー(オレンジ)
ポイズンフロッグ
コイ
グロウパンチ
ゴースト
カツオノエボシ
人気ソフビ作家KAMAKIRI氏の大人気シリーズ
羽のはえた“おうま”の「MAGIC HORSE ARTCOLLECTION」第2弾！
カプセルトイラインアップ「オリジナルカラー(ピンク)」「エイリアン」「フレイム」の3色は本作の為のカラーリング！
ボックストイラインアップは、暗闇で光る「グロウパンチ」、触ると危険！？な「カツオノエボシ」等、目を惹くデザインで展開！
コンプリート必須のコレクション商品です。
・商品名：MAGIC HORSE ARTCOLLECTION2(マジックホース アートコレクション2)
・発売日：2024年11月27日以降順次発売予定
・価格：カプセルトイ 400円(税込) / ボックストイ 550円(税込)
・対象年齢：15歳以上
・素材：PVC
・サイズ：高さ約50mm
・製造国：Made in China
・著作権表示：(C)KAMAKIRI
スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。
【会社概要】
社名：株式会社SO-TA／ソータ
本社所在地：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-3-301
HP ： https://www.so-ta.com/